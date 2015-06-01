Corsair, STRAFE model isimli mekanik klavyesini duyurdu

Donanım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Corsair, oyunculara özel olarak hazırladığı yeni mekanik klavyesi STRAFE'yi resmi olarak görücüye çıkarttı.

Dış gövde tasarımı açısından standart bir çizgi taşıyan ve tam boyutlu hazırlanan Corsair STRAFE, kırmızı renki LED aydınlatmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve oyunlarda en çok kullanılan tuşları daha farklı bir doku taşıyor. Temelinde Alman üretimi Cherry MX anahtarları yer alan klavye, bu sayede yüksek performans vaat ediyor ve %100 anti-ghosting teknolojisiyle birden fazla tuşa aynı anda basılmasına imkan tanıyor. Makro tuşları Corsair Utility Engine yazılımı üzerinden rahatlıkla programlanabilen STRAFE, harici tuş halinde olmasa da multimedya kontrollerine de aktif olarak izin veriyor.

Corsair'in yeni oyuncu klavyesi STRAFE, 110$ fiyat etiketiyle Haziran ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/213042/corsair-announces-strafe-mechanical-keyboard.html