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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cortex-A17'li ilk yongaseti MediaTek'den geliyor

5 yıl
7,3b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Cortex-A17'li ilk yongaseti MediaTek'den geliyor

ARM'ın dün lanse ettiği orta seviye akıllı telefonlara yönelik yeni Cortex-A17 çekirdeği, aradan bir gün bile geçmeden ilk kez MediaTek'in MT6595 yongasetinde kendisine yer buldu. 

Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A17, 2GHz üzeri hızlara kadar çıkabiliyor. 

MediaTek'in duyurduğu MT6595 yongaseti sektör açısından bir ilki barındırıyor. MediaTek, yongasetinin ilk kez LTE yongasını ve 4K2K video işleme yeteneğini birarada sunduğunu açıkladı. Yongaseti ayrıca 30'dan fazla ülkenin LTE ve 3G altyapılarına destek sunuyor.  

Normalde MT6592'nin gelişmiş versiyonu olacağı düşünülen MT6595'te yine 8 Cortex-A7 çekirdeğinin olacağı tahmin ediliyordu. Ancak MediaTek bir sürpriz yaparak 1.7GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeğinin yanına 2.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeği koyuyor ve işlemciyi big.LITTLE tasarımında çalıştırıyor. Yani gerçek manada işlemci 4 çekirdekli olarak çalışıyor.

MediaTek, yeni yongasetinde PowerVR 6 serisi bir grafik birimine yer verecek. Ayrıca donanım bazında H.265 4K2K video işleme, H.264 Ultra HD video oynatma, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatabilen VP9 kodeği, 24-bit ses kodeği ve yüksek performanslı DAC desteği sunuluyor. 

Bunun yanında 20MP'e kadar kamera çözünürlüğü ve 2560x1600 piksele kadar ekran çözünürlüğü destekleniyor. Yine 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve ANT+ bağlantı desteği unutulmamış. MT6595; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS gibi konumlama sistemlerine de yer veriyor. 

MediaTek'in MT6595 yongasetinden gücünü alan ilk mobil cihazları ise yıl sonunda görme imkanına sahip olacağız.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-announces-worlds-first-LTE-octa-core-SoC-with-4K2K-video-capabilities_id52469 Yorum Yaz
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
Firmalar zaten devamlı iletişim halinde şaşılacak bir durum değil, Mediatek gerçekten hızlı gidiyor bu konuda samsung ve qualcomm ile nvdia'ya ciddi rakip oluyor. bence bu rakabet fiyatlarıda düşürse süper olacak.
-Ki ülkemizde herşey dünyadan daha pahalı hale getirildi. Hamdolsun Kutu Kutu
Firmalar zaten devamlı iletişim halinde şaşılacak bir durum değil, Mediatek gerçekten hızlı gidiyor bu konuda samsung ve qualcomm ile nvdia'ya ciddi rakip oluyo...
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Guaire 5 yıl
Çabuk gel, pahalı gelme.

Daha önce MTK6595, sadece dahili 4G/LTE'ye sahip MTK6592 gibi olacak deniyordu.

Bu arada ufaktan bir yan çizme de Mediatek'ten: MTK6592 yerine 8 gerçek çekirdek yerine bit.LITTLE 8 çekirdek...

Böylesi daha iyi bence. Optimize edilmiş uygulama eksikliği yüzünden aynı anda kullanılamayacak 8 tane Cortex-A7 yerine 2.2/2.5Ghz hızında 4 çekirdek Cortex-A17 gerçek hayatta çok daha fazla performans verecektir. Antutu sonuçları o kadar süslü olmasa da...

Dahili 4G/LTE yüzünden biraz daha pahalı olabilir. Çıkacak modellerin Türkiye'ye gelme ihtimali olursa işe yaramayacak bir ek yüzünden fiyatlar olması gerekenden biraz fazla olur.

PowerVR G serisi GPU'su OpenGL ES 3.0 destekli. MTK6592'nin Mali-450'sinde yoktu. Performansı da GPU'nun küme sayısı ve saat hızına göre çok değişebilir. Tabletler için hazırladıklar MTK8135'te 2 küme G6200 var. 400 veya 450Mhz. Bir yerde görmüştüm sanki, ama nerede olduğunu unuttum. MTK6592'ye yakın bir grafik gücü vermek istiyorlarsa buna benzer bir şey olur.

Yalnız 2K ekran desteği var. Bazı Çinli üreticiler kesin 2K ekranlarla birlikte kullanırlar 6595'i. O zaman o güçte bir GPU ile 2K ekranın birleşiminde HD ekranlı MTK6589T gibi bir performans çıkar. 2K ekran ve MTK6595 ile MTK6589T'li modellerden çok daha pahalı olacağı kesin telefonlar için hayal kırıklığı bir performans olur.

HD ekranlarla yine iyi sonuçlar alınır.

