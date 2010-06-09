Corsair'in Professional serisi yeni güç kaynakları detaylandı

Komponent üreticisi Corsair, en iyisini isteyen kullanıcılar için hazırladığı Professional serisi modüler güç kaynaklarını detaylandırdı. 750 Watt, 850 Watt ve 1200 Watt olmak üç farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni güç kaynaklarının en önemli özelliği olarak 80Plus Gold sertifikasına sahip olmaları yani %92'ye varan verimlilik değeri sunuyor olmaları gösterilmekte. Zero Voltage Switching ve Zero Current Switching teknolojileriyle anahtarlama kayıplarını en aza indirdiği ve EMI değerini aşağı çekebildiği belirtilen yeni güç kaynakları, 3.3V, 5V ve 12V railler için DC-DC voltaj düzenleme yeteneğine de sahipler.
ATX12V v2.31 ve EPS 2.92 standartlarıyla uyumlu olan ve Aktif PFC özelliği ile donatılan yeni güç kaynakları, tek kanal 12v rail tasarımıyla geliyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan Professional serisi güç kaynaklarının, 7 yıllık garanti ile yaz aylarında satışa sunulmaları planlanırken, serinin tepe modeli olacak 1200 Watt kapasiteli AX1200 modelinin 300 dolar seviyesinden satışa sunulacağı öne sürülüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mesela 750wlık modeli bence seasonic x750w modeliyle aynı psu..
Bi aralar satışta olan 149dolar fiyatla satılan hx520de bana kalırsa şuan satılan seasonic 520w ile aynı psu..
Aslında kendi güç kaynağı üretmeyen markaları tercih etmemek lazım mesela 550txle 650Hx aynı firmaların üretimi değil..
Her hx aynı değil her txde aynı değil...
Seasonic Enermax gibi üreticilerin bizzat kendi markasıyla sattığı ürünleri almak daha mantıklı..
iyi marka olmak için kendi ürününü üretmek şart değil..
corsair psu üretmiyor üstelik sektörde yeni bir firma ama üst üste yılın psu markası seçilmişti..
çünkü dandik ürünlerin üzerine markasını basmıyor..kaliteli üretim yaptırıyor..(en azından şimdiye kadarki ürünleri öyle)
thermaltake ve cooler master gibi bazı markalar oldukça kaliteli ürünleri de olmasına rağmen
eski ve dandik ürünleri de kendi markaları ile satmaktan çekinmedikleri için psu konusunda üst seviye markalardan sayılmıyorlar..
high power ve cougar gibi markalar kendi üretim tesisleri olmasına rağmen en iyiler listesinde değiller
haklısın