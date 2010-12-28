Cowon'dan iPod Touch katili taşınabilir medya oynatıcısı: D3 Plenue

Cowon uzun süredir merakla beklenen yeni medya oynatıcısı D3 Plenue'ü duyurdu. Android platformunu temel alan ve tasarımıyla akıllı telefonları andıran medya oynatıcısı, 3.7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Tahmin edebileceğiniz üzere dokunmatik olarak kontrol edilen cihaz, Android işletim sisteminin Eclair kod adlı 2.1 sürümüyle geliyor ve kablosuz iletişim için 802.11g WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1 teknolojisine de destek sunuyor. Uzakdoğu'da satışa sunulan pek çok medya oynatıcıs gibi üzerinde T-DMB televizyon alıcısına da yer verilen D3 Plenue, akselometre ve titreşimli geri bildirim gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak D3 Plenue, tercihe bağlı olarak 8GB, 16GB ve 32GB'lık versiyonlarıyla alınabilecek. Aynı zamanda üzerinde microSD kart slotuna da yer verilen medya oynatıcısı, piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok formatı oynatabiliyor ve açıklanan bilgilere gre 1080p Full HD desteği de sunuyor. İçerik aktarımı için HDMI ve USB 2.0 portlarını kullanan cihazın diğer özellikleri arasında FM Radyo, elektronik kitap okuyucusu, fotoğraf albümü, sözlük ve Twitter uygulamalarına yer veriliyor.
D3 Plenue için henüz Cowon tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmezken, Kore'den sonra Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.
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E şimdi bu iki cihazı nasıl kıyaslamalıyız? İkisi de müzik çalıyo, ikisinin de ekranı var ama bu iPod!!!, insanların kıyas konusunda bakış açısı bu şekilde. Nedeni de iPod'un muhteşem bir medya oynatıcı olması değil, kullanımı kolay ve arkasında appstore gücünü hissettiren bir cihaz olması. Ama şimdi Android işin içine girmiş, iPod'u çekici kılan ne olacak derseniz de, popülaritesi tabiki. İnsanlar her gördüğü playera iPod hatta iPhone diyecek kadar kör olmuş durumda... Yoksa ne teknik özellikleri, ne medya oynatma başarımı, ne de dosya işlemleri kimsenin umurunda değil. Halbuki iPod medya oynatma konusunda çok zayıf bir cihaz, üstelik iTunes'da tam bir işkence. Playerdaki dosyaları geri alamıyorsunuz, farklı cihazdan MP3 atamıyorsunuz. Hala iPod diye ısrarcı olmak at gözlüğü takmak gibi birşey bana göre.
iPod Touch Killer!
Şu ifadeyi biraz açmakta fayda var. Bir ürünü nasıl öldürürsünüz? Bir ürünün ölmesi ne demek? Sana göre ondan çok daha iyisini yapmak o ürünü öldürmek demek midir?
Seni bilmem ama benim açımdan bir ürünü öldürmek. Onun popülaritesini yok etmektir, herkesin elinde olan bir cihazı kimsenin elinde görememektir. Her ne kadar onlar kadar kaliteli olmasa da bugün iPod Touch tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satılıyor. 1 kişide Cowon veya iRiver görüyorsan 50 kişide iPod Touch görüyorsun.
Apple yıllardır bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Hem üreticilere hem de tüketicilere. Donanım önemlidir fakat yazılım çok çok daha önemlidir. Siz iPhone'dan veya iPod Touch'da hem donanımsal açıdan hem de teknik açıdan çok çok daha iyi cihazlar çıkarabilirsiniz. Ama bu donanımsal veya teknik üstünlük asla iPhone'u veya iPod Touch'i geçmenize yetmeyecektir. Defalarca da bunu kanıtlamıştır hem iPhone hem de iPod Touch.
Samsung 9,3 milyon adet Galaxy S sattı diye havalara uçuyor. Haklı da. Çünkü Android kullanıpta bu kadar satan bir cihaz yok. Ancak en büyük rakibi olan iPhone 4 aynı süre zarfında 29,6 milyon adet satmış.
