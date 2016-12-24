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Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi gören veri tasarruf uygulaması Opera Max, 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. Mayıs ayında hizmet 10 milyon civarında kullanıcıya sahipti.
2 yıl
5,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera’nın Android tarafındaki veri tasarruf uygulaması Opera Max, kullanıcı sayısını sürekli arttırıyor. Toplamda 50 milyon rakamını geçtiğini duyuran hizmet, bunun şerefine VIP adında ayrıcalıklı bir özelliği de devreye sokuyor.

İlgi Büyük

Mayıs ayında toplamda 10 milyon rakamını aştığını duyuran Opera Max için ulaşılan son seviye, ilginin de büyük olduğunu gösteriyor. Özellikle internetin yetersiz olduğu gelişmekte olan ülke pazarlarında bu tür hizmetler çok tutuluyor.

Opera Max hizmetinin tek dezavantajı ise veri tasarrufu ve gizlilik özelliklerinin kısıtlı olması. Belli bir süre sonra hizmet kendisini kapatıyor ve kullanıcıdan reklam istemesini istiyor. Pek çok kullanıcı bu kısıtlamadan şikayetçiydi. Yeni VIP özelliği bunu ortadan kaldırıyor.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

VIP modu artık kullanıcılara sınırsız bir şekilde veri tasarrufu imkanı sunacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bunun yerine kullanıcıya şarj esnasında kilit ekranında reklam gösterimi yapılacak. Böylece her iki taraf da kazanmış olacak. Yeni VIP özelliği son güncellemeyle dağıtıma başlamış durumda.

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xmen121 2 yıl
Vay be baya var
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earpods 2 yıl
Ben eski sürümünü kullanıyorum zaten bişey farketmiyo benim için aynı işi görüyo eski sürümde en iyisi 1.7.8 reklam yok süre ekle yok gereksiz şeyler yok
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MegaWolt38 2 yıl
Chrome gibi beyin fukarası tarayıcıların yüksek olmasının tek artısı arkasında Google olması, yoksa beş para etmez. Opera kullanan birisi başka tarayıcı asla kullanmaz.
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Mianfei 2 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Chrome gibi beyin fukarası tarayıcıların yüksek olmasının tek artısı arkasında Google olması, yoksa beş para etmez. Opera kullanan birisi başka tarayıcı asla kullanmaz.

Aynen hocam haklısın şu an chrome'u birakmamamin tek sebebi yıllardır bu mereti kullandım butun cerezler sifreler kayitli siteler ve uzantilar ayarlari pcye format attigimda bile gmaili girdigimde geliyor. Keske bu bilgilerimi direk operaya aktaran bi program vs olsa. Yani okadar cok bilgi var ki istesemde operaya gecemiyorum
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Eeltorm 2 yıl
Yıllardır Windowsta kullanırım Opera'yı harika bir tarayıcı.
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Morphinz 2 yıl
OPERA!!!
Çoğunluğun chrome kullandığı bu dünyada profesyonel insanların kullandığı tek browser...
Multitab nedir bilinmezken şuan chrome'un sahip olduğundan çok daha fazla özelliğe sahip olan tek browser...
Tek tuş ile çok hızlı Free VPN' bağlanabildiğiniz tek browser..
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interwap 2 yıl
Reklamları ne zaman indiriyor? Wifiye bağlı iken indiriyorsa sorun yok. Yaptığı tasarrufa bakınca reklam çok olmasa gerek.
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wolf silver 2 yıl
Bu uygulamayı uzun zamandir kullanıyorum. Baya bir memnunum istemediğim uygulamalar interneti yiyemiyor. Redmi note 2 kullanırken nedense olmuyordu baya zorluk çektim. Yalnız şimdi redmi note 3 Pro da kullanıyorum. Güzel hatta çok güzel. Yalnız VIP Modu pek hoşuma gitmedi şarj ekranında reklam gösteriyorsa demekki interneti harcıyor. E zaten biz interneti harcamasin diye kullanıyoruz.
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JoeyBane 2 yıl
Hem tasarruf diyorsun hem de bekleme ekraninda reklam cikacak diyorsun. Hem sarj hem veriden yiyecek yani? Kalsin usta.
Benim siralamam
Ios'da Safari
Android'de ChromeMozillaMaxthonOpera
Windows'ta ChromeMozillaie+cortana ikilisi
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drkengin 2 yıl JoeyBane
JoeyBane

Hem tasarruf diyorsun hem de bekleme ekraninda reklam cikacak diyorsun. Hem sarj hem veriden yiyecek yani? Kalsin usta.

Benim siralamam
Ios'da Safari
Android'de ChromeMozillaMaxthonOpera
Windows'ta ChromeMozillaie+cortana ikilisi

sarj esnasında diyor hocam nasıl sarj yiycek
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BBHMMDH 2 yıl
Tasarruf adı altında daha çok mobil veri tükettiğini farkettim. Zenfone 6-Türktelekom
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