Turkcell’de anlaşmazlık devam ediyor: Rus milyarder Fridman hisseleri almadı

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Rusya’nın en zenginleri arasında yer alana Mikhail Fridman’ın sahibi olduğu LetterOne, -28 Kasım’da sona eren- Çukurova Holding'in Turkcell'deki yüzde 13,8 olan payını alma hakkını kullanmadı. Diğer bir deyişle Fridman'ın satın alma seçeneğini tercih etmemesiyle birlikte Turkcell'in yüzde 51 hissesine sahip holding şirketi üzerindeki anlaşmazlık devam edecek.
Çukurova Holding’in sahibi Mehmet Emin Karamehmet'in haklarını kullanmasına karşın Fridman’ın satın alma hakkını kullanmayarak bu anlaşmazlıkta kendine avantaj sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi geçtiğimiz ağustos ayında Çukurova Holding’in Rus Fridman’ın yüzde 13.2 payını 2.7 milyar dolara satın almasını ya da yüzde 13.8 payını aynı değerlenme ile LetterOne’ın sahibi olduğu Alfa Telecom Türkiye’ye satmasına karar vermişti.
Açıklanan kararla birlikte Turkcell’in değeri, mevcut piyasa değerinin 3 katının üzerinde 20 milyar dolara ulaşıyor ancak kazanan taraf şirketin yönetim haklarına da sahip oluyor. Mikhail Fridman’ın hisseleri almama kararıyla birlikte yüzde 1,4 düşüş yaşayan Turkcell cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-28/turkcell-feud-left-unresolved-as-fridman-said-to-let-option-pass Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim ismi Ahmet Bakkal olan bakkal dükkanım var ve bu bakkal dükanının %97 hissesini yani neredeyse bakkal dükkanının neredeyse tamamını satacağım ve bana sadece %3'lük ufak hisse kalacak.
Ancak ben bir uyanıklık yapıyorum ve ismi Ahmet Bakkal olan bakkalımı yönetmesi için Ahmet Öz Bakkal diye bir firma kuruyorum ve Ahmmet Bakkalı Ahmet Öz Bakkal adındaki firma yönetir diyorum.
Sonra bakkalımın %5 hissesini Ahmet Öz Bakkal isimli şirketi yönetmek için kurduğum firmaya aktarıyorum. Gidip bakkalımın %95 hissesini + Ahmet Öz Bakkal isimli Ahmet Bakkal'ı yönetmek için kurduğum şirketinde %2'sini başka birine satıyorum. Ben ne yaptım bakkalımın %97 hissesini sattım doğal olarak artık bakkal benim sayılmaz ama ben satmadan önce ne yapmıştım? Ahmmet Bakkal'ı Ahmet Öz Bakkal isimli firma yönetir demiştim. Ahmet Öz Bakkal'ın %3 hissesi bende %2 hissesi bakkalı sattığım kişide. O zaman Ahmet Öz Bakkal bana ait ve Ahmet Bakkal'ı hala ben yönetiyorum.
Turkcell'de de durum aynen budur. Ancak bu durum bir genel kurul toplantısı ile çözülür. Turkcell A.Ş. halka açık ve SPK'ya bağlı olduğu için genel kurul çağrısına devletinde gözetmen göndermesi gerekir. Turkcell A.Ş. bir kez sadece bir kez Genel kurulu toplayabilse o zaman Turkcell Holding A.Ş.'nin "şirketi yönetir ifadesini" iptal edecektir ve bu sayede Turkcell A.Ş.'de yönetimi devir alacaktır. Ancak devlet genel kurul çağrısını dikkate almayıp gözetmen göndermediği için Telia Sonera'da Turkcell Holding A.Ş.'nin şirketi yönetir ifadesini iptal edemiyor.
Umarım kısa kısmı da açıklayıcı olmuştur.
Bunu düşünen, bu kadar kurnaz olan yöneticileri gerçekten taktir ediyorum. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem sayesinde şirketin çoğunluk hissesi yabancıların elinde olmasına rağmen hala şirket yönetimini ellerinde tutmayı başarıyorlar.
sitesindeki ortaklık yapısı güncel değil mi?
