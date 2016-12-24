Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Opera’nın Android tarafındaki veri tasarruf uygulaması Opera Max, kullanıcı sayısını sürekli arttırıyor. Toplamda 50 milyon rakamını geçtiğini duyuran hizmet, bunun şerefine VIP adında ayrıcalıklı bir özelliği de devreye sokuyor.

İlgi Büyük

Mayıs ayında toplamda 10 milyon rakamını aştığını duyuran Opera Max için ulaşılan son seviye, ilginin de büyük olduğunu gösteriyor. Özellikle internetin yetersiz olduğu gelişmekte olan ülke pazarlarında bu tür hizmetler çok tutuluyor.

Opera Max hizmetinin tek dezavantajı ise veri tasarrufu ve gizlilik özelliklerinin kısıtlı olması. Belli bir süre sonra hizmet kendisini kapatıyor ve kullanıcıdan reklam istemesini istiyor. Pek çok kullanıcı bu kısıtlamadan şikayetçiydi. Yeni VIP özelliği bunu ortadan kaldırıyor.

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VIP modu artık kullanıcılara sınırsız bir şekilde veri tasarrufu imkanı sunacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bunun yerine kullanıcıya şarj esnasında kilit ekranında reklam gösterimi yapılacak. Böylece her iki taraf da kazanmış olacak. Yeni VIP özelliği son güncellemeyle dağıtıma başlamış durumda.

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