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Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir

Microsoft'un sanal asistan uygulaması Cortana yeni Windows 10 güncellemesi ile birlikte daha fazla önem kazanıyor. Dijital asistan eski Office sürümleri ile hayatımıza giren ataşın yerini alabilir.
3 yıl
4,8b
1
15
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir
 
Microsoft, Windows 10'un ilk büyük güncellemesi Redstone için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bazı önemli değişiklikler içerecek bu güncelleme ile birlikte Cortana'nın da daha fazla ön plana çıkarılması bekleniyor.
Başlat menüsünde en üst kısma taşınacak sanal asistan Windows 10 kullanımı süresince bize yardımcı olmaya çalışacak. Bu durum ise akıllara Office 97,2000 ve 2003 sürümlerinde bize yardımcı olmaya çalışan asistanımız ataşı akıllara getirdi. Eski kullanıcılar hatırlayacaktır Office belgeleri düzenlerken herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunda ataş bize bazı sorular sorarak öneriler sunabiliyordu.
Cortana şüphesiz ataştan daha geniş kapsamlı ve daha derinlemesine bir yardım sunabilecek. Uygulamanın Android ve iOS gibi sistemler için de yayınlanması yardımcıyla daha fazla kişinin haşır neşir olacağını gösteriyor.

http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/uh-oh-is-windows-10-making-cortana-the-next-clippy--1310962 Yorum Yaz
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SysEdit 3 yıl en beğenilen
Kıl oluyodum o ataşa...
Şimdi de Cortana' ya olacam galiba...
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Guest-F8946C419 3 yıl
Yeni nesil için anlam ifade etmez, gördüklerinde alay ederler. O Zaman'lar PC'de oyun oynayamazdık. Ekran koruyucusu açar veya ataç karakterinin animasyonlarını izlerdik.
Yeni nesil için anlam ifade etmez, gördüklerinde alay ederler. O Zaman'lar PC'de oyun oynayamazdık. Ekran koruyucusu açar veya ataç karakterinin animasyonların...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Patren 3 yıl
türkçe olmadığı için benim için bir anlamı yok
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kadirirdem 3 yıl
ataş ne dir ya atak olmasın o... ayrıca sanal asistan yüzünden microsoft'un atağa kalkacağını sanmıyorum...
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SysEdit 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

ataş ne dir ya atak olmasın o... ayrıca sanal asistan yüzünden microsoft'un atağa kalkacağını sanmıyorum...

Uygulamaların köşesinde yardımcı olmak için ataş şeklinde bir programcık çıkardı :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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esmerbuyucu 3 yıl
MinPayne
Yeni nesil için anlam ifade etmez, gördüklerinde alay ederler. O Zamanlar PCde oyun oynayamazdık. Ekran koruyucusu açar veya ataç karakterinin animasyonlarını izlerdik.

Yok disk birleştiriciyi izlerdik bilmem ne. Komik bir yorum attığının farkındasındır umarım. İmkansızlıklarını genele vurmuşsun bir de.
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Guest-F8946C419 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
MinPayne
Yeni nesil için anlam ifade etmez, gördüklerinde alay ederler. O Zamanlar PCde oyun oynayamazdık. Ekran koruyucusu açar veya ataç karakterinin animasyonlarını izlerdik.

Yok disk birleştiriciyi izlerdik bilmem ne. Komik bir yorum attığının farkındasındır umarım. İmkansızlıklarını genele vurmuşsun bir de.

O zamanları görmediğin için anlamaman normal. 90lı yıllardan önceki jenerasyon dediğimi anlar.
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enders07 3 yıl
Türkçe biraz zor gelir gibi :D ama hayırlısı
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Guest-F8946C419 3 yıl
Yeni nesil için anlam ifade etmez, gördüklerinde alay ederler. O Zaman'lar PC'de oyun oynayamazdık. Ekran koruyucusu açar veya ataç karakterinin animasyonlarını izlerdik.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Zuko 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Yeni nesil için anlam ifade etmez, gördüklerinde alay ederler. O Zaman'lar PC'de oyun oynayamazdık. Ekran koruyucusu açar veya ataç karakterinin animasyonlarını izlerdik.

Kesinlikle. Farkli karakterler de cikmisti sonradan, cok sevedim animasyonlarini izlemeyi.

Keza ekran koruyucu da oyle. Az izlemedim "Borular" adli ekran koruyucusunu. Ekran anlasilmayacak kadar doldugunda fareyi az kipirdat, 1 dk bekle -Onizleme kismini bilmedigim zamanlardi
- tekrar izle.

PowerPoint'te Word Art yazilariyla az yazi yazip sekil vermedik yazilara. (Ekran koruyucusu icin de yaziya sekil vermekle geciyordu zamanimiz.)


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shadowtr 3 yıl
alırım ataşını
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SysEdit 3 yıl
Kıl oluyodum o ataşa...
Şimdi de Cortana' ya olacam galiba...
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