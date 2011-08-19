Corsair'den çift kanal bellekler için yeni hız aşırtma rekoru

Corsair yüksek performans tutkunları için hazırladığı Dominator GT serisi bellek kitiyle ekstrem koşullarda özel bir hız aşırtma çalışması gerçekleştirdi ve çift kanal bellek konfigürasyonları için yeni dünya rekoruna imza attı.

2400MHz'de çalışan 4GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan Dominator GT CMGTX7 bellek kitinin kullanıldığı çalışmada, anakart olarak Gigabyte'ın P55 çipsetli çözümlerinden GA-P55A-UD4P'ye yer verilirken, işlemci tercihinin ise Intel'in Core i7-870 işlemcisinden yana yapıldığını görüyoruz.

LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak esktrem sıcaklık koşullarında gerçekleştirilen çalışmada, bellek modüllerinin çalışma frekansı 2819.8MHz'e hız aşırtılırken, erişim süreleri ise 11-12-12-31 olarak ayarlanmış. Daha yüksek hızları ulaşılan farklı hız aşırtma çalışmaları olsa da Corsair'in yeni rekoru, çift kanal çalışıyor olması nedeniyle bu alanda yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmeyi başarıyor.