Sorsan hiç kimse iPhone 4 ü adam yerine koymaz, çekmiyor derler, iTunes belası var derler, kısıtlamalar var derler, çok basit özellikleri barındırmıyor derler. Derler de derler... Ama sonuç 3,5 yıldır değişmedi.
Cowon ve iRiver benim de çok beğendiğim markalar. Ancak bir "iPod Touch Killer" olabilmeleri için önce Appstore gibi bir şey lazım onlara. Zaten Cowon'da bunun farkında ki Android'e yönelmek zorunda kaldı. Buna mecburdu. Başka hiç bir şekilde iPod Touch ile rekabet edemeyeceğini gayet iyi biliyordu.
Hülasaa, Killer olmak öyle kolay değil...
tabirler kimin umrunda, ister killer olsun ister lover olsun, her açıdan benim beklentilerimi karşılıyor mu karşılıyor ? ee öyleyse kimin ne kadar sattığı önemli değil gözümde, kimseye ısırık elmayla hava atma niyetinde de olmadığımdan, appstore yerine android yazılımlarınıda gayet kullanabileceğinden bu ürün herhangi bir ipod ile kıyaslanamayacak kadar mükemmeldir. ama şu varki türkiye de satılmıyor
Mesele özellikler ile geçmekte değil yeğen. Mesele satışlarda geçebilmek. En azından firmalar açısında önemli kıstas satışlar.
Eğer başlık yerinde değilse de ipod medya oynatıcı olarak çoktan katledildiği içindir ;)
cowon adlı firma zaten her klasmanda ipod dan daha üstündür. ama bunu elmaseverler göremez görmek istemez.
bende bir v5 almak istiyorum aslında ama fiyatlar hala çok yüksek, özellikle fullhd oynatan v5hd makul bir fiyata gelse hemen alırım.
aa tabi apple da fullhd yi ancak 2016 yılında göreceğimiz için şimdi saldırır birileri bunada fullhd de neymiş ne gerek var diye :)
insanlar bu konuda da görüldüğü gibi hala satış rakamlarına göre kaliteyi belirledikleri için laf anlatmak zor bu konuda. apple ın ürüğn kalitesi tartışılmaz ama cowon her zaman tercih ettiğim bir markadır pmp konusunda. amazonda noel döneminde cowon v5 in fiyatı baya düşünce uygun bir fiyata alma şansım oldu. Kesinlikle isminin hakkını veriyor v5hd. ama maalesef ülkemizde bulma şansı pek yok bu tarz pmp leri yurtdışı satış fiyatlarına yakın bir ücrete.
fanatizm malesef apple'a ait bir kavram değil s9 topicini okursan orada da bol bol fanatizm görürsün, fakat günümüzde apple ın saldırgan reklam politikası gerçekten tat kaçıracak noktalara geldi.
Ben burada s9 u dünyanın en iyi pmp si olduğunu iddia edenlerde gördüm...
Örneğin ses konusunda cowon ürünleri başarılı fakat bunu bir fetish haline getirmek çok saçma, donanım olarak s9 un ses donanımından çok daha kaliteli ve pahalı ses donanımları kullanan cihazlarda var.
bu sorunun temelinde bence şu var : biz teknolojiyi hayatımıza göre yönlendirmemiz gerekirken, teknoloji bizim hayatımızı yönlendiriyor. Örneğin gps e ihtiyaç duymayan bir şahıs gps telefon aldıktan sonra gps özelliğini bol bol kullanmaya başlıyor.
Bir diğer nokta ise tasarım odaklı ürün seçmeyi çok seviyoruz, sonra aşık olup ürünü komple savunmaya başlıyoruz bir zaman geliyor fanatikus olmuşuz çıkmışız.
not: bu mesaj macbookdan yazılmıştır.
img213.imageshack.us/...
Ancak başlıktaki "iPod Touch Katili" çok çocukca ve acemice olmuş. Yakışıyor mu koskoca Donanimhabere. Böyle başlıları Chip gibi amatörler atar.
Tabii eğer Firma "Ürünümüz iPod Touch Katili olacak." şeklinde bir iddiada bulunmadıysa.
cok meraklisin apple urunlerini bitirmeye biliyorum ama gerceklesemiyecek malesef :)