Curiosity: Küpün içinde ne var?

Peter Molyneux'un oyun stüdyosu 22 Cans tarafından geliştirilen Curiosity(Merak) Appstore ve Google Play'de yerini aldı.





''Küpün içinde ne var?'' sorusuyla karşımıza çıkan yapımda, binlerce kullanıcı çevrimiçi bir şekilde devasa bir küpün merkezine yolculuğa çıkıyor. İlerledikçe farklı görseller ve mesajlarla karşılaşacağınız yapımda ilerlemek için yapmanız gereken tek şey, küpü oluşturan küçük parçaları diğer oyuncular ile birlikte tek tek kırmak. Görsel açıdan pek bir şey sunmayan yapım, tek bir dokunuşla kontrol edilebilen basit bir kontrol yapısına sahip. Hafif tondaki fon müzikleri, diğer oyuncularında parçaları kırdığını hissettiren ses efektleri ve en önemlisi merak unsuruyla bağımlılık yaratacak bir oyun olan Curiosity oldukça farklı bir oyun deneyimi sunuyor.





Oyunda küpün içindeki sırrı sadece bir kişinin öğrenebileceği belirtmekte fayda var. Küpün içinde ne olduğunu merak ediyor ve sırrı öğrenecek şanslı kişi olduğunuza inanıyorsanız, Curiosity'e Appstore veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

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http://www.22cans.com/wordpress/