Corsair'den Vengeance serisi 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülü

Geçtiğimiz günlerde oyuncular için hazırladığı çevrebirimleri endüstrinin beğenisine sunan Corsair, Vengeance serisi altında hazırladığı 8GB kapasiteli yeni bellek modülünü tanıttı.

Özel soğuucu tasarımı ile agresif bir görünüm sergileyen DDR3 bellek modülü, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.5v çalışma geriliminde CAS 9-9-9-24 değerlerinde görev yapıyor.

Intel'in 2. nesil Core işlemci ailesiyle kullanılmak üzere geliştirilen yeni bellek modülünün ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise 270$ olacak.



