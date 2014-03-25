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Corsair'in yeni güç kaynağı AX1500i, 80Plus Titanium sertifikası alıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,4b
1
35
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'in yeni güç kaynağı AX1500i, 80Plus Titanium sertifikası alıyor
Corsair'in geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2014 Fuarı'nda tanıttığı üst seviye güç kaynağı modeli AX1500i, önemli bir başarıya imza atarak 80 Plus Titanium sertifikasına hak kazandı. Adından da anlaşılabileceği üzere 1500 Watt gibi oldukça yüksek bir kapasite sunan güç kaynağı, birden fazla ekran kartına sahip üst seviye oyun bilgisayarlarına, profesyonel hız aşırtmacılara ve yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemlerine (HPC) göz kırpıyor. 
En yüksek verimlilik seviyesini 230V AC hattı üzerinde sağlayan ancak 115V AC üzerinde test edilen güç kaynağı, buna rağmen oldukça yüksek değerlere imza atmayı başardı. %10 yük durumda %91.23, %20 yük durumunda %92.63, %50 yük durumunda %94.04 ve %100 yük durumunda %91.34 değerlerine ulaşan Corsair AX1500i, her koşulda %90'ın üzerinde verimlilik değeri sunabiliyor.  Tamamiyle modüler yapıda olan güç kaynağı, örnek vermek açısından AMD Radeon R9 290X ekran kartının 4 tanesini ve yine AMD'nin 5GHz hızında çalışan 220 Watt TDP değerli FX-9590 işlemcisini aynı sistem üzerinde sorunsuzca çalıştırabiliyor.
Corsair Link teknolojisi ile kullanıcıların çeşitli değerleri gerçek zamanlı olarak gözlemleyip kontrol edebildiği AX1500i güç kaynağının, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenirken, Amerika satış fiyatının 450 dolar seviyelerinde olacağı ifade ediliyor. 


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trktlh 5 yıl en beğenilen
4 tane 290x kaldırabiliyorsa 6 tane de 780 Tİ ile 4960x veya xeon e7 serisinide kaldırır
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Concerve 5 yıl
gereksiz diye bir sey yok , 290-290x 350-400w guc isteyebiliyor sivi sogutmali dip o.c halinde 2 adet kullaninca ve islemciyide o.c yapinca 1000w civari psu ile korkarak calisiyorsunuz , 780 lightning ile 850w psu ile limitine takildim diyen yabanci birisi vardi
herneyse intel gtx 750ti deki teknolojiyi kullanmaya baslarsa islemci ve ekran kartlarinin istedigi guc cok asagilara iner mi acaba?
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CoreXXX 5 yıl
şu an piyasadaki en yüksek sertifika bu sanırım. corsair güzel işler yapıyor
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huhuq 5 yıl
vatan 1500tl fiyatı çakar buna
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inuh 5 yıl
Tdp'nin degil anlamini acilimini bile bilmeyen kisiler mesajima - puan veriyorlar ya hayat iste buna deger.
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sorix 5 yıl
1600 zün üstüne çıksalardı keşke 3 tane kart bile takılamaz 1500 ze
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selahattın ısık 5 yıl
Son zamanlarda buna benzer haberleri gördükçe hem şaşırıyor hemde seviniyorum..İçimiz dışımız mobil oldu..Bol bol böyle haberler bekliyoruz..
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xdeliruzgar 5 yıl sorix
sorix
1600 zün üstüne çıksalardı keşke 3 tane kart bile takılamaz 1500 ze

Pardon hocam bunu ciddi mi yoksa saka olarakmi soylediniz anlamadim !!! Umarim sakadir. Cunku 5 adet R9 280 x i cok rahat calistirabilcek bir psudan bahsediyoruz....
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malicalik13 5 yıl
Fazla uzun ama diğer ax serisinin platinum olduğu unutulmamalı
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HiqhWoltage 5 yıl
"birden fazla ekran kartına sahip üst seviye oyun bilgisayarlarına, profesyonel hız aşırtmacılara ve yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemlerine (HPC) göz kırpıyor." Buraya bir de Coin Mining ile uğraşanları eklemek gerek :) Asıl onların işine yarar böyle verimli bir psu. Yoksa 7/24 pc açık değilse ve en fazla 2 ekran kartı kurulumunun kullanıldığı günümüzde buna pek gerek yok
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yenerbalcı 5 yıl
2014 yılında kasalar yavaş yavaş küçülmeye başladı hala psu lar küçülmedi aksine büyüdü corsaire enayi üretim ödülü vermel lazım

1500 wattın nesine ödül veriyorlar anlam veremiyorum neredeyse 2 tane 140 lık fan rahat takılır
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Faradayy 5 yıl HiqhWoltage
HiqhWoltage

"birden fazla ekran kartına sahip üst seviye oyun bilgisayarlarına, profesyonel hız aşırtmacılara ve yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemlerine (HPC) göz kırpıyor." Buraya bir de Coin Mining ile uğraşanları eklemek gerek :) Asıl onların işine yarar böyle verimli bir psu. Yoksa 7/24 pc açık değilse ve en fazla 2 ekran kartı kurulumunun kullanıldığı günümüzde buna pek gerek yok

+1 tam bir mining makinası olmuş.
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emrys3535 5 yıl
Prestij icin yapilmis bir psu gibi duruyor. Bu kadar fazla guce ihtiyac duyacak sistem cok azdir. Bu verimlilikte daha dusuk psular uretilirse daha cok satilir.
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ghost recon advanced 5 yıl
bende ax 760 kullanıyorum süper bi sei ax modelleri
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inuh 5 yıl
Tdp degerini neden yazdiniz ki, ayni zamanda islemci sogutucusu mu AX1500i?
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xdeliruzgar 5 yıl
3 ve uzeri ekran karti icin dusunulebilir ama asagisi icin gereksiz.
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buraoca2 5 yıl
Overload durumundan da bahsetselermiş keşke
Overload durumunda verimlilik %90'ın biraz altına düşer gibi geliyor
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trktlh 5 yıl
4 tane 290x kaldırabiliyorsa 6 tane de 780 Tİ ile 4960x veya xeon e7 serisinide kaldırır
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