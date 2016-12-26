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Cyanogen gidiyor Lineage geliyor

Kısa süre önce tüm servis ve faaliyetlerini sonlandıracağını açıklayan Cyanogen’in ardından yeni bir oluşum hayata geçiyor. LineageOS eski havayı yeniden yakalamak amacında.
2 yıl
4,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Özelleştirilmiş ROM dünyasının büyük ismi Cyanogen’in hizmetlerini sonlandıracağının açıklanmasının ardından Android dünyasında önümüzdeki sürçe merak edilmeye başlanmıştı. Cyanogen kapanıyor ancak küllerinden Lineage doğuyor.

Verilen Emekler Heba Olmayacak

CyanogenMod üzerinde çalışan bazı mühendis ve tasarımcılar, LineageOS adında yeni bir grup kurduğunu duyurdu. LineageOS grubunun amacı CyanogenMod ile başlayan toplu ROM geliştirme çabalarını devam ettirmek. Ayrıca profesyonel kalitede ve güvenilirlikte ROM projeleri ortaya çıkarmak.

Grup CyanogenMod ismini devam ettirmemelerinin nedeni olarak markanın artık çöküş ile birlikte anılıyor oluşu ve yakın zamanda markanın üçüncü bir tarafa satılma ihtimalinin olması. Bu bakımdan ekip bağımsız bir isim ile yola devam etme kararı almış.

Ayrıca Bkz. "Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı"

Güncellemeden mahrum kalan eski cihazlara yeni bir soluk getirmek veya modern cihazında farklı bir ROM denemek isteyen kullanıcıların ilk adresi olan özelleştirilmiş ROM dünyası, büyük bir potansiyele sahip. Uzun bir süre de bu potansiyeli koruyacağa benziyor. Bu bakımdan yapılan yatırımlar da muhakkak kendisini amorti edecektir. Lineage OS ile ilgili bu hafta daha detaylı bilgiler verilecek. 

 

http://lineageos.org/Yes-this-is-us/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen
Ekrem Bey sen önceki haberi yayınlandığında çoktan bunu açıklamışlardı. Boşuna haber yapmaya uğraşma sağolsun teknolojiyi takip eden üyeler sayesinde gelişmelerden haberimiz oluyor.
Ekrem Bey sen önceki haberi yayınlandığında çoktan bunu açıklamışlardı. Boşuna haber yapmaya uğraşma sağolsun teknolojiyi takip eden üyeler sayesinde gelişmeler...
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Yanıtla +44
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aceleciburak 2 yıl
şu siteyi takip ediyorsam yıllardır Mesut ve Erdi var diye yoksa DonanımHaber günümüz haberlerini takip etmemeye başladı yabancı kaynaklardan okuduktan 3-4 gün sonra buraya düşüyor hiç bir manası kalmıyor.
Dediğim gibi Mesut ve Erdi şu oluşumdan çıksın DH diye bişi kalmaz diğerlerinin teknoloji bilgi-birikimi sadece Copy-Paste ten öteye gidemez ...
şu siteyi takip ediyorsam yıllardır Mesut ve Erdi var diye yoksa DonanımHaber günümüz haberlerini takip etmemeye başladı yabancı kaynaklardan okuduktan 3-4 gün ...
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Yanıtla +17
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smart1978 2 yıl
Ekrem bey . Onceki ayni konunuzda verdigim linkte bu olusum sanki yeni olusmus gibi ifade etmen de objektif bir yazar olmadigini kanitlar . Burda kendi verdigin linkte 24 Aralik 2016 yaziyor ... Sen se o tatihlerde sonra 24 Aralikta ki bu yeni isimle devam edilisi inkar ettin cunku kaynagin TEK ve baska kaynaklardan da bakmaya tenezzul etmedin .
Ki senin yazin 25 Aralikta yani su haberi onceki yazinda yazman gerekirdi
forum.donanimhaber.com/...
Bu isi yapamiyorsun . Birakta objektifligi olanlar ekmek kazansin ... Liyakat SIFIR ... Bunu aylarin analizi ile yaptim ...
Ekrem bey . Onceki ayni konunuzda verdigim linkte bu olusum sanki yeni olusmus gibi ifade etmen de objektif bir yazar olmadigini kanitlar . Burda kendi verdigin...
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samtiger 2 yıl
Yorumlar şahane.
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DeepMind 2 yıl
Cyanogen i zamanında Google 1 milyar dolara satın almak istedi kabul etmediler.Bugun ise batmak üzereler :)
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JoeyBane 2 yıl
Yorumlara gore haber yapiliyor ne guzel takip ediyorsunuz (geriden)
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Neyinkafasi 2 yıl
L2kingsciler el kaldırsın.
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interwap 2 yıl
İsimden kaybediyorlar. Önceki de şimdiki de. Millete söyleyince tırsıyor.
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King Stannis 2 yıl interwap
interwap
İsimden kaybediyorlar. Önceki de şimdiki de. Millete söyleyince tırsıyor.

