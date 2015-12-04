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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu

PC bileşenlerinin önemli ismi Corsair Mini ITX sistemler için geliştirdiği sıvı soğutma sistemini duyurdu. Hydro serisine ait H5 SF soğutma sistemi oldukça ufak bir yapıya sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Oğuz Avcı
Editör
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Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu
 
Son dönemlerde yüksek performans sunabilen Mini ITX kasalar oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Tabi yüksek performans isteyen bir çok bilgisayar gibi bu bilgisayarları da soğutmak gerekiyor, ancak kısıtlı alan sebebiyle bu iş biraz daha zahmetli. Corsair ise yeni mini soğutma sistemi ile Mini ITX kasaları serinletmeyi amaçlıyor.

Hydro serisine ait H5 SF soğutma sisteminin 120 mm soğutucu fanıyla birlikte yüksek performanslı işlemcilerde hız aşırtma uygulansa dahi ısınmayı önemli ölçüde önleyebileceği belirtiliyor. 150W'a kadar ısı açığa çıkaran işlemcilerin soğutulmasında yardımcı olacak sistem özellikle 4K için uygun Mini ITX sistem kurmak isteyenlerin ilgisini çekecektir.
5 yıl garantiye sahip H5 SF düşük gürültü seviyesiyle de iddialı olacak. Corsair'in kendi Mini ITX kasaları olan Obsidian Serisi 250D, Carbide Serisi Air 240 ve Graphite Serisi 380T ile tam uyumlu olduğu belirtilen soğutucu vergiler hariç 79$ fiyatla satışa sunulacak.
Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu
 

http://www.guru3d.com/news-story/corsair-hydro-series-h5-sf-low-profile-liquid-cpu-cooler.html Yorum Yaz
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Okisht 3 yıl en beğenilen _Dominic_Toretto_
Teşekkürler,
Bu konu anasayfa haberinin bir yansıması, anasayfayı takip eden bolca kullanıcı var ve o kullanıcıların da görmesi açısından haberi yapılıyor. Bu yüzden forumda konusunun açılmış olması önemli değil

Teşekkürler,Bu konu anasayfa haberinin bir yansıması, anasayfayı takip eden bolca kullanıcı var ve o kullanıcıların da görmesi açısından haberi yapılıyor....
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Devilmaybad 3 yıl
Thernaltake Core V1 ile uyumlu olursa denerim. Corsair iyi güzel de 250D kasası gereksiz biçimde pahalı.
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WB 3 yıl
Cok guzel, fiyat iyi
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ounomaus 3 yıl
keşke denilen fiyatlardan bizde alabilsek aracısı kdv gümrük gidiyor
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fthyrr1976fy 3 yıl
corsair süper yapmış çok kaliteli bir marka herşeyden öte kullanıcı dostu hiç üzmüyor son kullanıcısını o yüzden çok seviyorum corsair

kötü olan tarafı corsair yazısı gözükmüyor
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Crashlone 3 yıl
Bu gerçekten çok güzel olmuş mini itx yapacak arkadaşlar abudik gubudik uğraşlara girmezler.
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Patren 3 yıl
iyice küçütmüşler sıvı soğutmaları
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Emeğinize sağlık lakin haber paylaşıldı.

forum.donanimhaber.com/...
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