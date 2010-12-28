Cowon'dan iPod Touch katili taşınabilir medya oynatıcısı: D3 Plenue

Cowon uzun süredir merakla beklenen yeni medya oynatıcısı D3 Plenue'ü duyurdu. Android platformunu temel alan ve tasarımıyla akıllı telefonları andıran medya oynatıcısı, 3.7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Tahmin edebileceğiniz üzere dokunmatik olarak kontrol edilen cihaz, Android işletim sisteminin Eclair kod adlı 2.1 sürümüyle geliyor ve kablosuz iletişim için 802.11g WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1 teknolojisine de destek sunuyor. Uzakdoğu'da satışa sunulan pek çok medya oynatıcıs gibi üzerinde T-DMB televizyon alıcısına da yer verilen D3 Plenue, akselometre ve titreşimli geri bildirim gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak D3 Plenue, tercihe bağlı olarak 8GB, 16GB ve 32GB'lık versiyonlarıyla alınabilecek. Aynı zamanda üzerinde microSD kart slotuna da yer verilen medya oynatıcısı, piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok formatı oynatabiliyor ve açıklanan bilgilere gre 1080p Full HD desteği de sunuyor. İçerik aktarımı için HDMI ve USB 2.0 portlarını kullanan cihazın diğer özellikleri arasında FM Radyo, elektronik kitap okuyucusu, fotoğraf albümü, sözlük ve Twitter uygulamalarına yer veriliyor.

D3 Plenue için henüz Cowon tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmezken, Kore'den sonra Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.