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Corsair, Neutron ve Neutron GTX serisi SSD modellerini kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
36
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Corsair, Neutron ve Neutron GTX serisi SSD modellerini kullanıma sundu
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Mekanik sabit diskler ile karşılaştırma yaptığımızda yüksek performans, darbelere karşı dayanıklılık, sessizlik, düşük enerji sarfiyatı ve hafiflik gibi getirileri bulunan SSD'lere Corsair tarafından yenileri ekleniyor. Corsair, ürün gamını Neutron ve Neutron GTX serisi SSD modelleriyle güncelledi.
120 GB'lık ve 240 GB'lık kapasite seçenekleriyle gelen SSD'lerde, Force, Force GS ve Force GT'nin aksine, Link_A_Media Devices (LAMD) firmasının LM87800 kontrolcüsü tercih edilmiş. SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğini arkasına alan SSD'lerden Neutron GTX serisinde Toggle NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı bildiriliyor.
Neutron serisinin 120 GB'lık versiyonu saniyede 555 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 211 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşırken; 240 GB'lık versiyon saniyede 555 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 370 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabiliyor. Her iki modelin de rastgele 4K yazma performansı 85.000 IOPS.
Neutron GTX serisinin 120 GB'lık versiyonunun sıralı okuma hızı 555 MB/sn, sıralı yazma hızı 330 MB/sn, rastgele 4K yazma performansı 80.000 IOPS; 240 GB'lık versiyonun okuma hızı 555 MB/sn, sıralı yazma hızı 511 MB/sn, rastgele 4K yazma performansı 85.000 IOPS olarak açıklanmış.
Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak ifade edilen SSD'ler, çalışma esnasında 4.6 watt, bekleme konumunda ise 0.6 watt enerji harcıyor. Verilen değerlerin maksimum olduğunu belirtelim. Beraberinde 2.5-inç / 3.5-inç dönüştürücü hediye edilen SSD'lerin ABD satış fiyatları şu şekilde;
Neutron:
120 GB: 119.99$
240 GB: 209.99$
Neutron GTX:
120 GB: 139.99$
240 GB: 249.99$
Corsair'ın Neutron ve Neutron GTX serisi modelleri Türkiye pazarına da giriş yapmış durumda.
Corsair, Neutron ve Neutron GTX serisi SSD modellerini kullanıma sundu
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OverClocK1ng 7 yıl
alperen_69
ocz vertex 4 e karşı konumlandırıyor fakat pc labs incelemesinde 4k testinde vertex 4 ün gerisinde kalıyor ,stabilite konusu ilerde belli olacaktır

Valla gerisinde kalıyor olabilir dostum ama unutmamak lazım ki Toggle NAND Flash kraldır yani. Zaten SSD ler gayet hızlılar. Ama uzun ömür konusunda yukarıdakini tercih ederim...
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Erai 7 yıl
Bu son çıkan SSD lerin yazma hızları neden düşük acaba bilen var mı ? Önceki seri SSD ler 520MB/s ile yazarken, şimdikiler 330MB/s ?!?!?!
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abdulmusavvir 7 yıl
Hepsi Sata3 olmak üzere 62 dolara 120 GB, 139 dolara 240 GB, 299 dolara Yarım TB satmış OCZ'den başka firma derseniz, bazen Sandisk, bazen de Kingmax rekabet eder, kalan markalar büyük paralara oynarlar. SSD alacak müşterinin dönüp dolaşıp alacağı 3 markanın en baba olanıdır.
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aspirin_00 7 yıl
Solid State Disk
HiqhWoltage IOPSu en azından 120k olmalıydı. Görünürde pek bir fark yaratamamış. Bu kontrolcü neleri getirmiş tam olarak bilmiyorum ama eski seriye göre daha sağlam bu ssdler. Eski seride garanti süresi 3 yıl iken bunlarda 5 yıl. Birkaç inceleme : vortez.net/... guru3d.com/...
Vertex 4 serisinin kutusunda yazan 120K IOPS miktarı göz boyamadan ibarettir.OCZ firması bunu sıklıkla yapıyor.

vertex 4 lerin puanı 1000 geçiyor iops değeri gerçekten yüsek arkadaşım forumda incelemeler mevcut görememişsin sanırım bu konudaki ssd lerden ben birşey anlamadım iopsu yuksek değil okuma hızlarıda düşük iops değeri ne kadar yüsekse o daha günlük yaşamda farkı görülür.
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cocainbar 7 yıl
vertex 4un kutusunda hiz ile alakali herhangi bir ibare yokki Sata III yazisini saymazsak yada benim vertex 4 kutusunda bir sorun var
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Solid State Disk 7 yıl aspirin_00
aspirin_00

