Corsair'den 32GB kapasiteli dört kanal DDR3 bellek kiti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Corsair resmi lansmanı Kasım ayında yapılacak Sandy Bridge-E serisi Intel işlemciler için dünyanın ilk yüksek performanslı dört kanal bellek kitini hazırladığını açıkladı. X79 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere geliştirilen 32GB kapasiteli DDR3 bellek kiti, 8GB'lık dört adet modülden oluşuyor. CMT32GX3M4X1866C9 kod adını taşıyan yeni kit, standart olarak 1833MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde 9-10-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.
Dominator ailesinin bir üyesi olan ve buna bağlı olarak özel DHX+ soğutucu tasarımını kullanan bellek kiti, hız aşırtma tutkunları kadar Intel'in LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E serisi işlemcileriyle iş istasyonu kurmak isteyen profesyonelleri de hedef alıyor. Corsair tarafından bu ay içerisinde satışa sunulacak kitin fiyatı ise 999$ olacak.
tavsiyem 4 g lık tek ram alın yetersiz gelirse 4 daha takarsınız
Teknoloji izin vermiyor. İzin istemiş. O da eleman eksik zaten demiş. İzin vermemiş. O da karşılık olarak "Ulan ben de CAS8 yerine CAS9 çalışmazsam" deyip protesto yapmış.
Şaka bir yana ben de uyuz oluyorum. ama eskiden de öyle bir şey vardı. Mesela ben 512+512 RAM kullanırken 1+1 e geçmek istiyorduk ama o zamanlarda 1Gb tek bellekler 512 lere göre daha az overclock oluyordu. Bunda da aynı durum var sanırım...
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