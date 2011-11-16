Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Bellek üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Corsair, Intel'in yeni nesil LGA2011 platformu için hazırladığı dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu.

Sandy Bridge-E kod adını taşıyan ve dört kanal bellek kontrolcüsü içeren Core i7-3000 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere geliştirilen kitler, Corsair'den alıştığımız karakteristik tasarım özelliklerini yansıtıyor ve farklı kapasite seçenekleriyle sunuluyorlar.

Dominator serisi altında özel olarak seçilmiş DRAM yongalarına ve seriye özgü DHX+ soğutucu tasarımına yer veren Corsair, Vengeance serisi altında ise tasarım anlamında daha fazla seçeneke sunarak, farklı fiyat segmentlerinde daha fazla kullanıcı hedefliyor.

Her biri 8GB kapasiteli dört adet modülünden oluşan ve 2400MHz'de çalışan 32GB kapasiteli ilk kitlerden birine imza atan Corsair, 1600MHz'den başlamak üzere farklı hızlarda ve kapasite seçeneklerinde çok sayıda dört kanal kit hazırlamış durumda.

Vengeance serisi altında 1866MHz'e kadar, Dominator serisi altında ise 2400MHz'e kadar hız opsiyonları veren Corsair, kapasite seçeneklerini ise 8GB'dan başlatıyor.

Bellek odaklı hız aşırtma uygulamaları için modüllerini daha serin tutmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak Airflow soğutucu seçeneğine de yer verilen bellek kitlerinin kısa süre içerisinde yaygın bir şekilde bulunabilir olması beklenirken, fiyatlar ise açıklanmadı.