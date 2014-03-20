Corsair Obsidian 750D video inceleme *Güncel*

Haber Editörü
Bu videomuzda Corsair'ın oyunculara yönelik kasalar ürettiği Obsidian serisinin yeni üyesi 750D'yi inceliyoruz. Not: Video kullanıcılarımızdan gelen yorumlar doğrultusunda tekrardan düzenlenmiştir.
Bu videomuzda Corsair'ın oyunculara yönelik kasalar ürettiği Obsidian serisinin yeni üyesi 750D'yi inceliyoruz.
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Ürünü güya övdünüz ama pratikte bitirdiniz... Övdünüz mü yerdiniz mi anlayamadık... Corsair'in yerinde olsam bir daha size ürün göndermem. İstemeye istemeye yapılan ve bir an önce bitsin der gibi bir anlatımdı...
Ben bile 5 kuruş kazancım yokken, sizden daha çok cümle kurup daha fazla fotoğraflamışım incelememde.
Donanım incelemesi..
Kendime geldim yav...