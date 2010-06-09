Corsair'in Professional serisi yeni güç kaynakları detaylandı

Komponent üreticisi Corsair, en iyisini isteyen kullanıcılar için hazırladığı Professional serisi modüler güç kaynaklarını detaylandırdı. 750 Watt, 850 Watt ve 1200 Watt olmak üç farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni güç kaynaklarının en önemli özelliği olarak 80Plus Gold sertifikasına sahip olmaları yani %92'ye varan verimlilik değeri sunuyor olmaları gösterilmekte. Zero Voltage Switching ve Zero Current Switching teknolojileriyle anahtarlama kayıplarını en aza indirdiği ve EMI değerini aşağı çekebildiği belirtilen yeni güç kaynakları, 3.3V, 5V ve 12V railler için DC-DC voltaj düzenleme yeteneğine de sahipler.

ATX12V v2.31 ve EPS 2.92 standartlarıyla uyumlu olan ve Aktif PFC özelliği ile donatılan yeni güç kaynakları, tek kanal 12v rail tasarımıyla geliyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan Professional serisi güç kaynaklarının, 7 yıllık garanti ile yaz aylarında satışa sunulmaları planlanırken, serinin tepe modeli olacak 1200 Watt kapasiteli AX1200 modelinin 300 dolar seviyesinden satışa sunulacağı öne sürülüyor.