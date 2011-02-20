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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, TX serisi ikinci nesil güç kaynaklarını kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
1
15
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair donanım tutkunları için hazırladığı TX serisi ikinci nesil güç kaynaklarını duyurdu. 650 Watt, 750 Watt ve 850 Watt kapasiteli modellerden oluşan yeni güç kaynakları, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor yani farklı yük durumlarında %85'e varan verimlilik sunabiliyorlar. Güncellenmiş DC > DC dönüştürücü tasarımı ile daha sıkı voltaj düzenlemesi yapabilen güç kaynakları, ATX12V v2.31 ve EPS 2.92 standartlarına destek sunuyor, tek kanal 12V rail tasarımı ile birlikte aktif PFC özelliğiyle geliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Nvidia'dan SLI sertifikasına da sahip olan yeni güç kaynaklarında, soğutma içinse 140mm çapında fan kullanılıyor. Corsair tarafından beş yıl garanti verilen TX serisi ikinci nesil güç kaynakları, kapasite tercihine göre sırasıyla 99$,119$ ve 139$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla sunuluyorlar.


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Python 8 yıl
kalitesi zaten tartışılmaz fiyatlarıda bana göre oldukça iyi :)
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artenis 8 yıl
P/S yi nasıl hesaplıyorsunuz?
aktif güç faktörünü yanı?
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omer.f 8 yıl

artenis

P/S yi nasıl hesaplıyorsunuz?
aktif güç faktörünü yanı?

Benimkinin kutusunda yazıyordu dostum.
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UzmaN345 8 yıl
Donanım tukkunları tercıh edecektir
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omer.f 8 yıl
Corsair HX 750W kullanıyorum ve çok memnunum, ben bu kadar verimli güç kaynağı görmedim. Aktif güç faktörü 0.99 ki, bu pek rastlanmayan birşey. Gerçekten kaliteli mal üretiyor Corsair, gözüm kapalı tavsiye ediyorum.
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rodri 8 yıl
tr de diğer ülkelere göre ucuza satılan tek şey crysis oyunları :D
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acbold 8 yıl
gerçekten kaliteli bi ürün olmuş.değerler ve verimlilik gayet iyi. TX yazmasalar daha iyi olurmuş.malüm ülkemizde yanlış anlaşılabilir :))
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ThE LoSt 8 yıl
resmen kalite kokuyorlar 99$,119$ ve 139$ fiyat etiketleri makul seviyedeler.. fakat TR de işler biraz karışı gibi geliyor
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Squadd 8 yıl

ThE LoSt

fakat TR de işler biraz karışı gibi geliyor



aynen öyle türkiyede fiyatlar en az 15-20$ daha fazla olur..
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