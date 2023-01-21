WhatsApp hesabınız sesli mesaj yoluyla ele geçirilebilir! İşte korunmanın yolu

- WhatsApp dolandırıcıları telesekreter ile PIN kodlarına erişiyor 📞
- WhatsApp iki adımlı doğrulama açma 🔑
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WhatsApp dolandırıcıları telesekreter ile PIN kodlarına erişiyor 📞
Kurbanlarını gece saatlerinde uykuda yakalayan bilgisayar korsanları, WhatsApp kullanıcılarının telefon numarasını kullanarak farklı bir cihazdan giriş yapmaya çalışıyor. Bu sırada WhatsApp tarafından kurbanın telefonuna SMS yoluyla tek seferlik bir doğrulama kodu göndereriliyor. Ancak kullanıcılar uykuda oldukları için korsanlar birkaç denemeden sonra bu kez sesli mesaj ile doğrulama seçeneğine erişiyor. Hesabı çalınmak istenen kişi ise uykuda olduğu için telefonu açmıyor ve WhatsApp'ın göndermiş olduğu sesli mesaj, operatörün sesli mesaj kutusuna düşüyor.
Bu ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerinden korunmanın en basit yolu ise WhatsApp'ın iki faktörülü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmek. Peki WhatsApp iki adımlı doğrulama nasıl açılır?
WhatsApp iki adımlı doğrulama açma 🔑
- WhatsApp'ın ayarlar sayfasını açın.
- Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir’e dokunun.
- Altı haneli bir anahtarı girin ve onaylayın.
- Erişebileceğiniz bir e-posta adresi girin ve ileri butonuna dokunun. E-posta adresi eklemek istemiyorsanız atla diyerek, devam edebilirsiniz. Ancak iki adımlı doğrulamayı sıfırlamanıza olanak tanıması ve hesabınızı korumanıza yardımcı olduğu için e-posta adresinizi girmenizde fayda var.
- E-posta adresinizi onayladıktan sonra bitti tuşuna basarak WhatsApp iki adımlı doğrulama özelliğini aktif edebilirsiniz.
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