Solid State Disk

HiqhWoltage IOPSu en azından 120k olmalıydı. Görünürde pek bir fark yaratamamış. Bu kontrolcü neleri getirmiş tam olarak bilmiyorum ama eski seriye göre daha sağlam bu ssdler. Eski seride garanti süresi 3 yıl iken bunlarda 5 yıl. Birkaç inceleme : vortez.net/... guru3d.com/...
Vertex 4 serisinin kutusunda yazan 120K IOPS miktarı göz boyamadan ibarettir.OCZ firması bunu sıklıkla yapıyor.


vertex 4 lerin puanı 1000 geçiyor iops değeri gerçekten yüsek arkadaşım forumda incelemeler mevcut görememişsin sanırım bu konudaki ssd lerden ben birşey anlamadım iopsu yuksek değil okuma hızlarıda düşük iops değeri ne kadar yüsekse o daha günlük yaşamda farkı görülür.




Vertex 4'lerin AS-SSD testinde 1000 puanı geçmesi onun ancak performans değerlerini gösterir, benim bahsettiğim 120K IOPS olup olmadığıdır.
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Solid State Disk 7 yıl
HiqhWoltage
IOPSu en azından 120k olmalıydı. Görünürde pek bir fark yaratamamış. Bu kontrolcü neleri getirmiş tam olarak bilmiyorum ama eski seriye göre daha sağlam bu ssdler. Eski seride garanti süresi 3 yıl iken bunlarda 5 yıl. Birkaç inceleme : vortez.net/... guru3d.com/...

Vertex 4 serisinin kutusunda yazan 120K IOPS miktarı göz boyamadan ibarettir.
OCZ firması bunu sıklıkla yapıyor.
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HiqhWoltage 7 yıl Solid State Disk
Solid State Disk

HiqhWoltage



IOPSu en azından 120k olmalıydı. Görünürde pek bir fark yaratamamış. Bu kontrolcü neleri getirmiş tam olarak bilmiyorum ama eski seriye göre daha sağlam bu ssdler. Eski seride garanti süresi 3 yıl iken bunlarda 5 yıl. Birkaç inceleme : vortez.net/... guru3d.com/...




Vertex 4 serisinin kutusunda yazan 120K IOPS miktarı göz boyamadan ibarettir.

OCZ firması bunu sıklıkla yapıyor.



ocz vertex 4'te öyle bir durum yok. Bu SSD'yi kullanıp test ettin mi ? Incelemelerde de testlerde de ben öyle bir şey gözlemlemedim ocz vtx 4'te.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
512GB 299$ amazon.com/...
240GB 154$ amazon.com/...
120gb 68$ amazon.com/...
Bunlar artmış fiyatlar, geçen ay görecektiniz asıl. GB başı yarım dolar vardı.
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HiqhWoltage 7 yıl
IOPS'u en azından 120k olmalıydı. Görünürde pek bir fark yaratamamış. Bu kontrolcü neleri getirmiş tam olarak bilmiyorum ama eski seriye göre daha sağlam bu ssdler. Eski seride garanti süresi 3 yıl iken bunlarda 5 yıl.

Birkaç inceleme :
vortez.net/...
guru3d.com/...
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MxFxOx 7 yıl
Sata3 leri sata2 portunda kullanabilirmiyiz? 120gb'lık ssdlerin fiyatı baya düşmüş. 120gb windows için yeterli alanı sağlar.
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..Knight.. 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

Sata3 leri sata2 portunda kullanabilirmiyiz? 120gb'lık ssdlerin fiyatı baya düşmüş. 120gb windows için yeterli alanı sağlar.

Performanstan ödün verilip kullanılabilir.
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0ldboy 7 yıl
SSD'ler yeni serilerde neden sandforce kontrolcülerinden vazgeçtiler bilen var mı acaba? Vertex 4 de farklı bir kontrolcüyle geldi. Üstelik performansda bir artış olmamasına rağmen fiyatlar da yükseldi.
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aspirin_00 7 yıl
diğer ssd lerden farkı nedr bunun anlamadım
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Batuist 7 yıl
vatanbilgisayarda 217 dolara geliyor 120GB GTX modeli... ABD'de 140 bizde 217$...
Neden?
Çünkü biz daha zengin bir ülkeyiz ondan burada daha pahalı. bizim satın alma gücümüz daha yüksek.. :)
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Applejack 7 yıl
vatan'a da gelmiş. aradaki fiyat farkı çok malesef.
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
hizi ve fiyatlari guzelmis sanki fiber internet anasini satim
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