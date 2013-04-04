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Corsair, Neutron GTX serisini 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarıyla güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Corsair, Neutron GTX serisini 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarıyla güncelledi
Corsair, Neutron GTX serisi SSD çözümlerinde kısa bir süre önce güncellemeye gidildiğini açıkladı. 24 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen Toggle-NAND flash bellek yongaları, artık yerlerini enerji verimliliği daha yüksek olan 19 nm'lik Toggle-NAND flash bellek yongalarına bırakmış durumda. Toggle-NAND flash bellek yongalarının üretimini ise Toshiba üstlenmiş.
Satın almayı planladığınız Neutron GTX'in güncel bir model olup olmadığını nasıl anlayacağınızı sorarsanız cevabı tamamen ürün kodunda gizli. Örnek vermek gerekirse ''CSSD-N240GBGTXB-BK'' ürün kodunda GTX'in hemen sağındaki B harfi güncelliği temsil ediyor.

Duyulan ihtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB'lık kapasite seçeneklerine sahip SSD'ler, Link_A_Media Devices (LAMD) firmasının LM 87800 kontrolcüsüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılmış. 240 GB'lık model saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 470 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 90.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 85.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına ulaşabiliyor. 120 GB ve 240 GB'lık modellerde 128 MB DRAM ön belleğe yer verilirken; 480 GB'lık modelin DRAM ön bellek kapasitesi diğerlerinden farklı olarak 256 MB.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 1500G seviyesinde şoklara dayanabilen ve hata öncesi kullanım süreleri 2.000.000 saat olarak açıklanan SSD'ler sırasıyla 134.99$'dan, 259.99$'dan ve 499.99$'dan satılıyor.
Corsair, Neutron GTX serisini 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarıyla güncelledi

http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0326/24671 Yorum Yaz
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abdulmusavvir 6 yıl
5 yıl garanti şart, tecrübeyle sabit, nm düştükçe ömrü kısalıyor. Düşük nm SSD'leri yüksek nm aynı kapasitedeki modellerle benzer fiyatlara satmaları ise tam uyanıklık örneği.
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OverClocK1ng 6 yıl
depeche35
Yani şimdi şu ana kadar alanlar enayi mi oldu. Olmadı Corsair sana yakışmadı !

Ne alaka ki? 24nm den 19nm ye geçmiş olması iyi bir şey değil ki. Ömrü kısalıyor. Tek kazanç, eğer notebookta falan kullanacaksan güç tüketimi biraz düşeceği için pil süresi belki bi 15 dakika falan uzar o kadar. Belki de o kadar etki etmez bile.
Ama her bir hücrenin yazma silme sayısı 3000 ise 19nm ye geçinde bu rakamın düşüp SSD nin ömrünün kısalacağı kesin gibi bir şey. Tabi Toshiba Amca 19 nm olanlarda Toogle Nand Flash kullanmadıysa...
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Zero Limit 6 yıl
öyle uçuk kaçık farklar oluşmaz, enerji verimliliği biraz artar. bir de corsair e olan maliyeti düşer daha tatlı para kalır
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depeche35 6 yıl
Yani şimdi şu ana kadar alanlar enayi mi oldu. Olmadı Corsair sana yakışmadı !
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ssbrutality 6 yıl
Bir Sürü Ssd Haberi Okumak,Bunlarla İlgili Bilgi Sahibi Olmak Mükemmel,Fakat Ssd'lerin Ne Zaman Ucuzlayacağı Konusunu Beklemek Çok Can Sıkıcı.Ucuzlasın Artık Şu Nand Flash Bellekler Yahu.
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