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Corsair mavi renkli soğutucu kullandığı yeni belleklerini kullanıma sunuyor

8 yıl
8,8b
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3
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair mavi renkli soğutucu kullandığı yeni belleklerini kullanıma sunuyor
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Force serisi SATA-III destekli SSD sürücüleriyle gündemde olan Corsair, açık glök mavisi renginde soğutucu kullandığı yeni bellek çözümlerini duyurdu. Vengeance serisi altında hazırlanan DDR3 belleklerin tamamı 1600MHz hızında çalışıyor ve 1.5v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. 4GB kapasiteli modül ile birlikte 4GB (2 x 2GB), 8GB (2 x 4GB) ve 16GB (4 x 4GB) kapasiteli kitler hazırlayan firma, tüm modellerinde ömür boyu garanti verdiğini belirtiyor.

Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, Vengeance serisinin yeni üyeleriyle ilgili olarak;

"Vengeance bellek ailesi, olağanüstü hız aşırtılabilirlik ve agresif görünümü düşük maliyetle birlikte sunuyor. Yeni mavi renkli soğutucu, sistem üreticilerine ve entegratörlere, sistemlerini özelleştirebilme açısından yeni seçenekler sunuyor. " dedi.

Hem AMD hem de Intel platformlarına destek sunan yeni belleklerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Corsair mavi renkli soğutucu kullandığı yeni belleklerini kullanıma sunuyor
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Nightmare70 7 yıl
Xms3 kullanıyorum cidden corsair tartışılmaz yani 10 numara ram,kingstone hyperx'den geçtim corsair'a çok memnunum
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Fire.Sword 8 yıl
rengi ve görünüşünü beğendim, farklı ve güzel olmuş.
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Cremiesto 8 yıl
9-9-9-24 mavi göz boyamak için sarı varmıydı bilmiyorumda bak o daha güzel olurdu :) bulut mavisi çok itici
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