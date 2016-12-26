Cyanogen gidiyor Lineage geliyor

Özelleştirilmiş ROM dünyasının büyük ismi Cyanogen’in hizmetlerini sonlandıracağının açıklanmasının ardından Android dünyasında önümüzdeki sürçe merak edilmeye başlanmıştı. Cyanogen kapanıyor ancak küllerinden Lineage doğuyor.

Verilen Emekler Heba Olmayacak

CyanogenMod üzerinde çalışan bazı mühendis ve tasarımcılar, LineageOS adında yeni bir grup kurduğunu duyurdu. LineageOS grubunun amacı CyanogenMod ile başlayan toplu ROM geliştirme çabalarını devam ettirmek. Ayrıca profesyonel kalitede ve güvenilirlikte ROM projeleri ortaya çıkarmak.

Grup CyanogenMod ismini devam ettirmemelerinin nedeni olarak markanın artık çöküş ile birlikte anılıyor oluşu ve yakın zamanda markanın üçüncü bir tarafa satılma ihtimalinin olması. Bu bakımdan ekip bağımsız bir isim ile yola devam etme kararı almış.

Ayrıca Bkz.

"Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı"

Güncellemeden mahrum kalan eski cihazlara yeni bir soluk getirmek veya modern cihazında farklı bir ROM denemek isteyen kullanıcıların ilk adresi olan özelleştirilmiş ROM dünyası, büyük bir potansiyele sahip. Uzun bir süre de bu potansiyeli koruyacağa benziyor. Bu bakımdan yapılan yatırımlar da muhakkak kendisini amorti edecektir. Lineage OS ile ilgili bu hafta daha detaylı bilgiler verilecek.