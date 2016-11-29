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Türkiye siber fidyede dünya dördüncüsü

2016 yılının üçüncü çeyrek dönemine dair gerçekleştirilen son araştırma verilerine göre Türkiye, dünyada en çok fidye yazılımı saldırısına uğrayan dördüncü ülke konumunda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Araştırma birimi Trend Labs ile ülkemizde bu sene temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen siber güvenlik olaylarını mercek altına alan Trend Micro'nun raporu oldukça çarpıcı sonuçlar içeriyor. Elde edilen bilgilere göre her geçen yıl zararlı yazılımların ve hack girişimlerinin sayısı katbekat artmaya devam ediyor.
Buna göre Türkiye dünyada en çok fidye yazılımı saldırısına uğrayan dördüncü, en çok online bankacılık saldırısına uğrayan sekizinci ülke durumunda. Araştırmalara göre ülkemizdeki internet kullanıcılarını hedef alan 1 milyon 976 bin 965 zararlı yazılım ve 9 milyon 868 bin 413 istenmeyen e-posta tespit edilmiş durumda. Diğer taraftan kullanıcılar tarafından indirilen 472 bin 741 mobil uygulamanın 6 bin 385 tanesinde ise yazarlı yazılım içerikleri belirlendi.

Hacker’lar bilgisayarları kilitleyerek para talep ediyorlar

Hacker’ların bilgisayarları ve klasörleri şifreleyerek karşılığında para istedikleri fidye yazılımları Türkiye’de sürekli artış gösteriyor. Öyle ki 2016 yılının Ocak ayından Eylül ayına kadar toplam 9 milyon 554 bin 906 fidye yazılımı saldırısı gerçekleşti. Bu sayı tüm dünyadaki saldırıların yaklaşık yüzde 5,29'una karşılık geliyor. Diğer bir deyişle Türkiye sıralamada Amerika, Brezilya ve Hindistan’dan sonra fidye yazılım saldırısına uğrayan dördüncü ülke. 
Online bankacılık alanında da durum çok farklı değil. Avrupa’da birinci, dünyada ise en çok saldırıya uğrayan sekizinci ülke olan Türkiye, üçüncü çeyrek dönemde toplamda 4 bin 128 kişi online bankacılık saldırısına maruz kaldı.

Zararlı sitelere milyonlarca kişi giriş yapıyor

Üçüncü çeyrek döneminde ülkemizde 11 bin 651 kullanıcının zararlı reklam yazılımlarının hedefine girdiğini ifade eden Trend Micro, en çok görülen zararlı reklam çeşidinin 5 bin 237 bin cihaza bulaşan "OpenCandy" olduğunu açıkladı. 
Bunun yanında Türkiye’de 26 bin 713 kullanıcının zararlı yazılımlara hedef olduğu görülüyor. En fazla görülen zararlı yazılım çeşidi ise 9 bin 204 cihaza bulaşan "Yahlover" olarak belirlendi. Yahlover, işletim sistemindeki dosyalara zarar vermesi ve kayıt defterini değiştirmesiyle biliniyor.
İnternet üzerinde yer alan zararlı web siteleri incelendiğinde Türkiye’deki tam 3 milyon 877 bin 489 kullanıcının zararlı sitelere tıkladığı görülüyor. Bu gibi zararlı siteler kimlik avından, kötü niyetli yazılımların bulaşmasına kadar birçok siber tehdidi bünyesinde barındırıyorlar.

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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Bilgisayar kullanmayı bilmeyen 3. dünya ülkesi olduğumuz için olabilir mi?
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Ömürcan 3 yıl
Yıl olmuş neredeyse 2017 bilgisayara virus nasil bulastiriyorlar hala anlam veremiyorum.
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michael002 2 yıl
Bitdefender'ın fidye yazılımlarına karşı geliştirdiği ransonware koruması mevcut. Ben bireysel ürününü kullanıyorum gayet başarılı.
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Piêr Dé Sans 2 yıl michael002
kaç formatı tanıyor? her gün 10 larca uzantı çıkıyor böyle. Intel Security, Symantec, McAffee bile önüne geçemiyor. Sadece bulaştıktan sonra aksiyon alabiliyorlar.
Bu tarz konularda koruma maalesef yok. ÇÜnkü sürekli kendini değiştiriyor.
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Umutcan 3 yıl
Yedek almayı bilmeyip de 100binlerce lira döndüren şirketler var. Normal. Kendimiz gördük, adamlar muhasebe programının kullandığı
SQL veritabanlarının yedeğini almıyor. Mailden gelen saçma sapan linklere tıklıyor ve yedeksiz veriler virüs sayesinde şifrelenerek sıkıştırılıyor.
Sonra hacker bunlara mail atıyor şu hesaba şu kadar bitcoin gönderin şifreyi vereyim diye. Kullanıcılar bilgisiz olmasa bu tip hackerlar aç kalır.
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sniper23 3 yıl
Mağarada yaşayan adamın elinde bilgisayar olunca sonuç bu oluyor.
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Ömürcan 3 yıl
Yıl olmuş neredeyse 2017 bilgisayara virus nasil bulastiriyorlar hala anlam veremiyorum.
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Bilgisayar kullanmayı bilmeyen 3. dünya ülkesi olduğumuz için olabilir mi?
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gcb1903 2 yıl Morphinz
Morphinz

Bilgisayar kullanmayı bilmeyen 3. dünya ülkesi olduğumuz için olabilir mi?

1. sırada ABD var.
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