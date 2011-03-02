Corsair mavi renkli soğutucu kullandığı yeni belleklerini kullanıma sunuyor

Force serisi SATA-III destekli SSD sürücüleriyle gündemde olan Corsair, açık glök mavisi renginde soğutucu kullandığı yeni bellek çözümlerini duyurdu. Vengeance serisi altında hazırlanan DDR3 belleklerin tamamı 1600MHz hızında çalışıyor ve 1.5v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. 4GB kapasiteli modül ile birlikte 4GB (2 x 2GB), 8GB (2 x 4GB) ve 16GB (4 x 4GB) kapasiteli kitler hazırlayan firma, tüm modellerinde ömür boyu garanti verdiğini belirtiyor.

Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, Vengeance serisinin yeni üyeleriyle ilgili olarak;

"Vengeance bellek ailesi, olağanüstü hız aşırtılabilirlik ve agresif görünümü düşük maliyetle birlikte sunuyor. Yeni mavi renkli soğutucu, sistem üreticilerine ve entegratörlere, sistemlerini özelleştirebilme açısından yeni seçenekler sunuyor. " dedi.

Hem AMD hem de Intel platformlarına destek sunan yeni belleklerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.