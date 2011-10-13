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Corsair'den 32GB kapasiteli dört kanal DDR3 bellek kiti

7 yıl
20,4b
1
18
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den 32GB kapasiteli dört kanal DDR3 bellek kiti
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Corsair resmi lansmanı Kasım ayında yapılacak Sandy Bridge-E serisi Intel işlemciler için dünyanın ilk yüksek performanslı dört kanal bellek kitini hazırladığını açıkladı. X79 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere geliştirilen 32GB kapasiteli DDR3 bellek kiti, 8GB'lık dört adet modülden oluşuyor. CMT32GX3M4X1866C9 kod adını taşıyan yeni kit, standart olarak 1833MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde 9-10-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.
Dominator ailesinin bir üyesi olan ve buna bağlı olarak özel DHX+ soğutucu tasarımını kullanan bellek kiti, hız aşırtma tutkunları kadar Intel'in LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E serisi işlemcileriyle iş istasyonu kurmak isteyen profesyonelleri de hedef alıyor. Corsair tarafından bu ay içerisinde satışa sunulacak kitin fiyatı ise 999$ olacak.
Corsair'den 32GB kapasiteli dört kanal DDR3 bellek kiti
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IceRulez 7 yıl en beğenilen
999 $ yavaş gel
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dreamblue35 7 yıl
team extremeden vazgeçmem
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DH Misafiri 7 yıl
3gb bana yetioyor nfd dhift falan yeter bile ona ragmen 1 gb boş ram kalıyor
tavsiyem 4 g lık tek ram alın yetersiz gelirse 4 daha takarsınız
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alpa07 7 yıl
maximus formula anakart?
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kesson 7 yıl
Fiyatı uçuk ama çok kaliteli yav
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-Sniper- 7 yıl
profesyonel kullanıcılara hitap eden bir ürün sanırım :) arkadaşın dediği gibi bu fiyata oyuncu pc si toplanır...
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V4LKyR 7 yıl
Beyler dikkatinizi çekmek isterim : 999$. 1000 değil yani, gözünüz korkmasın. 999$ sadece, ucuz. 1000$ olsaydı çok farkederdi. :)
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OverClocK1ng 7 yıl
eXelanc3
Arkadaşlar bilmediğimden soruyorum bu yüksek kapasiteli ramlerin çoğu hep cl9 cl10 gibi değerlerde çıkıyor.Neden daha düşük zamanlamalarda yapmıyorlar üreticilermi bu seviyede tutuyor yoksa teknolojimi izin vermiyor ?

Teknoloji izin vermiyor. İzin istemiş. O da eleman eksik zaten demiş. İzin vermemiş. O da karşılık olarak "Ulan ben de CAS8 yerine CAS9 çalışmazsam" deyip protesto yapmış.

Şaka bir yana ben de uyuz oluyorum. ama eskiden de öyle bir şey vardı. Mesela ben 512+512 RAM kullanırken 1+1 e geçmek istiyorduk ama o zamanlarda 1Gb tek bellekler 512 lere göre daha az overclock oluyordu. Bunda da aynı durum var sanırım...
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Ayrton Senna da Silva 7 yıl
Arkadaşlar bilmediğimden soruyorum bu yüksek kapasiteli ramlerin çoğu hep cl9 cl10 gibi değerlerde çıkıyor.Neden daha düşük zamanlamalarda yapmıyorlar üreticilermi bu seviyede tutuyor yoksa teknolojimi izin vermiyor ?
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OverClocK1ng 7 yıl
999$ mı? 1000 değil yani. Hıım. İyi o zaman.
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Druigard 7 yıl
32 gb ram neyime daha 2 gb kullanıyorum :))) 8 gb hertürlü ev kullanıcısının işini görür kanaatindeyim, iş istasyonu kurmak için bişey diyemiyecem
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rylai2113 7 yıl
zamanları kötümü banamı öyle geldi voltaj güzelde
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