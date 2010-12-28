Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cowon'dan iPod Touch katili taşınabilir medya oynatıcısı: D3 Plenue

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
39,2b
1
32
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cowon uzun süredir merakla beklenen yeni medya oynatıcısı D3 Plenue'ü duyurdu. Android platformunu temel alan ve tasarımıyla akıllı telefonları andıran medya oynatıcısı, 3.7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Tahmin edebileceğiniz üzere dokunmatik olarak kontrol edilen cihaz, Android işletim sisteminin Eclair kod adlı 2.1 sürümüyle geliyor ve kablosuz iletişim için 802.11g WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1 teknolojisine de destek sunuyor. Uzakdoğu'da satışa sunulan pek çok medya oynatıcıs gibi üzerinde T-DMB televizyon alıcısına da yer verilen D3 Plenue, akselometre ve titreşimli geri bildirim gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak D3 Plenue, tercihe bağlı olarak 8GB, 16GB ve 32GB'lık versiyonlarıyla alınabilecek. Aynı zamanda üzerinde microSD kart slotuna da yer verilen medya oynatıcısı, piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok formatı oynatabiliyor ve açıklanan bilgilere gre 1080p Full HD desteği de sunuyor. İçerik aktarımı için HDMI ve USB 2.0 portlarını kullanan cihazın diğer özellikleri arasında FM Radyo, elektronik kitap okuyucusu, fotoğraf albümü, sözlük ve Twitter uygulamalarına yer veriliyor.

D3 Plenue için henüz Cowon tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmezken, Kore'den sonra Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 8 yıl
Bir iPod Touch 4G kullanıcısı olarak söylüyorum : Apple grafik EQ koyamayacak kadar xxx veya kullanıcılarını grafik EQ'dan "çakmayacak kadar" yyy sanan bir firma sanırım...
XXX ve YYY istediğiniz kadar harf, + veya - olarak değerlendirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 8 yıl
cowon boşa kürek çekiyor artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 8 yıl
Popüler olan birşey en iyisidir diyemeyiz. Zaten genelde üst düzey cihazlar meraklılarına hitap eder. Müzik çalsın yeter diye bakarsanız lambalı anfiler de gereksizdir, hifi sistemlerde gereksizdir, üst düzey kulaklıklar da... Zaten bundan dolayı bunların hiçbiri popüler değildir, çünkü sadece kaliteli müziği hobi edinmiş ve işten anlayan insanlara hitap eder bu tip cihazlar. Mesela bizde bir telefona 2000 lira vermeye acımayan insanlar, kulaklığa 200 lira vermeye acır, çünkü ilgisi farklı yöndedir.
E şimdi bu iki cihazı nasıl kıyaslamalıyız? İkisi de müzik çalıyo, ikisinin de ekranı var ama bu iPod!!!, insanların kıyas konusunda bakış açısı bu şekilde. Nedeni de iPod'un muhteşem bir medya oynatıcı olması değil, kullanımı kolay ve arkasında appstore gücünü hissettiren bir cihaz olması. Ama şimdi Android işin içine girmiş, iPod'u çekici kılan ne olacak derseniz de, popülaritesi tabiki. İnsanlar her gördüğü playera iPod hatta iPhone diyecek kadar kör olmuş durumda... Yoksa ne teknik özellikleri, ne medya oynatma başarımı, ne de dosya işlemleri kimsenin umurunda değil. Halbuki iPod medya oynatma konusunda çok zayıf bir cihaz, üstelik iTunes'da tam bir işkence. Playerdaki dosyaları geri alamıyorsunuz, farklı cihazdan MP3 atamıyorsunuz. Hala iPod diye ısrarcı olmak at gözlüğü takmak gibi birşey bana göre.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
@The enemy
iPod Touch Killer!
Şu ifadeyi biraz açmakta fayda var. Bir ürünü nasıl öldürürsünüz? Bir ürünün ölmesi ne demek? Sana göre ondan çok daha iyisini yapmak o ürünü öldürmek demek midir?
Seni bilmem ama benim açımdan bir ürünü öldürmek. Onun popülaritesini yok etmektir, herkesin elinde olan bir cihazı kimsenin elinde görememektir. Her ne kadar onlar kadar kaliteli olmasa da bugün iPod Touch tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satılıyor. 1 kişide Cowon veya iRiver görüyorsan 50 kişide iPod Touch görüyorsun.
Apple yıllardır bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Hem üreticilere hem de tüketicilere. Donanım önemlidir fakat yazılım çok çok daha önemlidir. Siz iPhone'dan veya iPod Touch'da hem donanımsal açıdan hem de teknik açıdan çok çok daha iyi cihazlar çıkarabilirsiniz. Ama bu donanımsal veya teknik üstünlük asla iPhone'u veya iPod Touch'i geçmenize yetmeyecektir. Defalarca da bunu kanıtlamıştır hem iPhone hem de iPod Touch.
Samsung 9,3 milyon adet Galaxy S sattı diye havalara uçuyor. Haklı da. Çünkü Android kullanıpta bu kadar satan bir cihaz yok. Ancak en büyük rakibi olan iPhone 4 aynı süre zarfında 29,6 milyon adet satmış.
Sorsan hiç kimse iPhone 4 ü adam yerine koymaz, çekmiyor derler, iTunes belası var derler, kısıtlamalar var derler, çok basit özellikleri barındırmıyor derler. Derler de derler... Ama sonuç 3,5 yıldır değişmedi.
Cowon ve iRiver benim de çok beğendiğim markalar. Ancak bir "iPod Touch Killer" olabilmeleri için önce Appstore gibi bir şey lazım onlara. Zaten Cowon'da bunun farkında ki Android'e yönelmek zorunda kaldı. Buna mecburdu. Başka hiç bir şekilde iPod Touch ile rekabet edemeyeceğini gayet iyi biliyordu.
Hülasaa, Killer olmak öyle kolay değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the enemy 8 yıl

