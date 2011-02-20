Corsair, TX serisi ikinci nesil güç kaynaklarını kullanıma sundu

Corsair donanım tutkunları için hazırladığı TX serisi ikinci nesil güç kaynaklarını duyurdu. 650 Watt, 750 Watt ve 850 Watt kapasiteli modellerden oluşan yeni güç kaynakları, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor yani farklı yük durumlarında %85'e varan verimlilik sunabiliyorlar. Güncellenmiş DC > DC dönüştürücü tasarımı ile daha sıkı voltaj düzenlemesi yapabilen güç kaynakları, ATX12V v2.31 ve EPS 2.92 standartlarına destek sunuyor, tek kanal 12V rail tasarımı ile birlikte aktif PFC özelliğiyle geliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Nvidia'dan SLI sertifikasına da sahip olan yeni güç kaynaklarında, soğutma içinse 140mm çapında fan kullanılıyor. Corsair tarafından beş yıl garanti verilen TX serisi ikinci nesil güç kaynakları, kapasite tercihine göre sırasıyla 99$,119$ ve 139$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla sunuluyorlar.