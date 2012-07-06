Corsair, Force GS serisi SSD'lerini tanıttı

Global pazarın önde gelen SSD üreticilerinden Corsair, Force GS serisi yeni SSD'lerini kısa bir süre önce tanıttı. SandForce SF-2200 kontrolcü ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteği ile donatılan SSD'ler 180 GB, 240 GB, 360 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Force GS serisi SSD'lerin sundukları okuma ve yazma performansları şu şekilde;



180 GB:



555 MB/sn sıralı okuma hızı

525 MB/sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



240 GB:



555 MB/sn sıralı okuma hızı

525 MB/sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



360 GB:

555 MB/sn sıralı okuma hızı

530 MB/sn sıralı yazma hızı

50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



480 GB:

540 MB/sn sıralı okuma hızı

455 MB/sn sıralı yazma hızı

50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



Bekleme konumunda 0.6 watt'a kadar, çalışma esnasında ise 4.6 watt'a kadar enerji tüketimine sahip SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 2.000.000 saat olarak açıklanmış. Corsair 180 GB'lık versiyon için 214.99$, 240 GB'lık versiyon için 269.99$, 360 GB'lık versiyon için 389.99$ ve 480 GB'lık versiyon için 549.99$ fiyat belirlemiş.