Erasmus78

@The enemy

iPod Touch Killer!

Şu ifadeyi biraz açmakta fayda var. Bir ürünü nasıl öldürürsünüz? Bir ürünün ölmesi ne demek? Sana göre ondan çok daha iyisini yapmak o ürünü öldürmek demek midir?

Seni bilmem ama benim açımdan bir ürünü öldürmek. Onun popülaritesini yok etmektir, herkesin elinde olan bir cihazı kimsenin elinde görememektir. Her ne kadar onlar kadar kaliteli olmasa da bugün iPod Touch tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satılıyor. 1 kişide Cowon veya iRiver görüyorsan 50 kişide iPod Touch görüyorsun.


Apple yıllardır bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Hem üreticilere hem de tüketicilere. Donanım önemlidir fakat yazılım çok çok daha önemlidir. Siz iPhone'dan veya iPod Touch'da hem donanımsal açıdan hem de teknik açıdan çok çok daha iyi cihazlar çıkarabilirsiniz. Ama bu donanımsal veya teknik üstünlük asla iPhone'u veya iPod Touch'i geçmenize yetmeyecektir. Defalarca da bunu kanıtlamıştır hem iPhone hem de iPod Touch.


Samsung 9,3 milyon adet Galaxy S sattı diye havalara uçuyor. Haklı da. Çünkü Android kullanıpta bu kadar satan bir cihaz yok. Ancak en büyük rakibi olan iPhone 4 aynı süre zarfında 29,6 milyon adet satmış.

Sorsan hiç kimse iPhone 4 ü adam yerine koymaz, çekmiyor derler, iTunes belası var derler, kısıtlamalar var derler, çok basit özellikleri barındırmıyor derler. Derler de derler... Ama sonuç 3,5 yıldır değişmedi.

Cowon ve iRiver benim de çok beğendiğim markalar. Ancak bir "iPod Touch Killer" olabilmeleri için önce Appstore gibi bir şey lazım onlara. Zaten Cowon'da bunun farkında ki Android'e yönelmek zorunda kaldı. Buna mecburdu. Başka hiç bir şekilde iPod Touch ile rekabet edemeyeceğini gayet iyi biliyordu.

Hülasaa, Killer olmak öyle kolay değil...




tabirler kimin umrunda, ister killer olsun ister lover olsun, her açıdan benim beklentilerimi karşılıyor mu karşılıyor ? ee öyleyse kimin ne kadar sattığı önemli değil gözümde, kimseye ısırık elmayla hava atma niyetinde de olmadığımdan, appstore yerine android yazılımlarınıda gayet kullanabileceğinden bu ürün herhangi bir ipod ile kıyaslanamayacak kadar mükemmeldir. ama şu varki türkiye de satılmıyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
Bu tabir zaten çokça kullanılıyor.Ben ipod touch kullandım şuan ipohone kullanıyorum.Flac açamadığı için biraz sıkıntım oldu ama HDMI yoksa bitmiştir.Media oynatıcı böyle olur her formatı açması ben içine video atarken convert etme işlemine gerek duymamam lazım.13TB film arşivim var işim bu diyorum ve iphone'ye hdmi gelmesini istiyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
the enemy

