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Curiosity: Küpün içinde ne var?

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
1
33
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Peter Molyneux'un oyun stüdyosu 22 Cans tarafından geliştirilen Curiosity(Merak) Appstore ve Google Play'de yerini aldı.

''Küpün içinde ne var?'' sorusuyla karşımıza çıkan yapımda, binlerce kullanıcı çevrimiçi bir şekilde devasa bir küpün merkezine yolculuğa çıkıyor. İlerledikçe farklı görseller ve mesajlarla karşılaşacağınız yapımda ilerlemek için yapmanız gereken tek şey, küpü oluşturan küçük parçaları diğer oyuncular ile birlikte tek tek kırmak. Görsel açıdan pek bir şey sunmayan yapım, tek bir dokunuşla kontrol edilebilen basit bir kontrol yapısına sahip. Hafif tondaki fon müzikleri, diğer oyuncularında parçaları kırdığını hissettiren ses efektleri ve en önemlisi merak unsuruyla bağımlılık yaratacak bir oyun olan Curiosity oldukça farklı bir oyun deneyimi sunuyor. 

Oyunda küpün içindeki sırrı sadece bir kişinin öğrenebileceği belirtmekte fayda var. Küpün içinde ne olduğunu merak ediyor ve sırrı öğrenecek şanslı kişi olduğunuza inanıyorsanız, Curiosity'e Appstore veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.  
İçerik güncellenmiştir. 

http://www.22cans.com/wordpress/ Yorum Yaz
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erdy232 7 yıl
Dün çöküp duruyordu bugün girdim, fena değil, iyi gibi :)
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Trololo 7 yıl
Oyuna giremiyorum nasıl giriyosunuz siz arkadaşlar facebookla bağlan filan yok
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teramit 7 yıl
gfbekir
yakin bir zamanda Android platformu söz ebegini gormekten biktim

adamlar ios ile aynı günde android içinde yapmışlar sonuçta profesyonel bir firma ama apple adamların istediği tarihten önce onaylamış onlar içinde sürpriz olmuş.ANdroid versiyonu ise ilk anlarında bir sunucu srounu çıkarmış kitlenmiş o yüzden çekmişler sorunu giderip öyle yayınlayacaklarmış.
Benim merak ettiğim ise anroid ve ios oyuncuları aynı sunucuya mı bağlanıyor.Öyle ise güzel olur.ama nerde çokluk orda okluk malum sunucu inebilir hemen ios sunucusu iyi dayanmış ben gün içinde defalarca girdim sadece ürün satın alırken bir iki hata verdi refresh edince geçti.
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multiTYRT 7 yıl
sürekli ücretsizmi arkadaşlar ona göre bilgisayardan indireceğim
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Gordon Freedos 7 yıl
poh var
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nehuse 7 yıl
Bu olay bana Kemal Sunal ve Şener Şen'in Kibar Feyzo'sunu hatırlattı.
(adam) - içerde ne var?
(çocuk) - ahan böle degirmik bi delik var.
(adam) - içinde ne var?
(çocuk) - bok var :)
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EXios 7 yıl
Bukadar saçma bir oyun bu zamana kadar görmemiştim görmüş oldum çok pahalı bir mağaza sistemi var.Günlük 10 saat oynasanızda 1yıl içinde anca 5. katmana gelirsiniz.(5 kat soyulur toto zoruyla )
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FRAPS 7 yıl
Beyler kasmayın ben içinde ne olduğunu resmi kaynaklardan öğrendim. İçinde HIYAR varmış
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NedenAllahım 7 yıl FRAPS
FRAPS

Beyler kasmayın ben içinde ne olduğunu resmi kaynaklardan öğrendim. İçinde HIYAR varmış






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DH Misafiri 7 yıl
Play Store'da var
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gereksiz işler bunlar 7 yıl
Zor la bu oyun sıkıldım
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regaibyigit. 7 yıl
deli gibi oynuyorum daha %0.001 bile olmamıştır
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MAVİT 7 yıl
emre the king
Bir türlü join olmadık,ne is anlamadım

Facebook entegrasyonunu sağlayıp denemenizi öneririm. Yoğunluktan dolayı bir kaç deneme gerektirebiliyor.
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emre the king 7 yıl MAVİT
MAVİT
emre the king
Bir türlü join olmadık,ne is anlamadım

Facebook entegrasyonunu sağlayıp denemenizi öneririm. Yoğunluktan dolayı bir kaç deneme gerektirebiliyor.

Tmm girdik sımdı ama parmak lazım buna,kaç milyon pixel var açaba?
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emre the king 7 yıl
Bir türlü join olmadık,ne is anlamadım
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