CyanogenMod 11 ilk sürümleri üç amiral gemi modeli için hazır

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Android 4.3 işletim sistemini içeren CyanogenMod 10.2 ROM'larını nihai sürüme ulaştıran CM ekibi, Android 4.4 tabanlı CM 11 sürümüne ağırlık vereceğini açıklamıştı.
Nexus modellerinden sonra CM 11 ilk ROM'larının üç amiral gemi modeli için hazır olduğu açıklandı. Bu modeller LG G2, HTC One ve Galaxy S3 şeklinde sıralanıyor. Bunun haricinde pek çok orta seviye cihaz için de destek mevcut. Cihazların CM 11 ilk sürümlerini alması için CM 10.0 ve üzeri ROM'lara uygun olması gerekiyor.
Ekip Android 4.4.1 güncellemesini de ilerleyen haftalarda CM 11 ROM'larına entegre edeceğiniz duyurdu. Bilindiği gibi Google yeni güncellemeyi Nexus 4 ve Nexus 7 modelleri için kullanıma sunmuştu.
http://www.cyanogenmod.org/blog/status-update-on-nightlies Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eski bir CM kullanicisi .
O kadar net hacı. Özledim la şimdi :D Neyse iosla miui benzer zaten. Miui akar cm bakar diyelim.
Çünkü daha cm 10.2 stabil sürümü yeni çıktı da..
Çünkü daha cm 10.2 stabil sürümü yeni çıktı da..
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2545367
Samsung-htc-lg ve diğer android telefon çıkaran firmaların yerinde olsam telefonların yazılım işlerini bu adamlara bırakırım
birşeyi savunuyorsanız birşeyler yazın yanında.
bende ilk yüklediğimde cm romu çok beğendim stockta neymiş dedim ama günlük kullanımımdaki ihtiyaçlar ve zaman geçtikçe anladım stock romun değerini.
samsung s3 var cm10.1 yükledim birkaç kere yeniden yüklememe vaya wipe atmama rağmen uyumsuzluklar şöyle.
bir kere hdmi dan görüntü alamıyorsunuz. İMKANI YOKK!!
inanmazsınız arayüz stock romdan daha çok çöküyor. ana ekrana yüklenen uygulamanın simgesinin otomatik olarak eklenmesinden dolayı genellikle.
bluetooth kulaklık veya otomobil ile bağlantı çok sıkıntılı. bağlantı tamamlandığında telefon donabiliyor veya arama geldiğinde ekranda hiçbirşey gözükmüyor telefon sadece çalıyor ne araç üzerinden ne telefon üzerinden cevap veriliyor. pili çıkarmak gerekiyor.
en basidi ekranı ikiye bölme olayı yok. (s3 te) benim çok işime yarıyor bu özellik.
pil daha çabuk tükeniyor.
bunlar uyumsuzluklar. ancak arayüz vs çok akıcı hale geliyor cm romlarda. ben şuan s3 4.1.2 official rom ile nova launcher kullanıyorum. gereksiz samsung uygulamalarını devre dışı bıraktım. hem cihaz yorulmuyor ram vs sorun olmuyor hemde bütün özellikler kullanılabilir.
Kesinlikle katılıyorum
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