Mesele özellikler ile geçmekte değil yeğen. Mesele satışlarda geçebilmek. En azından firmalar açısında önemli kıstas satışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 8 yıl
Bence başlık çok yerinde olmuş. Full HD görüntü oynatıyor, HDMI çıkışı var, arkasına Android desteğini almış ve Cowon'un ses kalitesi de tartışılmaz...
Eğer başlık yerinde değilse de ipod medya oynatıcı olarak çoktan katledildiği içindir ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TAVCI 8 yıl
Cowon yıne saglam cıhaz yapmıs.Acaba TR de ne kadara satılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the enemy 8 yıl
amma apple delisi var yahu :S
cowon adlı firma zaten her klasmanda ipod dan daha üstündür. ama bunu elmaseverler göremez görmek istemez.
bende bir v5 almak istiyorum aslında ama fiyatlar hala çok yüksek, özellikle fullhd oynatan v5hd makul bir fiyata gelse hemen alırım.
aa tabi apple da fullhd yi ancak 2016 yılında göreceğimiz için şimdi saldırır birileri bunada fullhd de neymiş ne gerek var diye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dombilibili 8 yıl

the enemy

amma apple delisi var yahu :S



cowon adlı firma zaten her klasmanda ipod dan daha üstündür. ama bunu elmaseverler göremez görmek istemez.



bende bir v5 almak istiyorum aslında ama fiyatlar hala çok yüksek, özellikle fullhd oynatan v5hd makul bir fiyata gelse hemen alırım.



aa tabi apple da fullhd yi ancak 2016 yılında göreceğimiz için şimdi saldırır birileri bunada fullhd de neymiş ne gerek var diye :)


insanlar bu konuda da görüldüğü gibi hala satış rakamlarına göre kaliteyi belirledikleri için laf anlatmak zor bu konuda. apple ın ürüğn kalitesi tartışılmaz ama cowon her zaman tercih ettiğim bir markadır pmp konusunda. amazonda noel döneminde cowon v5 in fiyatı baya düşünce uygun bir fiyata alma şansım oldu. Kesinlikle isminin hakkını veriyor v5hd. ama maalesef ülkemizde bulma şansı pek yok bu tarz pmp leri yurtdışı satış fiyatlarına yakın bir ücrete.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 8 yıl

the enemy

amma apple delisi var yahu :S



cowon adlı firma zaten her klasmanda ipod dan daha üstündür. ama bunu elmaseverler göremez görmek istemez.



bende bir v5 almak istiyorum aslında ama fiyatlar hala çok yüksek, özellikle fullhd oynatan v5hd makul bir fiyata gelse hemen alırım.



aa tabi apple da fullhd yi ancak 2016 yılında göreceğimiz için şimdi saldırır birileri bunada fullhd de neymiş ne gerek var diye :)


fanatizm malesef apple'a ait bir kavram değil s9 topicini okursan orada da bol bol fanatizm görürsün, fakat günümüzde apple ın saldırgan reklam politikası gerçekten tat kaçıracak noktalara geldi.

Ben burada s9 u dünyanın en iyi pmp si olduğunu iddia edenlerde gördüm...

Örneğin ses konusunda cowon ürünleri başarılı fakat bunu bir fetish haline getirmek çok saçma, donanım olarak s9 un ses donanımından çok daha kaliteli ve pahalı ses donanımları kullanan cihazlarda var.

bu sorunun temelinde bence şu var : biz teknolojiyi hayatımıza göre yönlendirmemiz gerekirken, teknoloji bizim hayatımızı yönlendiriyor. Örneğin gps e ihtiyaç duymayan bir şahıs gps telefon aldıktan sonra gps özelliğini bol bol kullanmaya başlıyor.

Bir diğer nokta ise tasarım odaklı ürün seçmeyi çok seviyoruz, sonra aşık olup ürünü komple savunmaya başlıyoruz bir zaman geliyor fanatikus olmuşuz çıkmışız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbenlidayi 8 yıl
hahaha iphone killer ipod killer bunlar yabancı kavramlar, şimdi bunlar teknolojiden anladıgını iddaa ediyorlar. apple fanatizmide cabası
not: bu mesaj macbookdan yazılmıştır.
img213.imageshack.us/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 8 yıl
ipod katili kavramı fx57'ye ait bir kavram değil, ipod un sınıfında ona rakip olduğunu ve iddialı olduğunu anlatan bir ifade... Siz acaba "ipod killer" kavramını kullanmayan bir teknoloji sitesi gördünüz mü ?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
Fx57 Apple düşmanı falan değil.
Ancak başlıktaki "iPod Touch Katili" çok çocukca ve acemice olmuş. Yakışıyor mu koskoca Donanimhabere. Böyle başlıları Chip gibi amatörler atar.
Tabii eğer Firma "Ürünümüz iPod Touch Katili olacak." şeklinde bir iddiada bulunmadıysa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 8 yıl
sayin apple dusmani fx57

cok meraklisin apple urunlerini bitirmeye biliyorum ama gerceklesemiyecek malesef :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
39175 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Elektronik Cihazlar, wifi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme 8 yıl MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim