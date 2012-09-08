Corsair, Neutron ve Neutron GTX serisi SSD modellerini kullanıma sundu

Mekanik sabit diskler ile karşılaştırma yaptığımızda yüksek performans, darbelere karşı dayanıklılık, sessizlik, düşük enerji sarfiyatı ve hafiflik gibi getirileri bulunan SSD'lere Corsair tarafından yenileri ekleniyor. Corsair, ürün gamını Neutron ve Neutron GTX serisi SSD modelleriyle güncelledi.



120 GB'lık ve 240 GB'lık kapasite seçenekleriyle gelen SSD'lerde, Force, Force GS ve Force GT'nin aksine, Link_A_Media Devices (LAMD) firmasının LM87800 kontrolcüsü tercih edilmiş. SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğini arkasına alan SSD'lerden Neutron GTX serisinde Toggle NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı bildiriliyor.



Neutron serisinin 120 GB'lık versiyonu saniyede 555 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 211 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşırken; 240 GB'lık versiyon saniyede 555 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 370 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabiliyor. Her iki modelin de rastgele 4K yazma performansı 85.000 IOPS.



Neutron GTX serisinin 120 GB'lık versiyonunun sıralı okuma hızı 555 MB/sn, sıralı yazma hızı 330 MB/sn, rastgele 4K yazma performansı 80.000 IOPS; 240 GB'lık versiyonun okuma hızı 555 MB/sn, sıralı yazma hızı 511 MB/sn, rastgele 4K yazma performansı 85.000 IOPS olarak açıklanmış.

Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak ifade edilen SSD'ler, çalışma esnasında 4.6 watt, bekleme konumunda ise 0.6 watt enerji harcıyor. Verilen değerlerin maksimum olduğunu belirtelim. Beraberinde 2.5-inç / 3.5-inç dönüştürücü hediye edilen SSD'lerin ABD satış fiyatları şu şekilde;



Neutron:

120 GB: 119.99$

240 GB: 209.99$

Neutron GTX:

120 GB: 139.99$

240 GB: 249.99$

Corsair'ın Neutron ve Neutron GTX serisi modelleri Türkiye pazarına da giriş yapmış durumda.

