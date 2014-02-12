Cortex-A17'li ilk yongaseti MediaTek'den geliyor





ARM'ın dün lanse ettiği orta seviye akıllı telefonlara yönelik yeni Cortex-A17 çekirdeği, aradan bir gün bile geçmeden ilk kez MediaTek'in MT6595 yongasetinde kendisine yer buldu.





Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A17, 2GHz üzeri hızlara kadar çıkabiliyor.





MediaTek'in duyurduğu MT6595 yongaseti sektör açısından bir ilki barındırıyor. MediaTek, yongasetinin ilk kez LTE yongasını ve 4K2K video işleme yeteneğini birarada sunduğunu açıkladı. Yongaseti ayrıca 30'dan fazla ülkenin LTE ve 3G altyapılarına destek sunuyor.





Normalde MT6592'nin gelişmiş versiyonu olacağı düşünülen MT6595'te yine 8 Cortex-A7 çekirdeğinin olacağı tahmin ediliyordu. Ancak MediaTek bir sürpriz yaparak 1.7GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeğinin yanına 2.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeği koyuyor ve işlemciyi big.LITTLE tasarımında çalıştırıyor. Yani gerçek manada işlemci 4 çekirdekli olarak çalışıyor.





MediaTek, yeni yongasetinde PowerVR 6 serisi bir grafik birimine yer verecek. Ayrıca donanım bazında H.265 4K2K video işleme, H.264 Ultra HD video oynatma, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatabilen VP9 kodeği, 24-bit ses kodeği ve yüksek performanslı DAC desteği sunuluyor.





Bunun yanında 20MP'e kadar kamera çözünürlüğü ve 2560x1600 piksele kadar ekran çözünürlüğü destekleniyor. Yine 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve ANT+ bağlantı desteği unutulmamış. MT6595; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS gibi konumlama sistemlerine de yer veriyor.





MediaTek'in MT6595 yongasetinden gücünü alan ilk mobil cihazları ise yıl sonunda görme imkanına sahip olacağız.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-announces-worlds-first-LTE-octa-core-SoC-with-4K2K-video-capabilities_id52469