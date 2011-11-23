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Corsair bellek hızı rekoru kırdı; 3467MHz

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,2b
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20
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair bellek hızı rekoru kırdı; 3467MHz
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Corsair bugün yaptığı açıklamayla şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek bellek hızına imza atarak dünya rekoru kırdığını duyurdu. AMD'nin Bulldozer tabanlı FX-8150 işlemcisi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, anakart olarak Asus'un Crosshair V Formula modeline yer verilirken, bellek seçimi ise Corsair'in 2x 2GB Dominator GTX6 DDR3 kitinden yana oldu.
Planet rumuzlu hız aşırtma profesyoneli Jake Crimmins tarafından gerçekleştirilen çalışmada hem işlemci hem de bellek için sıvı azot kullanıldı ve sıcaklık -196 dereceye çekildi. Tek bir modülü yani çift çekirdeği aktif olarak kullanılan FX-8150 işlemcili sistemde, 1733.8MHz yani 3467MHz bellek hızına ulaşılarak rekor kırılmış oldu. 
Daha önce AMD FX işlemci ve A-Data belleklerin kullanıldığı başka bir çalışmada 3311MHz'e ulaşılmış ancak o çalışma Intel P55 platformunda elde edilen rekorun gerisinde kalmıştı. 
Corsair bellek hızı rekoru kırdı; 3467MHz
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Corsair bellek hızı rekoru kırdı; 3467MHz
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Tanarri 8 yıl en beğenilen
arkadaşlar her bu tarz haberlerde yapılan yorumlar şu normal hali ile bu değere ulaşmadıktan sonra ne anlamı var ?
cevap olarak size şöyle belirtiyim evet ev kulanıcısı bu tarzda uçuk işlere giremeye bilir. Bu rekor değerleri bizim için bişi ifade etmiyoda olabilir. Ama teknolojinin gelişmesini sağlayan denemeler bunlar! bir cihazın kapasitesinin sınırlarını zorlamak teknolojinin şekilenmesinde büyük rol oynuyor ileride çıkıcak ürünlerin gelişmesinde özellikle.. Markaların pirestijlerini ve kalitelerini artırmaları adına büyük önem taşımakta!
o yüzden bu tarzda haberleri normal karşılamak ve hatta sevinmek gerek. Düşünün elinizdeki bilgisayarda gün gelicek bu hız değerlerinde ve hatta daha hızlı bellekler yer alıcak!
arkadaşlar her bu tarz haberlerde yapılan yorumlar şu normal hali ile bu değere ulaşmadıktan sonra ne anlamı var ?cevap olarak size şöyle belirtiyim evet ...
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Yanıtla +14
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Stanislas Xavier 8 yıl
ne yazık ki sıvı azotla vs gibi normal kullanıcının kolaylıkla yapamayacağı işleri le ulaşılan rekorlar benim için pek bir şey ifade etmiyor kaç kişi bu şekilde kullanacak bunu
ne yazık ki sıvı azotla vs gibi normal kullanıcının kolaylıkla yapamayacağı işleri le ulaşılan rekorlar benim için pek bir şey ifade etmiyor kaç kişi bu şekilde...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Bulldozer denmemiş bu sefer ilginç
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gkn_ymz 8 yıl
*Furious*
Bulldozer denmemiş bu sefer ilginç

banada bulldozer denmesi ilginç gelir ben hiç duymadım x4 955 den bahsedilirken deneb denildiğini
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SEO-Uzmanı 8 yıl
XDR2 varken
sıvı azotlu soğutmaya ne gerek var :)
DDR teknolojisini son kullanıcılara satmak için bu tarz reklam kokan hareketlerle
fantezi peşindeki 1-2 fanatiğin proje haberini yayınlamak
sadece bir ego tatmini sağlar !
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UgurSirin 8 yıl
Guzel ama azot briket kerpic tuglayi delmiyor mu

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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar yanlış biliyorsam düzeltin ama Playstation 3`ün rami 3200 mhz değil mi?
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Honey Badger 8 yıl
haymatloshan
Mutlak soğuğa kadar çekilemiyor mu acaba,arada yaklaşık 80 derece daha var.

Zaten o ulaşılamayan sıcaklık değeri.
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fx91 8 yıl
Amaç belleklerin gücünü göstermek değil amaç FXlerin bellek yönetim gücünü göstermek. FXler bellek yönetimi konusunda oldukça iyi amd'nin trinity ile performans sorununu aşacağını düşünüyorum. Fusion serisi oldukça başarılı AMD A6+ 6630M(DG pek verimli değil) ile GT555M seviyesinde oyun performansı yakalanmış.Tercih etmiyecek olmamın tek sebebi mühendislik okuyor olmam güçlü bir işlemciye ihtiyacım var bu yüzden ivyleri bekliyorum eğer Trinity erken çıkar ve aynı güçte olursa o zaman alırım. AMD 8 küçük çekirdek yapacağına 4 güçlü çekirdek yapsa ve izlek kullansa daha iyi olurmuş halen öğrenemediler programların çoğu 8 thread desteklemiyor adam gibi. Hatta tegra 3'ün tam tersini yapsınlar çekirdeklerden biri diğerlerinden üstün olsun single thread performansı artar.
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WinteR 8 yıl
Fxle ne alakası var ki, 2009 da çıkan p55 den 100mhz hızlı olunca FXin bellek yönetimi güçlü mü oluyor,ayrıca ne gücü 8ghzde çalışan celeronlar da var,hız=güç değildir.
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Tanarri 8 yıl en beğenilen
arkadaşlar her bu tarz haberlerde yapılan yorumlar şu normal hali ile bu değere ulaşmadıktan sonra ne anlamı var ?
cevap olarak size şöyle belirtiyim evet ev kulanıcısı bu tarzda uçuk işlere giremeye bilir. Bu rekor değerleri bizim için bişi ifade etmiyoda olabilir. Ama teknolojinin gelişmesini sağlayan denemeler bunlar! bir cihazın kapasitesinin sınırlarını zorlamak teknolojinin şekilenmesinde büyük rol oynuyor ileride çıkıcak ürünlerin gelişmesinde özellikle.. Markaların pirestijlerini ve kalitelerini artırmaları adına büyük önem taşımakta!
o yüzden bu tarzda haberleri normal karşılamak ve hatta sevinmek gerek. Düşünün elinizdeki bilgisayarda gün gelicek bu hız değerlerinde ve hatta daha hızlı bellekler yer alıcak!
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pasaefendi 8 yıl
boş işler istersen 50000 mhz yap kime ne faydası var ki bunun
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highgen 8 yıl
tamamem belleğin kalitesine bağlı bi sonuç
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alpa07 8 yıl
yanmazmı la o kart ??
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cagataykoroglu 8 yıl
*Furious*
Bulldozer denmemiş bu sefer ilginç

Eleştiriler sayesinde ama haberin içinde yeterince AMD 8150 geçiyor :)
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Cremiesto 8 yıl
Hobi olarak yapıyorlar tabi ama yani sıvı azot ile bu işi bilen herkes yapabiliyor ama emek var sonuçta.
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