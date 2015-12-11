Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir

Microsoft, Windows 10'un ilk büyük güncellemesi Redstone için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bazı önemli değişiklikler içerecek bu güncelleme ile birlikte Cortana'nın da daha fazla ön plana çıkarılması bekleniyor.

Başlat menüsünde en üst kısma taşınacak sanal asistan Windows 10 kullanımı süresince bize yardımcı olmaya çalışacak. Bu durum ise akıllara Office 97,2000 ve 2003 sürümlerinde bize yardımcı olmaya çalışan asistanımız ataşı akıllara getirdi. Eski kullanıcılar hatırlayacaktır Office belgeleri düzenlerken herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunda ataş bize bazı sorular sorarak öneriler sunabiliyordu.

Cortana şüphesiz ataştan daha geniş kapsamlı ve daha derinlemesine bir yardım sunabilecek. Uygulamanın Android ve iOS gibi sistemler için de yayınlanması yardımcıyla daha fazla kişinin haşır neşir olacağını gösteriyor.

http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/uh-oh-is-windows-10-making-cortana-the-next-clippy--1310962