Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu

Son dönemlerde yüksek performans sunabilen Mini ITX kasalar oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Tabi yüksek performans isteyen bir çok bilgisayar gibi bu bilgisayarları da soğutmak gerekiyor, ancak kısıtlı alan sebebiyle bu iş biraz daha zahmetli. Corsair ise yeni mini soğutma sistemi ile Mini ITX kasaları serinletmeyi amaçlıyor.

Hydro serisine ait H5 SF soğutma sisteminin 120 mm soğutucu fanıyla birlikte yüksek performanslı işlemcilerde hız aşırtma uygulansa dahi ısınmayı önemli ölçüde önleyebileceği belirtiliyor. 150W'a kadar ısı açığa çıkaran işlemcilerin soğutulmasında yardımcı olacak sistem özellikle 4K için uygun Mini ITX sistem kurmak isteyenlerin ilgisini çekecektir.

5 yıl garantiye sahip H5 SF düşük gürültü seviyesiyle de iddialı olacak. Corsair'in kendi Mini ITX kasaları olan Obsidian Serisi 250D, Carbide Serisi Air 240 ve Graphite Serisi 380T ile tam uyumlu olduğu belirtilen soğutucu vergiler hariç 79$ fiyatla satışa sunulacak.

http://www.guru3d.com/news-story/corsair-hydro-series-h5-sf-low-profile-liquid-cpu-cooler.html