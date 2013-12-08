CyanogenMod 11 ilk sürümleri üç amiral gemi modeli için hazır





Android 4.3 işletim sistemini içeren CyanogenMod 10.2 ROM'larını nihai sürüme ulaştıran CM ekibi, Android 4.4 tabanlı CM 11 sürümüne ağırlık vereceğini açıklamıştı.





Nexus modellerinden sonra CM 11 ilk ROM'larının üç amiral gemi modeli için hazır olduğu açıklandı. Bu modeller LG G2, HTC One ve Galaxy S3 şeklinde sıralanıyor. Bunun haricinde pek çok orta seviye cihaz için de destek mevcut. Cihazların CM 11 ilk sürümlerini alması için CM 10.0 ve üzeri ROM'lara uygun olması gerekiyor.





Ekip Android 4.4.1 güncellemesini de ilerleyen haftalarda CM 11 ROM'larına entegre edeceğiniz duyurdu. Bilindiği gibi Google yeni güncellemeyi Nexus 4 ve Nexus 7 modelleri için kullanıma sunmuştu.

http://www.cyanogenmod.org/blog/status-update-on-nightlies