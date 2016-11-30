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Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı

Black Friday alışveriş çılgınlığının ardından gelen Cyber Monday (Siber Pazartesi), e-ticaret dünyasında en fazla satışın gerçekleştiği gün olarak tarihe geçti. Peki en fazla ne satıldı dersiniz?
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli kampanyalarla etkileri görülen Black Friday alışveriş günlerinin arından Siber Pazartesi de (Cyber Monday) geride kaldı. 28 Kasım Pazartesi günü elektronik ürünlerin büyük indirimlerle satıldığı fırsatlara ilgi oldukça yoğundu. Öyle ki e-ticaret tarihinin rekoru dahi kırıldı.
Adobe’un online alışveriş sitelerine yönelik gerçekleştirilen 23 milyar ziyareti analiz ederek yayınladığı rapora göre, Siber Pazartesi Amerika’da 3.39 milyar dolarlık satış ile 3.34 milyar dolar toplam harcamanın yapıldığı Black Friday’i geride bırakmayı başardı.

Siber Pazartesi'nde en çok PlayStation 4 satıldı 

Geçtiğimiz seneye nazaran yüzde 10.2 oranında büyüme gösteren Siber Pazartesi’nde mobil cihazlar üzerinden -geçtiğimiz yıla göre yüzde 48 artışla- 1.19 milyar dolardan fazla alışveriş gerçekleştirildi. E-ticaret sitelerine erişimin yüzde 44'ü akıllı telefonlardan, yüzde 9'luk bölümü ise tabletler üzerinden sağlandı. Diğer bir deyişle yüzde 53 ile bu sene alışverişlerde mobil cihazlar daha fazla tercih edildi.
Cyber Monday kapsamında en fazla satılan elektronik cihazlar ise sırasıyla PlayStation 4, Microsoft Xbox, Samsung 4K TV, iPad ve Amazon Fire. Diğer taraftan Adobe’un verilerine göre eBay, 28 Kasım günü tanıtım ve reklam faaliyetleriyle Amazon'un bir adım önüne geçerek adını daha çok duyurdu. eBay ve Amazon'dan sonra en çok ziyaret edilen e-ticaret siteleri ise Walmart, Macys, H&M, Target, Nordstrom, Kohl’s, Gap ve Home Depot. Her yıl daha fazla kişinin ilgi gösterdiği indirim günlerinin önümüzdeki sene yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

http://news.adobe.com/press-release/marketing-cloud/media-alert-adobe-data-shows-cyber-monday-largest-online-sales-day Yorum Yaz
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idris 2 yıl en beğenilen
Başlık şu şekilde: Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı.
İçerik şu şekilde: Öyle ki e-ticaret tarihinin rekoru dahi kırıldı.
Daha 2-3 hafta önce şöyle bir haber yapıldı bu sitede.
donanimhaber.com/...
Ya bu araştırma sadece ABD'yi kapsamaktadır diye başlığı düzeltin. Veya yalan haber yapmayın.
Başlık şu şekilde: Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı.İçerik şu şekilde: Öyle ki e-ticaret tarihinin rekoru dahi kırıldı.Daha 2-3 ...
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Bukalemun 2 yıl
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carloska 2 yıl
başlığı 'kendi e-ticaret' diye değiştirmeniz gerek yada herneyse bu şekilde taraflı olduğunuzu gizleyememiş olursunuz!!!
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Patren 2 yıl
pazartesi günü ps4 de indirim yoktu cuma günü 196 euro olmuştu
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Bukalemun 2 yıl
Musul/kerkük/suriye/halep ..... !
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