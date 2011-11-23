Corsair bellek hızı rekoru kırdı; 3467MHz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Corsair bugün yaptığı açıklamayla şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek bellek hızına imza atarak dünya rekoru kırdığını duyurdu. AMD'nin Bulldozer tabanlı FX-8150 işlemcisi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, anakart olarak Asus'un Crosshair V Formula modeline yer verilirken, bellek seçimi ise Corsair'in 2x 2GB Dominator GTX6 DDR3 kitinden yana oldu.
Planet rumuzlu hız aşırtma profesyoneli Jake Crimmins tarafından gerçekleştirilen çalışmada hem işlemci hem de bellek için sıvı azot kullanıldı ve sıcaklık -196 dereceye çekildi. Tek bir modülü yani çift çekirdeği aktif olarak kullanılan FX-8150 işlemcili sistemde, 1733.8MHz yani 3467MHz bellek hızına ulaşılarak rekor kırılmış oldu.
Daha önce AMD FX işlemci ve A-Data belleklerin kullanıldığı başka bir çalışmada 3311MHz'e ulaşılmış ancak o çalışma Intel P55 platformunda elde edilen rekorun gerisinde kalmıştı.
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cevap olarak size şöyle belirtiyim evet ev kulanıcısı bu tarzda uçuk işlere giremeye bilir. Bu rekor değerleri bizim için bişi ifade etmiyoda olabilir. Ama teknolojinin gelişmesini sağlayan denemeler bunlar! bir cihazın kapasitesinin sınırlarını zorlamak teknolojinin şekilenmesinde büyük rol oynuyor ileride çıkıcak ürünlerin gelişmesinde özellikle.. Markaların pirestijlerini ve kalitelerini artırmaları adına büyük önem taşımakta!
o yüzden bu tarzda haberleri normal karşılamak ve hatta sevinmek gerek. Düşünün elinizdeki bilgisayarda gün gelicek bu hız değerlerinde ve hatta daha hızlı bellekler yer alıcak!