Saynojenmod'un güzel bir söylenişi vardı, layneycos kötü gibi duruyor.
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GenkaNuank 2 yıl
Bu nasıl bir işini ciddiye almamadır yav haberler üyelerden öğrenip haber yapiliyor
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aceleciburak 2 yıl
şu siteyi takip ediyorsam yıllardır Mesut ve Erdi var diye yoksa DonanımHaber günümüz haberlerini takip etmemeye başladı yabancı kaynaklardan okuduktan 3-4 gün sonra buraya düşüyor hiç bir manası kalmıyor.
Dediğim gibi Mesut ve Erdi şu oluşumdan çıksın DH diye bişi kalmaz diğerlerinin teknoloji bilgi-birikimi sadece Copy-Paste ten öteye gidemez ...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Ekrem bey . Onceki ayni konunuzda verdigim linkte bu olusum sanki yeni olusmus gibi ifade etmen de objektif bir yazar olmadigini kanitlar . Burda kendi verdigin linkte 24 Aralik 2016 yaziyor ... Sen se o tatihlerde sonra 24 Aralikta ki bu yeni isimle devam edilisi inkar ettin cunku kaynagin TEK ve baska kaynaklardan da bakmaya tenezzul etmedin .
Ki senin yazin 25 Aralikta yani su haberi onceki yazinda yazman gerekirdi
forum.donanimhaber.com/...
Bu isi yapamiyorsun . Birakta objektifligi olanlar ekmek kazansin ... Liyakat SIFIR ... Bunu aylarin analizi ile yaptim ...
Yanıtla +6
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Amd64x2 2 yıl
Ne bu surat, önceki haberde, 72 saat aç susuz ayfon kuyruğunda bekleyip ilk cihazı alan adamın yaşadığı garip ve anlamsız bir sevinç içindeydiniz. (itiraf ediyorum abarttım)
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Usbehci 2 yıl
Önceki Cyanogen bitiyor haberini yaptığınızda da Lineage duyurulmuştu ama ya siz iki haber yapmak için kullanmadınız ya da haberiniz yoktu. İkisi de kabul edilebilir değil ve Donanımhaber gibi bir siteye yakışmıyor. Haberleriniz çok fazla eleştiriliyor, biraz dikkat etseniz hepimiz için oldukça iyi olur. Lütfen yorumumu kötü algılamayın sadece bir süredir gördüklerimi biraz da düşündüklerimle harmanlayıp kendinizi geliştirebilmeniz için yazdım.
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addidas_85 2 yıl Usbehci
Usbehci
Önceki Cyanogen bitiyor haberini yaptığınızda da Lineage duyurulmuştu ama ya siz iki haber yapmak için kullanmadınız ya da haberiniz yoktu. İkisi de kabul edilebilir değil ve Donanımhaber gibi bir siteye yakışmıyor. Haberleriniz çok fazla eleştiriliyor, biraz dikkat etseniz hepimiz için oldukça iyi olur. Lütfen yorumumu kötü algılamayın sadece bir süredir gördüklerimi biraz da düşündüklerimle harmanlayıp kendinizi geliştirebilmeniz için yazdım.

Hocam bu defa haber içeriğinde iPhone veya Samsung isimleri geçmiyor ki bu oldukça iyi bir durum, o yüzden bu defalık biraz daha yapıcı konuşalım şimdi
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