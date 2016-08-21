Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cyanogen’in kullanıcı sayılarını şişirdiği iddia ediliyor

Bu yılın Mart ayında sunulan bir raporda ilginç konular gündeme gelmiş. Özellikle iki yöneticinin, Cyanogen ekosisteminin aktif kullanımı konusunda şüpheleri olduğu ifade ediliyor.
2 yıl
7,1b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde Android işletim sistemi ile birlikte yıldızı yükselen bir platform daha vardı ki, o da Cyanogen. Eskimiş cihazlara yeni Android sürümlerini sunan, hatta Windows Phone telefonlara Android veya Android telefonlara Windows Phone yüklemek gibi ilginç işlere imza atan Caynogen, kısa sürede ekosistemin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ticari olarak faaliyetlerine başlayan Cyanogen, bazı önemli ortaklıklara imza attı. Bu süreçte, farklı yatırım firmalarından büyük mali destekler de gördü ancak kara bulutlar firmanın yakasını bırakmıyor. İşten çıkarma haberinden sonra şimdi de bir yanıltma haberi gündemde.

Firma, popülaritesine göre yatırımcılardan destek alıyor. Geçen yıl yönetim kuruluna sunulan bir raporda, Cyanogen Mod ekosistemindeki toplam aktif kullanıcı sayısının 25 milyon olduğu ifade edilmişti. Bu büyük rakam doğrultusunda da, Cyanogen Inc. yatırımcıları ikna etmeyi başarmıştı.

Ayrıca Bkz. "4.7 inçlik iPhone modelinde OIS ihtimali"

Bu yılın Mart ayında sunulan bir raporda ise çok farklı konular gündeme gelmiş. Özellikle iki yöneticinin, Cyanogen ekosisteminin aktif kullanımı konusunda şüpheleri olduğu ifade ediliyor. Yöneticiler, Cyanogen ekosisteminin toplamda haftalık olarak 2-3 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğuna değiniyor. Ayrıca yöneticilerin, ekosistemin performansından da memnun olmadığı aktarılıyor.

Şüphesiz ortaya çıkan bu yeni bilgiler, yatırımcı tarafını olumsuz etkileyecektir. Bir dönem 50 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilen Cyanogen ekosisteminin aktif olarak tek haneli rakamlara inmesi, mali desteklerin azalmasına neden olabilir. Bu da, firmayı mali açıdan zora sokabilir. Ayrıca firmanın farklı üreticilerle yaptığı ortaklıklar da tehlikeye girebilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/Cyanogen-might-have-inflated-usage-numbers-to-receive-venture-funding_id84306 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amacı Olmayan Adam 2 yıl en beğenilen
Eskiden stock romlar berbattı hele samsung cihazların touchwiz arayüzü tam bir bela idi. Hal böyle olunca insanlar cihazlarına rom yüklüyordu ancak artık firmaların stock romları yeterince stabil. Bu yüzden bu tür rom geliştiricileri eskisi kadar kullanıcı kitlesi yakalayamayacaktır .
Eskiden stock romlar berbattı hele samsung cihazların touchwiz arayüzü tam bir bela idi. Hal böyle olunca insanlar cihazlarına rom yüklüyordu ancak artık firmal...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 2 yıl
Cyanogen candır can.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Ekrem71, 25 milyon büyük bir rakam değil, büyük bir sayıdır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 2 yıl
rom yükleme işi ergen işi. Bankacılık işlemi vs yapan adam 3. parti rom yüklemez zaten. ek olarak bi ara baya okudum kuranların yorumlarına baktım biri gps düzgün çalışmıyo diyo biri radyo çalışmıyo diyo öbürü kamera derken beri ki kalemi kullanamıyorum diyo hiç o mceralara girmeden hala 4.4.2 kullanıyorum gayet memnunum bana yetiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 2 yıl wustti
Android 2.3 de size yeter 4.x.x'e bile ihtiyacınız yok, CM'nin Encryption özelliğini bilmeden ergence yorum yapmanız talihsiz olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ras0 2 yıl wustti
wustti

rom yükleme işi ergen işi. Bankacılık işlemi vs yapan adam 3. parti rom yüklemez zaten. ek olarak bi ara baya okudum kuranların yorumlarına baktım biri gps düzgün çalışmıyo diyo biri radyo çalışmıyo diyo öbürü kamera derken beri ki kalemi kullanamıyorum diyo hiç o mceralara girmeden hala 4.4.2 kullanıyorum gayet memnunum bana yetiyor.

