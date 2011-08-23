Corsair'den Mac dostu DDR3 bellekler

Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen Corsair, Mac dostu yeni bellek çözümlerini duyurdu. 4GB kapasiteli modül ve bu modülün çiftinden oluşan 8GB kapasiteli kit olmak üzere SO-DIMM formunda iki farklı DDR3 bellek seçeneği sunan Corsair, iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook ve MacBook Pro gibi Apple'ın güncel ürün gamında yer alan son kullanıcı odaklı tüm ürünleri hedef alıyor.





Corsair'den yapılan açıklamaya göre 1066MHz'de çalışan ve 1.5v geriliminde 7-7-7-20 zamanlamalarıyla gelen bellekler aynı zamanda ömür boyu garanti ile sunuluyorlar. Corsair'in Mac dostu yeni belleklerinden 4GB'lık modül 44.99$ seviyesinden, 8GB kapasiteli kit ise 84.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla yurt dışındaki Apple kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.