WhatsApp hesabınız sesli mesaj yoluyla ele geçirilebilir! İşte korunmanın yolu

WhatsApp dolandırıcıları telesekreter ile PIN kodlarına erişiyor 📞

Kurbanlarını gece saatlerinde uykuda yakalayan bilgisayar korsanları, WhatsApp kullanıcılarının telefon numarasını kullanarak farklı bir cihazdan giriş yapmaya çalışıyor. Bu sırada WhatsApp tarafından kurbanın telefonuna SMS yoluyla tek seferlik bir doğrulama kodu göndereriliyor. Ancak kullanıcılar uykuda oldukları için korsanlar birkaç denemeden sonra bu kez sesli mesaj ile doğrulama seçeneğine erişiyor. Hesabı çalınmak istenen kişi ise uykuda olduğu için telefonu açmıyor ve WhatsApp'ın göndermiş olduğu sesli mesaj, operatörün sesli mesaj kutusuna düşüyor.

Tam Boyutta Gör Saldırganlar, bu aşamadan sonra sabit telefon üzerinden operatörün telesekreter servisini arayarak kurbanın sesli mesaj kutusuna erişmeye çalışıyor. Bunun için dört haneli bir PIN kodu gerekiyor fakat birçok kullanıcı operatörün varsayılan olarak atadığı PIN kodunu değiştirmediği için korsanlar sesli mesaj servisine kolaylıkla bağlanabiliyor. Sonrasında ise WhatsApp tarafından koda ulaşılıyor ve kurbanın WhatsApp hesabı ele geçiriliyor.

Bu ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerinden korunmanın en basit yolu ise WhatsApp'ın iki faktörülü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmek. Peki WhatsApp iki adımlı doğrulama nasıl açılır?