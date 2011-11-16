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Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
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13
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Bellek üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Corsair, Intel'in yeni nesil LGA2011 platformu için hazırladığı dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu.
Sandy Bridge-E kod adını taşıyan ve dört kanal bellek kontrolcüsü içeren Core i7-3000 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere geliştirilen kitler, Corsair'den alıştığımız karakteristik tasarım özelliklerini yansıtıyor ve farklı kapasite seçenekleriyle sunuluyorlar.
Dominator serisi altında özel olarak seçilmiş DRAM yongalarına ve seriye özgü DHX+ soğutucu tasarımına yer veren Corsair, Vengeance serisi altında ise tasarım anlamında daha fazla seçeneke sunarak, farklı fiyat segmentlerinde daha fazla kullanıcı hedefliyor.
Her biri 8GB kapasiteli dört adet modülünden oluşan ve 2400MHz'de çalışan 32GB kapasiteli ilk kitlerden birine imza atan Corsair, 1600MHz'den başlamak üzere farklı hızlarda ve kapasite seçeneklerinde çok sayıda dört kanal kit hazırlamış durumda.
Vengeance serisi altında 1866MHz'e kadar, Dominator serisi altında ise 2400MHz'e kadar hız opsiyonları veren Corsair, kapasite seçeneklerini ise 8GB'dan başlatıyor. 
Bellek odaklı hız aşırtma uygulamaları için modüllerini daha serin tutmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak Airflow soğutucu seçeneğine de yer verilen bellek kitlerinin kısa süre içerisinde yaygın bir şekilde bulunabilir olması beklenirken, fiyatlar ise açıklanmadı.
Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Corsair dört kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
bu ne tuketım cılgınlıgı anlamadım gıttı bana bırısı 4gb la 16gb ramin ev kullanıcısında nasıl bir fark yarattıgını söylermi :D
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Alish 7 yıl
Ev kullanıcısı evde abartmadığı müddetçe fark yapmaz. Mesela aynı anda autocad benzeri 2 programı kullanmak isterse o zaman farkı anlar. ayrıca 4 kanal, 1 kanalın 3 katından fazla performans veriyor testlere göre. ki zaten 4 kanal kullanmak için 1300 tl işlemciye 500tl anakarta vermesi gerekecek o ev kullanıcısının. :) + 16gb ram pek sıkıntı yaratmayacaktır.
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artenis 8 yıl
XDR konusunun daha aydınlatılması yanlısıyım bende ... x3 perf. veriyor DDR3 den şu haliyele...
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killnOd 8 yıl
Artik 8gb modullere gecilmeli.Anakarti destekleyenler icin 2x8=16gb sanirim cok uzun yillar yetecektir.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
XDR2 yi konuşmak varken
eskimiş teknolojisi
3. dünya ülkelerine sat
nasıl olsa dünyadan haberleri yok ! :)
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Batuist 8 yıl
Corsair OCZden boşalan pazarın yerine oturacaktır. zaten oldukça kaliteli bellekler üreten firma artık bellek üretmeyen OCZ müşterilerinin de yeni tercihi olacaktır. Bende corsair kullanmaktayım ve gerçekten çok kaliteli bellekler..
@*Furious* o fanlardan bende de var ve ses yapmadığını söyleyebilirim.. kesinlikle o fanlardan kaynaklı bir ses gelmiyor kasadan... yani sorunsuz..
1 Yanıt Yanıtla
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl Batuist
Batuist

Corsair OCZden boşalan pazarın yerine oturacaktır. zaten oldukça kaliteli bellekler üreten firma artık bellek üretmeyen OCZ müşterilerinin de yeni tercihi olacaktır. Bende corsair kullanmaktayım ve gerçekten çok kaliteli bellekler..

@*Furious* o fanlardan bende de var ve ses yapmadığını söyleyebilirim.. kesinlikle o fanlardan kaynaklı bir ses gelmiyor kasadan... yani sorunsuz..

Peki fansız denedin mi hiç ? Fan olmasa ısıdan dolayı sıkıntı çıkartır mı?
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OverClocK1ng 8 yıl
Kesinlikle. Bende 2x4 var ama 4x4 olsa en ideali olurdu.
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Alish 8 yıl
Artık airflowdan 1 değil 2 tane vermeleri gerekecek. Dikkate almamışlar sanırım :)
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xtyper 8 yıl
corsair gerçekten de bellek alanında en iyilerden biri. ürün gamını anında güncellemiş
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artenis 8 yıl
16GB+ Kitler yaygınlaşsın ;)
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