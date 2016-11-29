Turkcell’de anlaşmazlık devam ediyor: Rus milyarder Fridman hisseleri almadı

Rusya’nın en zenginleri arasında yer alana Mikhail Fridman’ın sahibi olduğu LetterOne, -28 Kasım’da sona eren- Çukurova Holding'in Turkcell'deki yüzde 13,8 olan payını alma hakkını kullanmadı. Diğer bir deyişle Fridman'ın satın alma seçeneğini tercih etmemesiyle birlikte Turkcell'in yüzde 51 hissesine sahip holding şirketi üzerindeki anlaşmazlık devam edecek.

Çukurova Holding’in sahibi Mehmet Emin Karamehmet'in haklarını kullanmasına karşın Fridman’ın satın alma hakkını kullanmayarak bu anlaşmazlıkta kendine avantaj sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi geçtiğimiz ağustos ayında Çukurova Holding’in Rus Fridman’ın yüzde 13.2 payını 2.7 milyar dolara satın almasını ya da yüzde 13.8 payını aynı değerlenme ile LetterOne’ın sahibi olduğu Alfa Telecom Türkiye’ye satmasına karar vermişti.

Açıklanan kararla birlikte Turkcell’in değeri, mevcut piyasa değerinin 3 katının üzerinde 20 milyar dolara ulaşıyor ancak kazanan taraf şirketin yönetim haklarına da sahip oluyor. Mikhail Fridman’ın hisseleri almama kararıyla birlikte yüzde 1,4 düşüş yaşayan Turkcell cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-28/turkcell-feud-left-unresolved-as-fridman-said-to-let-option-pass