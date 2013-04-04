Corsair, Neutron GTX serisini 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarıyla güncelledi

Corsair, Neutron GTX serisi SSD çözümlerinde kısa bir süre önce güncellemeye gidildiğini açıkladı. 24 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen Toggle-NAND flash bellek yongaları, artık yerlerini enerji verimliliği daha yüksek olan 19 nm'lik Toggle-NAND flash bellek yongalarına bırakmış durumda. Toggle-NAND flash bellek yongalarının üretimini ise Toshiba üstlenmiş.



Satın almayı planladığınız Neutron GTX'in güncel bir model olup olmadığını nasıl anlayacağınızı sorarsanız cevabı tamamen ürün kodunda gizli. Örnek vermek gerekirse ''CSSD-N240GBGTXB-BK'' ürün kodunda GTX'in hemen sağındaki B harfi güncelliği temsil ediyor.





Duyulan ihtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB'lık kapasite seçeneklerine sahip SSD'ler, Link_A_Media Devices (LAMD) firmasının LM 87800 kontrolcüsüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılmış. 240 GB'lık model saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 470 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 90.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 85.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına ulaşabiliyor. 120 GB ve 240 GB'lık modellerde 128 MB DRAM ön belleğe yer verilirken; 480 GB'lık modelin DRAM ön bellek kapasitesi diğerlerinden farklı olarak 256 MB.

Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 1500G seviyesinde şoklara dayanabilen ve hata öncesi kullanım süreleri 2.000.000 saat olarak açıklanan SSD'ler sırasıyla 134.99$'dan, 259.99$'dan ve 499.99$'dan satılıyor.



http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0326/24671