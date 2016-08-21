Cyanogen’in kullanıcı sayılarını şişirdiği iddia ediliyor

Son dönemde Android işletim sistemi ile birlikte yıldızı yükselen bir platform daha vardı ki, o da Cyanogen. Eskimiş cihazlara yeni Android sürümlerini sunan, hatta Windows Phone telefonlara Android veya Android telefonlara Windows Phone yüklemek gibi ilginç işlere imza atan Caynogen, kısa sürede ekosistemin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ticari olarak faaliyetlerine başlayan Cyanogen, bazı önemli ortaklıklara imza attı. Bu süreçte, farklı yatırım firmalarından büyük mali destekler de gördü ancak kara bulutlar firmanın yakasını bırakmıyor. İşten çıkarma haberinden sonra şimdi de bir yanıltma haberi gündemde.

Firma, popülaritesine göre yatırımcılardan destek alıyor. Geçen yıl yönetim kuruluna sunulan bir raporda, Cyanogen Mod ekosistemindeki toplam aktif kullanıcı sayısının 25 milyon olduğu ifade edilmişti. Bu büyük rakam doğrultusunda da, Cyanogen Inc. yatırımcıları ikna etmeyi başarmıştı.

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Bu yılın Mart ayında sunulan bir raporda ise çok farklı konular gündeme gelmiş. Özellikle iki yöneticinin, Cyanogen ekosisteminin aktif kullanımı konusunda şüpheleri olduğu ifade ediliyor. Yöneticiler, Cyanogen ekosisteminin toplamda haftalık olarak 2-3 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğuna değiniyor. Ayrıca yöneticilerin, ekosistemin performansından da memnun olmadığı aktarılıyor.

Şüphesiz ortaya çıkan bu yeni bilgiler, yatırımcı tarafını olumsuz etkileyecektir. Bir dönem 50 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilen Cyanogen ekosisteminin aktif olarak tek haneli rakamlara inmesi, mali desteklerin azalmasına neden olabilir. Bu da, firmayı mali açıdan zora sokabilir. Ayrıca firmanın farklı üreticilerle yaptığı ortaklıklar da tehlikeye girebilir.