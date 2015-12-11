Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir

Microsoft, Windows 10'un ilk büyük güncellemesi Redstone için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bazı önemli değişiklikler içerecek bu güncelleme ile birlikte Cortana'nın da daha fazla ön plana çıkarılması bekleniyor.
Başlat menüsünde en üst kısma taşınacak sanal asistan Windows 10 kullanımı süresince bize yardımcı olmaya çalışacak. Bu durum ise akıllara Office 97,2000 ve 2003 sürümlerinde bize yardımcı olmaya çalışan asistanımız ataşı akıllara getirdi. Eski kullanıcılar hatırlayacaktır Office belgeleri düzenlerken herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunda ataş bize bazı sorular sorarak öneriler sunabiliyordu.
Cortana şüphesiz ataştan daha geniş kapsamlı ve daha derinlemesine bir yardım sunabilecek. Uygulamanın Android ve iOS gibi sistemler için de yayınlanması yardımcıyla daha fazla kişinin haşır neşir olacağını gösteriyor.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/uh-oh-is-windows-10-making-cortana-the-next-clippy--1310962 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uygulamaların köşesinde yardımcı olmak için ataş şeklinde bir programcık çıkardı :
Yok disk birleştiriciyi izlerdik bilmem ne. Komik bir yorum attığının farkındasındır umarım. İmkansızlıklarını genele vurmuşsun bir de.
O zamanları görmediğin için anlamaman normal. 90lı yıllardan önceki jenerasyon dediğimi anlar.
Kesinlikle. Farkli karakterler de cikmisti sonradan, cok sevedim animasyonlarini izlemeyi.
Keza ekran koruyucu da oyle. Az izlemedim "Borular" adli ekran koruyucusunu. Ekran anlasilmayacak kadar doldugunda fareyi az kipirdat, 1 dk bekle -Onizleme kismini bilmedigim zamanlardi - tekrar izle.
PowerPoint'te Word Art yazilariyla az yazi yazip sekil vermedik yazilara. (Ekran koruyucusu icin de yaziya sekil vermekle geciyordu zamanimiz.)
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ataş, office ataş ve