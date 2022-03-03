İtopya'nın Ankara'daki ilk mağazası yarın açılıyor

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Oyunculara yönelik geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkan İtopya, İstanbul dışındaki ilk mağazasını Ankara’ya açıyor. İtopya’nın Ankara şubesi 4 Mart (yarın) saat 10.00’da açılacak. Açılışa özel indirimler olacak.

Mağaza, Çankaya’nın Söğütözü Mahalesi’nde bulunan Platin Tower’da açılıyor. 1500 metrekare büyüklüğündeki mağazada hazır sistemler, bilgisayar parçaları, notebooklar, gaming ürünler ve aksesuarlar bulunacak.

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Mağazanın açılışına özel olarak çok sayıda üründe indirimler olacak. Açılış günü mağazayı ziyaret ederek bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

İtopya Ankara mağazası nerede?

Mağaza adresi: Platin Tower İş Merkezi, Söğütözü Mahallesi, 2176. Sokak No:7/B Çankaya/Ankara

Platin Tower İş Merkezi, Söğütözü Mahallesi, 2176. Sokak No:7/B Çankaya/Ankara Açılış saati: 4 Mart saat 10.00

https://www.itopya.com/ankara-magazamiz-aciliyor_s88

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