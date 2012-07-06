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Corsair, Force GS serisi SSD'lerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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11
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Global pazarın önde gelen SSD üreticilerinden Corsair, Force GS serisi yeni SSD'lerini kısa bir süre önce tanıttı. SandForce SF-2200 kontrolcü ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteği ile donatılan SSD'ler 180 GB, 240 GB, 360 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Force GS serisi SSD'lerin sundukları okuma ve yazma performansları şu şekilde;
180 GB:
  • 555 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 525 MB/sn sıralı yazma hızı 
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

240 GB:
 
  • 555 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 525 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

360 GB:
  • 555 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 530 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

480 GB:
  • 540 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 455 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

Bekleme konumunda 0.6 watt'a kadar, çalışma esnasında ise 4.6 watt'a kadar enerji tüketimine sahip SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 2.000.000 saat olarak açıklanmış. Corsair 180 GB'lık versiyon için 214.99$, 240 GB'lık versiyon için 269.99$, 360 GB'lık versiyon için 389.99$ ve 480 GB'lık versiyon için 549.99$ fiyat belirlemiş.

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GoldPunch 6 yıl
İlk defa kapasitesi arttıkça, IOPS performansı düşen bir SSD serisi görüyorum.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Sürekli yeni yeni SSD ler çıkıyor çıkmasına da alamadıktan sonra neye yarar . Halen fiyatlar uçuyor . Boyumuz yetipte erişemiyoruz .
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hacı.basat 7 yıl
Yarım TB'lar 349 dolar, bu vurmuş 549 dolar, bari 2 kat fiyat bassaymış. amazon.com/...
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kartalcin 6 yıl
Corsair in en iyi serisi bumudur yoksa daha iyşsş varmı ? birzadan bunu almaya gidicem.
,
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dreamblue35 7 yıl
240gb yaklaşık 490 tl iyimiş
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kaskas123 6 yıl dreamblue35
dreamblue35

240gb yaklaşık 490 tl iyimiş

keşke öyle olsa o durumlar. 240gb 269 dolar. türkiye'de en az 550tl olur veya daha yukarısı.
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Umutcan 7 yıl
Corsair'in üst serileri keşke Türkiye'ye de yakın fiyatlardan gelse, malesef zamanında gt modelinin 60 gb'ına 400 tl civarı para vermiştim.
Şimdi ise 60gb oldukça yetersiz, 240gb'lık 2. diski almak şart oldu.
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