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    WhatsApp hesabınız sesli mesaj yoluyla ele geçirilebilir! İşte korunmanın yolu

    Bilgisayar korsanları, sesli mesaj yoluyla WhatsApp hesabınızı ele geçirip arkadaşlarınızı dolandırabilir. Peki WhatsApp hesabının hacklenmemesi için ne yapmalı?
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    WhatsApp hack Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp ile ilgili dolandırıcılık haberleri peşi sıra geliyor. Öyle ki bilgisayar korsanları, sesli mesajla iletilen PIN kodlarını kullanarak WhatsApp hesaplarını ele geçiriyor ve kullanıcıların yakın çevresinden para isteyerek dolandırıcılık yapıyor. 

    WhatsApp dolandırıcıları telesekreter ile PIN kodlarına erişiyor 📞

    Kurbanlarını gece saatlerinde uykuda yakalayan bilgisayar korsanları, WhatsApp kullanıcılarının telefon numarasını kullanarak farklı bir cihazdan giriş yapmaya çalışıyor. Bu sırada WhatsApp tarafından kurbanın telefonuna SMS yoluyla tek seferlik bir doğrulama kodu göndereriliyor. Ancak kullanıcılar uykuda oldukları için korsanlar birkaç denemeden sonra bu kez sesli mesaj ile doğrulama seçeneğine erişiyor. Hesabı çalınmak istenen kişi ise uykuda olduğu için telefonu açmıyor ve WhatsApp'ın göndermiş olduğu sesli mesaj, operatörün sesli mesaj kutusuna düşüyor. 

    whatsapp telefon dolandırıcılığı Tam Boyutta Gör
    Saldırganlar, bu aşamadan sonra sabit telefon üzerinden operatörün telesekreter servisini arayarak kurbanın sesli mesaj kutusuna erişmeye çalışıyor. Bunun için dört haneli bir PIN kodu gerekiyor fakat birçok kullanıcı operatörün varsayılan olarak atadığı PIN kodunu değiştirmediği için korsanlar sesli mesaj servisine kolaylıkla bağlanabiliyor. Sonrasında ise WhatsApp tarafından koda ulaşılıyor ve kurbanın WhatsApp hesabı ele geçiriliyor.

    Bu ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerinden korunmanın en basit yolu ise WhatsApp'ın iki faktörülü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmek. Peki WhatsApp iki adımlı doğrulama nasıl açılır?

    WhatsApp iki adımlı doğrulama açma 🔑

    1. WhatsApp'ın ayarlar sayfasını açın.
    2. Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir’e dokunun.
    3. Altı haneli bir anahtarı girin ve onaylayın.
    4. Erişebileceğiniz bir e-posta adresi girin ve ileri butonuna dokunun. E-posta adresi eklemek istemiyorsanız atla diyerek, devam edebilirsiniz. Ancak iki adımlı doğrulamayı sıfırlamanıza olanak tanıması ve hesabınızı korumanıza yardımcı olduğu için e-posta adresinizi girmenizde fayda var.
    5. E-posta adresinizi onayladıktan sonra bitti tuşuna basarak WhatsApp iki adımlı doğrulama özelliğini aktif edebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.slashgear.com/1173955/two-things-you-should-do-to-avoid-the-whatsapp-account-hack/ https://faq.whatsapp.com/1920866721452534/?locale=tr_TR
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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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