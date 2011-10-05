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Corsair'den Vengeance serisi 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,5b
1
13
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den Vengeance serisi 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülü
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Geçtiğimiz günlerde oyuncular için hazırladığı çevrebirimleri endüstrinin beğenisine sunan Corsair, Vengeance serisi altında hazırladığı 8GB kapasiteli yeni bellek modülünü tanıttı.
Özel soğuucu tasarımı ile agresif bir görünüm sergileyen DDR3 bellek modülü, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.5v çalışma geriliminde CAS 9-9-9-24 değerlerinde görev yapıyor.
Intel'in 2. nesil Core işlemci ailesiyle kullanılmak üzere geliştirilen yeni bellek modülünün ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise 270$ olacak.

Corsair'den Vengeance serisi 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülü
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DarKLq 8 yıl
bergun76
Linkteki ürün bu ürün müdür. fiyat KDV dahil 134 TL eksenbilgisayar.com/...

2x4 bu haberdeki tek modül
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DH Misafiri 8 yıl
8 gb üzeri oyun için gerekli değil bence. Niye derseniz aynı anda 3 tanede oyun da açsan 8 gb bellek kullanıldığını görmedim.
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bergun76 8 yıl
Linkteki ürün bu ürün müdür. fiyat KDV dahil 134 TL

eksenbilgisayar.com/...
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mc_ihanet 8 yıl
6*8 kullanan da çıkar yakında

Yeni 4 kanal intel tabanlı anakartlarda 8*8 yaparlar
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KKM 8 yıl
6*8 kullanan da çıkar yakında
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turkprince 8 yıl
8 gb tek modülmü bu
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 8 yıl turkprince
turkprince

8 gb tek modülmü bu

Evet
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Castiel 8 yıl
aha 32 gb ramın yolu açıldı 16 gb dan bıkmıştım bakalım 32 gb nasıl olacak
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Nightmare70 8 yıl
Bence corsair xms3 1600 kullanıyorum çok memnunum bence piyasadaki en iyi ram markası :) Herkes öğrenmiş bir kingstone, nokia hesabı gidiyor öyle
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umutarslan.com 8 yıl
8gb bellek fiyatları ele ayağa düşünce bende alıcam
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namigencan 8 yıl
Türkiye'de ömür boyu garantili ürünler 2 veya 3 yıldan fazla garanti verilmiyor neden?
bende 4gb x 2 1600mhz 1,5v kullanıyorum. Çok memnunum.
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escapethelife 8 yıl
o fiyata ömür boyu garanti olur zaten
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