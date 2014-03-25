Corsair'in yeni güç kaynağı AX1500i, 80Plus Titanium sertifikası alıyor

Corsair'in geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2014 Fuarı'nda tanıttığı üst seviye güç kaynağı modeli AX1500i, önemli bir başarıya imza atarak 80 Plus Titanium sertifikasına hak kazandı. Adından da anlaşılabileceği üzere 1500 Watt gibi oldukça yüksek bir kapasite sunan güç kaynağı, birden fazla ekran kartına sahip üst seviye oyun bilgisayarlarına, profesyonel hız aşırtmacılara ve yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemlerine (HPC) göz kırpıyor.

En yüksek verimlilik seviyesini 230V AC hattı üzerinde sağlayan ancak 115V AC üzerinde test edilen güç kaynağı, buna rağmen oldukça yüksek değerlere imza atmayı başardı. %10 yük durumda %91.23, %20 yük durumunda %92.63, %50 yük durumunda %94.04 ve %100 yük durumunda %91.34 değerlerine ulaşan Corsair AX1500i, her koşulda %90'ın üzerinde verimlilik değeri sunabiliyor. Tamamiyle modüler yapıda olan güç kaynağı, örnek vermek açısından AMD Radeon R9 290X ekran kartının 4 tanesini ve yine AMD'nin 5GHz hızında çalışan 220 Watt TDP değerli FX-9590 işlemcisini aynı sistem üzerinde sorunsuzca çalıştırabiliyor.

Corsair Link teknolojisi ile kullanıcıların çeşitli değerleri gerçek zamanlı olarak gözlemleyip kontrol edebildiği AX1500i güç kaynağının, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenirken, Amerika satış fiyatının 450 dolar seviyelerinde olacağı ifade ediliyor.



