Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Opera’nın Android tarafındaki veri tasarruf uygulaması Opera Max, kullanıcı sayısını sürekli arttırıyor. Toplamda 50 milyon rakamını geçtiğini duyuran hizmet, bunun şerefine VIP adında ayrıcalıklı bir özelliği de devreye sokuyor.
İlgi Büyük
Mayıs ayında toplamda 10 milyon rakamını aştığını duyuran Opera Max için ulaşılan son seviye, ilginin de büyük olduğunu gösteriyor. Özellikle internetin yetersiz olduğu gelişmekte olan ülke pazarlarında bu tür hizmetler çok tutuluyor.
Opera Max hizmetinin tek dezavantajı ise veri tasarrufu ve gizlilik özelliklerinin kısıtlı olması. Belli bir süre sonra hizmet kendisini kapatıyor ve kullanıcıdan reklam istemesini istiyor. Pek çok kullanıcı bu kısıtlamadan şikayetçiydi. Yeni VIP özelliği bunu ortadan kaldırıyor.Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"
VIP modu artık kullanıcılara sınırsız bir şekilde veri tasarrufu imkanı sunacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bunun yerine kullanıcıya şarj esnasında kilit ekranında reklam gösterimi yapılacak. Böylece her iki taraf da kazanmış olacak. Yeni VIP özelliği son güncellemeyle dağıtıma başlamış durumda.
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Aynen hocam haklısın şu an chrome'u birakmamamin tek sebebi yıllardır bu mereti kullandım butun cerezler sifreler kayitli siteler ve uzantilar ayarlari pcye format attigimda bile gmaili girdigimde geliyor. Keske bu bilgilerimi direk operaya aktaran bi program vs olsa. Yani okadar cok bilgi var ki istesemde operaya gecemiyorum
Çoğunluğun chrome kullandığı bu dünyada profesyonel insanların kullandığı tek browser...
Multitab nedir bilinmezken şuan chrome'un sahip olduğundan çok daha fazla özelliğe sahip olan tek browser...
Tek tuş ile çok hızlı Free VPN' bağlanabildiğiniz tek browser..
Benim siralamam
Ios'da Safari
Android'de ChromeMozillaMaxthonOpera
Windows'ta ChromeMozillaie+cortana ikilisi
sarj esnasında diyor hocam nasıl sarj yiycek