Üniversitede android dersi veren hocamız bile telefonuna cyanogen kurmuştu o şekilde kullanıyordu isim vermiyeyim ama bu dediğim kişi türkiyede ki önemli yazılımcılardan.Öyle ergen işi falan değil yani bu işler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 2 yıl
Şu romu kurdum bi ara. Kamera açılmıyordu, hafıza kartı falan görmüyordu, radyo çalışmıyordu. Bildiğin çin malı cihazlarla aynı arayüzü verdi. Bir insan bu romu neden kurar ki
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 2 yıl Golden Gate
get.cm de cihazınız yoksa kurmamaliydiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 2 yıl Golden Gate
Golden Gate
Şu romu kurdum bi ara. Kamera açılmıyordu, hafıza kartı falan görmüyordu, radyo çalışmıyordu. Bildiğin çin malı cihazlarla aynı arayüzü verdi. Bir insan bu romu neden kurar ki


Tam olarak hangi telefonu kullaniyorsunz ve hangi romu kurdunuz bilmiyorum ama kurmadan once aciklamalari guzelce okusaydiniz keske. Birde sizin kurdugunuz rom muhtemelen alpha surum falandi sanirim calisan hicbir ozellik yok.
Birde Çin mali telefonlara benzedi demisiniz Google yayinladigi resmi androidi az biraz ozellestiriyor adamlar.Google ne veriyorsa onlarda onu veriyor size.

isin ozu cynogen candir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 2 yıl
G2 telefonuma cyanogenmod kurdum, piyasada amiral gemi denilen telefonlar benim G2'den daha yavaş geliyor. Kısacası cyanogenmod candır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver_Code 2 yıl
eskiden rom yükleme zevki vardı her rom farklı seçenekler sunardı.çok güzeldi o günler ama artık eskisi kadar popüler değil gerek romların sıradanlığı ve fark yaratamamaları gerek stock romların custom romlar gibi özelliklere sahip olması, custom romların stabil olmayışı ve eskisi kadar rom seçeneğinin bulunmaması ve üreticilerin custom romlara karşı olmları cyanogen gibi firmaları baltalıyor halbuki cyanogeni çok severdim adam gibi yaparlardı destekde verirlerdi ama bu günlere gelmesine üzüldüm.
cyanogen fakirin ekmeğidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
eskisi kadar kullanan olmayacaktır arayüzler artık stabil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 2 yıl
elini sallasan telefon markası zaten cyanogen de kendine ait telefon çıkarırsa pazarda kendine mutlaka yer bulur insankar acaba güncelleme gelecekmi diye düşünmeden rahatlıkla ve stabil şekilde telefonlarını kullanabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DIDYMA 2 yıl
Eskisi gibi de artık her tele dogru düzgün destek vermiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 2 yıl
Cyanogen Google'ın kafasına sıkıyor part 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CENS. 2 yıl
Varsa alternatif çıksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7065 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cyanogen, cyanogen inc ve
5 etiket daha cyanogenmod 13 Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl NSA, yıllarca Cisco'nun güvenlik duvarlarını gözetlemiş 2 yıl Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı 2 yıl Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io" 2 yıl Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi 2 yıl Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi 2 yıl Gigabyte BRIX oyuna giriyor 2 yıl Akıllı telefon pazarının hakimi Android 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 Batman versiyonu geliyor 2 yıl Brazzers’ın hack’lenen Instagram hesabından Türkçe mesaj paylaşıldı 2 yıl Karşınızda Sony PS4 Slim 2 yıl Mobilite: iPhone 7 Plus videosu, Nokia'ya dönen mühendisler ve dahası... 2 yıl İnsanoğlunu Mars'a götürecek dev roketin ikincil motoru işte böyle test edildi (Video) 2 yıl Hack'n Break "Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampındayız!" 2 yıl Vision Mercedes-Maybach 6 konsepti 2 yıl Apple, bileşen maliyetlerini düşürmek için uğraşıyor 2 yıl Facebook’tan gençlere özel yepyeni bir uygulama: Lifestage 2 yıl Yeni Avengers filmleri hakkında önemli detaylar paylaşıldı 2 yıl Ford elektrikli araçlarını Model E ismi altında toplayacak 2 yıl Finlandiya toplu taşımada sürücüsüz minibüsleri kullanmaya başlıyor 2 yıl Nikon D3400 ile anlık paylaşım mümkün oluyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cyanogen’in kullanıcı sayılarını şişirdiği iddia ediliyor Sonraki Juno'nun ilk yakın çekim Jüpiter fotoğrafları önümüzdeki hafta geliyor 2 yıl Razer ManO'War "Hafif Dev" kablosuz oyuncu kulaklığını inceliyoruz 2 yıl Volkswagen Touareg'e ABT Sportsline dokunuşu 2 yıl Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası 2 yıl Motorola, Samsung’u hırsızlıkla suçluyor 2 yıl Google, yeni girişimlere destek olmaya devam ediyor 2 yıl Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor 2 yıl Lityum-metal ile bataryalar iki kat daha fazla kapasite sunabilecek 2 yıl Asus ZenWatch 3 için en kaliteli görsel karşınızda 2 yıl 2si1 "Fiziği mükemmel" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı 2 yıl Pokemon Go hesabınız haksız yere kapatıldıysa geri açtırabilirsiniz 2 yıl Intel’den hepsi bir arada sanal gerçeklik gözlüğü konsepti 2 yıl Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak 2 yıl HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı 2 yıl 4.7 inçlik iPhone modelinde OIS ihtimali 2 yıl Airbus'tan otonom uçan taksiler geliyor 2 yıl Microsoft yeni reklamında iPad Pro ile alay etti 2 yıl Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti 2 yıl Dünyanın en büyük hava taşıtı Airlander 10 ilk test uçuşunu yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim