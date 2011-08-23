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Corsair'den Mac dostu DDR3 bellekler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen Corsair, Mac dostu yeni bellek çözümlerini duyurdu. 4GB kapasiteli modül ve bu modülün çiftinden oluşan 8GB kapasiteli kit olmak üzere SO-DIMM formunda iki farklı DDR3 bellek seçeneği sunan Corsair, iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook ve MacBook Pro gibi Apple'ın güncel ürün gamında yer alan son kullanıcı odaklı tüm ürünleri hedef alıyor.

Corsair'den yapılan açıklamaya göre 1066MHz'de çalışan ve 1.5v geriliminde 7-7-7-20 zamanlamalarıyla gelen bellekler aynı zamanda ömür boyu garanti ile sunuluyorlar. Corsair'in Mac dostu yeni belleklerinden 4GB'lık modül 44.99$ seviyesinden, 8GB kapasiteli kit ise 84.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla yurt dışındaki Apple kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. 

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nirvanha 8 yıl
Bu fiyata satılan ram'leri alan mac'cilerin (ellit kesimin )prestijini düşünemiyorum bile. :) yerlerde sürünür valla .....
Hani bir yorumunda iphone'i olmayanlara ezik gözüyle bakan şahsı muhterem geldi şimdi aklıma.....
50 dolara 4gb ram'mi olur lan :P
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Gibson Les Paul 8 yıl
SO-DIMM oluyor maclerdeki bellekler. Ve normal belleklerle uyuşmuyor bazen. Bence iyi sorun yok.
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murdocklawless 8 yıl
bişey üretin başına ya "i" ya da "mac" koyup fahiş fiyattan gazlayın.
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tahir40 8 yıl
Bi bellek nasıl mac dostu olur ki? Benim Hackintosta calisiyor aynı bellekle Macosx...
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Tolgá 8 yıl
peeh soğutucusu yok 1066.
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gamblerbarbo 8 yıl
50 dolara 1333mhz lik 8gb lik kit var corsairin amazonda acaba farklari ne?
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V.K. 8 yıl
mac de yeniyimde mac memory ayrı mı oluyor. diğer ddr3 lere göre bir farkı mı var başka bir ddr3 alsam uyumsuz mu olur?
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semo_86 8 yıl
Demek ki mac' in pazar payı artıyor. Artık donanım üreticileri onları da dikkate almaya başladı.
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Castiel 8 yıl
başlıgı degıstırıyoruz ''Corsair'den zengin dostu DDR3 bellekler
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Arranger. 8 yıl
CL iyiymiş.
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