Amiral gemisi sınıfına biraz daha yaklaşmak için GPU'yu daha kuvvetli yapmaları lazım. G serisinden 4 küme 450-500Mhz olursa FHD ekranlarla bile canavar olur. Mediatek'in biraz daha yukarıları hedefleme zamanı geldi. Qualcomm da 4 çekirdek Cortex-A7'li yeni nesil Snapdragon 400'leri ile Mediatek'in alanına girmeye başladı.
Çabuk gel, pahalı gelme.Daha önce MTK6595, sadece dahili 4G/LTE'ye sahip MTK6592 gibi olacak deniyordu.Bu arada ufaktan bir yan çizme de...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun mediatek gibi bikac tüketici dostu sayesinde ucuza telefon alabilecez
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Guaire 5 yıl
MWC 2014'te 4G/LTE'li MTK6595'in bir prototipi varmış.

Android 4.4 Kitkat ile görünüyor. Mediatek ilk kez Kitkat görmüş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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E_Aydin35 5 yıl
Mediatek 2013'un son ceyreğinden itibaren yaptiği atilimlar ve islemci calişmalarini gerçeklestirerek bize gelecek ile ilgilide büyük vaadlerde bulunmuştu.. Şimdi ise gerçekten bu pazara ne kadar önem verdiği anlasiliyor, ilk siparisleri alarak çalismalarina anlam katarak insallah bize uygun, yenilikci ve kullanicinin hosuna gidecek uygun islemciler uretecek.. :)
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veleciraptor 5 yıl
Haberde ufak bir yanlışlı var herhalde. Cortex A17 A9'a oranla daha büyük zar alanına sahip olacak.
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seven44 5 yıl
teknolojilerin hızına yetişilmiyor
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Guaire 5 yıl
Çabuk gel, pahalı gelme.

Daha önce MTK6595, sadece dahili 4G/LTE'ye sahip MTK6592 gibi olacak deniyordu.

Bu arada ufaktan bir yan çizme de Mediatek'ten: MTK6592 yerine 8 gerçek çekirdek yerine bit.LITTLE 8 çekirdek...

Böylesi daha iyi bence. Optimize edilmiş uygulama eksikliği yüzünden aynı anda kullanılamayacak 8 tane Cortex-A7 yerine 2.2/2.5Ghz hızında 4 çekirdek Cortex-A17 gerçek hayatta çok daha fazla performans verecektir. Antutu sonuçları o kadar süslü olmasa da...

Dahili 4G/LTE yüzünden biraz daha pahalı olabilir. Çıkacak modellerin Türkiye'ye gelme ihtimali olursa işe yaramayacak bir ek yüzünden fiyatlar olması gerekenden biraz fazla olur.

PowerVR G serisi GPU'su OpenGL ES 3.0 destekli. MTK6592'nin Mali-450'sinde yoktu. Performansı da GPU'nun küme sayısı ve saat hızına göre çok değişebilir. Tabletler için hazırladıklar MTK8135'te 2 küme G6200 var. 400 veya 450Mhz. Bir yerde görmüştüm sanki, ama nerede olduğunu unuttum. MTK6592'ye yakın bir grafik gücü vermek istiyorlarsa buna benzer bir şey olur.

Yalnız 2K ekran desteği var. Bazı Çinli üreticiler kesin 2K ekranlarla birlikte kullanırlar 6595'i. O zaman o güçte bir GPU ile 2K ekranın birleşiminde HD ekranlı MTK6589T gibi bir performans çıkar. 2K ekran ve MTK6595 ile MTK6589T'li modellerden çok daha pahalı olacağı kesin telefonlar için hayal kırıklığı bir performans olur.

HD ekranlarla yine iyi sonuçlar alınır.

Amiral gemisi sınıfına biraz daha yaklaşmak için GPU'yu daha kuvvetli yapmaları lazım. G serisinden 4 küme 450-500Mhz olursa FHD ekranlarla bile canavar olur. Mediatek'in biraz daha yukarıları hedefleme zamanı geldi. Qualcomm da 4 çekirdek Cortex-A7'li yeni nesil Snapdragon 400'leri ile Mediatek'in alanına girmeye başladı.
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Delikli Nane 5 yıl
6595 gelsede 6589 lar ucuzlasa
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
Firmalar zaten devamlı iletişim halinde şaşılacak bir durum değil, Mediatek gerçekten hızlı gidiyor bu konuda samsung ve qualcomm ile nvdia'ya ciddi rakip oluyor. bence bu rakabet fiyatlarıda düşürse süper olacak.
-Ki ülkemizde herşey dünyadan daha pahalı hale getirildi. Hamdolsun Kutu Kutu
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WmGMD 5 yıl
Mediatek de olmasa firmalara ne yapıyorsunuz siz diyen olmayacak.
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Limon- 5 yıl
Hızına yetişilmiyor şu mobil teknolojilerin
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ApsinteX 5 yıl
Bugün işlemciyi ARM duyuruyor. Ve aynı gün MEDİATEK mimari üzerine kendi yonga setini tanıtıyor gerçekten komik zaman paradoksu bu olsa gerek :)
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