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Corsair Obsidian 750D video inceleme *Güncel*

5 yıl
47,2b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsair'ın oyunculara yönelik kasalar ürettiği Obsidian serisinin yeni üyesi 750D'yi inceliyoruz. Not: Video kullanıcılarımızdan gelen yorumlar doğrultusunda tekrardan düzenlenmiştir.
Bu videomuzda Corsair'ın oyunculara yönelik kasalar ürettiği Obsidian serisinin yeni üyesi 750D'yi inceliyoruz.
 

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cybernoid 5 yıl en beğenilen
DH geri filan dönmemiş. Bu kadar özensiz anlatım olmaz. Açılır mekanik kapaktan bahsediliyor, bir kez açmadılar. Ön kapak ve altındaki filtreyi göstermediler. Anlatılan ile gösterilen farklı, video montajı (kurgusu) kötü. Hele o kasa montajı nedir yahu... Arka kapağı bile açmadınız, SSD için buldukları harika çözümü es geçtiniz. Adamlar olabilecek en iyi kasayı yapmış, kablo kanalları kullanılmıyor. Bir kere o güç kaynağı ters montaj. Fan yönü bir tercih olabilir ama pratikte berbat bir tercih. Siz güç kaynağını ters takar iseniz, kablolar otomatik olarak kasanın içine değil dışına yaklaşır. Örneğin 24pin kablo, kasanın kanalına yaklaşacakken, bir anda 8-10 cm geri gidiyor. Dolayısı ile ortalama uzunlukta bir kablo yetmeyecek. Yetiremediği için onca kanal olmasına rağmen 24 pin kabloyu içerden vermiş... Bu kadar özensiz bir tanıtım görmedim, hiç kusura bakmayın.

Ürünü güya övdünüz ama pratikte bitirdiniz... Övdünüz mü yerdiniz mi anlayamadık... Corsair'in yerinde olsam bir daha size ürün göndermem. İstemeye istemeye yapılan ve bir an önce bitsin der gibi bir anlatımdı...

Ben bile 5 kuruş kazancım yokken, sizden daha çok cümle kurup daha fazla fotoğraflamışım incelememde.
DH geri filan dönmemiş. Bu kadar özensiz anlatım olmaz. Açılır mekanik kapaktan bahsediliyor, bir kez açmadılar. Ön kapak ve altındaki filtreyi göstermediler. ...
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5 Yanıt Yanıtla +92
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In Time 5 yıl
Ordan burdan çıkan rahatsız edici aşırı reklamlar ve video başındaki anketler bıktırdı. Sitenizin kalitesini düşürüyorsunuz...
2 Yanıt Yanıtla +40
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mbald 5 yıl
Alllaaaaaaaah
Donanım incelemesi..
Kendime geldim yav...
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2 Avatar Avatar
John Sheppard 5 yıl
Ekranda çıkan kocaman AKP reklamı hiç hoş olmamış. Burası herkese açık bir platform ve AKP dışındaki partilere de oy veren yada AKP'den hoşlanmayan insanlarda var. Gerçekten yazıklar olsun DH'in bu kadar alçalacağını düşünmezdim. Forumlara ve video yorumlara da bakarsanız birçok insan şikayetçi bu rahatsız edici reklamdan. Ekranda birden koskocaman birşey açılıyor nereden kapatacağını bulana kadar akla karayı seçiyorsun ve ciddi anlamda rahatsız edici görüntü. Bunu AKP reklamı olduğu için söylemiyorum sadece X partinin yada X markasının reklamı olsa da aynı şeyi söylerim. DH'i buralara getiren izleyicileriniz ve takipçileriniz olduğunu unutmayın. Aynı şekilde DH'in sonunu getirecek kişilerde yine bu saçma sapan rahatsız edici reklamları gösterdiğiniz izleyicilerinizdir. Azıcık izleyicilerinize, okurlarınıza, takipçilerinize saygınız varsa bu reklamı kaldırır ve bir daha bu şekilde tam ekran açılan hiçbir firmanın, partinin reklamını yayınlamazsınız. Kapatın reklam engelleyicilerinizi de bir bakın nasıl olmuş diye ve kendinizi bir an siteye girmiş bir kullanıcı olarak düşünün. Böyle bir reklamın birden ekranınızda belirmesi sizin hoşunuza gider mi.
Yanıtla +4
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jerry smith 5 yıl
bıktım su akp reklamlarınızdan ekran ortasında tren geçiyo neymiş daima millet

Burası teknoloji sitesi değil mi erotik shop reklamlarınıda koyun tam olsun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
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H.E.B Sup 5 yıl
900d ayrı bi dünyada 25*70*65 lik ölçüsü var 900d nin
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quartx 5 yıl
Arkadaşlar video güncellemeden öncede inceleme gayet başarılıydı. Bence haksızlık ediyorsunuz. Siz birde dünyadaki incelemeleri görün parça montajı bile yapmıyorlar.
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BORUBEY06 5 yıl enderc
İnceleme güzel de , kamera açısına takılmış durumdayım. Ender bey kasanın hemen solunda görünüyor fakat , arkadaki arkadaşımda "gömleğe şehriye çorbası dökülmüşte kamera açısını kapamak için kasayı ona göre konumlandırmışlar gibi bir hava var, "
şaka bir yana tebrikler , ben soğutucularla ilgili bir inceleme bekliyorum, kasalar bu işin kılıfı
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Tesla 5 yıl
İnceleme sonundaki montaj videosunda yer alan müzik kime ait? Parçanın adı nedir?
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enderc 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Yorumlarda birçok haklı eleştri var. Malesef ilgili arkadaşlar tarafından incelemenin kurulum noktasında ve sonrasındaki video işleme bölümünde gerekli özen gösterilmemiş. Yorumlarınız doğrultusunda, sistem kurulumunu ve video montajını tamamen kendim yaptım. Sıcaklık ve ses verilerini de ekledim. Sonuç benim içime sindi, sizlerde değerli yorumlarınızla katkıda bulunursanız sevinirim.

Anlayışınız için teşekkürler


2 Yanıt Yanıtla +10
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ArchLord 5 yıl
İncelenmese de olurmuş rezillik diz boyu böyle incelememi olur amatör biri bile daha iyi incelerdi.
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candeniz_1991 5 yıl
Ender neredesin :D
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fp 5 yıl
adam halıda kasa topladı
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BLooregard Q.Kazoo 5 yıl
Videolarınız çok sıkıcı genelde yarısında kapatıyorum.
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