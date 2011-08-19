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Corsair'den çift kanal bellekler için yeni hız aşırtma rekoru

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair yüksek performans tutkunları için hazırladığı Dominator GT serisi bellek kitiyle ekstrem koşullarda özel bir hız aşırtma çalışması gerçekleştirdi ve çift kanal bellek konfigürasyonları için yeni dünya rekoruna imza attı.
2400MHz'de çalışan 4GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan Dominator GT CMGTX7 bellek kitinin kullanıldığı çalışmada, anakart olarak Gigabyte'ın P55 çipsetli çözümlerinden GA-P55A-UD4P'ye yer verilirken, işlemci tercihinin ise Intel'in Core i7-870 işlemcisinden yana yapıldığını görüyoruz.
LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak esktrem sıcaklık koşullarında gerçekleştirilen çalışmada, bellek modüllerinin çalışma frekansı 2819.8MHz'e hız aşırtılırken, erişim süreleri ise 11-12-12-31 olarak ayarlanmış. Daha yüksek hızları ulaşılan farklı hız aşırtma çalışmaları olsa da Corsair'in yeni rekoru, çift kanal çalışıyor olması nedeniyle bu alanda yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmeyi başarıyor. 
Corsair'den çift kanal bellekler için yeni hız aşırtma rekoru
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OverClocK1ng 8 yıl
Herşey iyi de şu CPU-Z de ram kısmında en altta 2T yi görünce uyuz kapıyorum. Bu yüzden Ramlerimi 1600Mhz de 2T çalıştırmak yerine 1540 ta 1T çalıştırıyorum. Sevmiyorum 2T yi. Tüm ramleri 1T yapsınlar canımı yesinler. :)
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hakanbekmez 8 yıl
yaw şu o.c. yapmayı bir türlü öğrenemedim arkadaşlar yaw benim anakart o.c.'yi desteklemesine rağmen hala müdahele bile edemedim x@ (msi p55a-g55) bu o.c. konusunda da kurs açsalar iyi olur :D
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IceRulez 8 yıl
Arkadaşlar bu zamanlama neyi ifade ediyor bilen biri açıklayabilirmi :))
yani o zamanlama 11-12
arkadaş 15-15 bekliyormuş mesela ne demek o :))
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CaGaga73 8 yıl
yanmasın hocam o bellekler
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Nightmare70 8 yıl
Corsair xsm3 kullanıyorum ondan once kingston hyperx kullandım ve söyleyebilirim ki Corsair çok çok daha hız asirtmaya yatkın performansı çok iyi
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yelkowan 8 yıl
Zamanlamaya göre gerçekten mükemmel hız 2800MHZyi görünce zamanlamayı 15-15-15-45 gibi birşey bekliyordum.
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highgen 8 yıl
bu rekor bildiğim kadarıyla bi kaç ay önce yapıldı...@
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