Hocam orada kandırmaca söz konusu. Zaten birçok kaynakta yazıyor ama ben tekrar yazayım.
Şirketin %51'i Turkcell Holding A.Ş.'ye ait. Bu Turkcell Holding A.Ş.'nin de %49'u Telia Sonera grubuna, %51'i Çukurova grubuna ait.
Çukurova grubunun bu şirket sayesinde %51 / 2 = % 25.5 + 0,05 (genel hisse) toplamda % 25.55 hissesi var.
Telia Sonera grubunun bu şirket sayesinde %49 / 2 = % 24.5 + 14.02 (genel hisse) toplamda % 38.52 hissesi var.
Şirketi Telia Sonera yönetemesin diye böyle saçma sapan bir yola gitmişler.
Birde şirketin halka açık %34,93 hissesi var. Halka açık gibi görünen hisselerin %8.57'si Telia Sonera grubuna ait. Halka açık gibi görünen hisselerin %1.43'ü Çukurova grubuna ait. Halka açık hissenin %25.93'ü de Alfa grubunda. Birde sanırım şirketi ellerinde tutmak için kullandıkları ve nereden halka açıldığı belli olmayan %0.95 oranında çok ufak bir hisse var.
Çukurova grubunun Turkcell Holding A.Ş. sayesinde elinde tuttuğu hisse oranı : % 25.5
Çukurova grubunun Turkcell A.Ş. sayesinde elinde tuttuğu hisse oranı : % 0.05
Çukurova grubunun halka açık hisseler sayesinde elinde tuttuğu hisse oranı : % 1.43
Toplam Çukurova grubu hissesi : % 26.98
Telia Sonera grubunun Turkcell Holding A.Ş. sayesinde elinde tuttuğu hisse oranı : % 24.5
Telia Sonera grubunun Turkcell A.Ş. sayesinde elinde tuttuğu hisse oranı : % 14.02
Telia Sonera grubunun halka açık hisseler sayesinde elinde tuttuğu hisse oranı : % 8.57
Toplam Telia Sonera grubu hissesi : % 47.09
Devletin şirketi yönetebilmesi de şu sayede oluyor. Turkcell A.Ş.'yi %51 pay ile Turkcell Holding A.Ş. yönetiyor. Bu Turkcell Holding A.Ş.'yi de yine elindeki %51'lik payla Çukurova grubu dolayısıyla devlet yönetiyor.
Wikipedia ve diğer kaynaklarda belirtilen hisse oranları doğru. Ancak şirketi Telia Sonera yönetemesin diye bu şekilde dolaylı bir yola gidilmiş. Aslında tam bir dava konusu ama ne olur bilinmez Telia Sonera zaten yıllardır dava ediyormuş.
Şirketi şirket içinde parçalara ayırmışlar ve şirketi yönetmesi için ayrı bir şirket içinde şirket kurmuşlar. Telia Sonera bu sayede çoğunluk hisseyi elinde bulundurmasına rağmen şirketi yönetemiyor. Hatta bunun daha da ötesi var Telia Sonera grubu Alfa grubunun elindeki %25.93'lük hisseyi de alıp elindeki toplam hisse oranını %73.02 yapsa ve şirketin 4 parçasından 3 parçası Telia Sonera grubuna ait olsa bile yine şirketi Turkcell Holding A.Ş.'deki %51'lik payı sayesinde Çukurova grubu yani devlet yönetecektir.
Tabi şirkette bir genel kurul yapılsa ve ortaklar tüm şirketlerin Turkcell A.Ş. altında birleşmesini istese mecburen Turkcell Holding A.Ş. fesih edilecek ve Telia Sonera elindeki pay ile Turkcell A.Ş.'nin yönetimini doğal olarak ele geçirecek. Ancak devlet Turkcell'in genel kurulu toplamasına izin vermiyor, bunun için temsilci göndermesi gerekiyor ama göndermiyor bu sayede şirketi elinde tutmaya çalışıyor.
Büyük ortak şirketi yönetemiyor ve her tarafa durumu şikayet etmiş. Alfa grubu da yatırım yapmak istemiyor herhalde çekilecek ortaklıktan. Eğer Alfa grubu elindeki hisseleri Telia Sonera grubuna satarsa Telia Sonera grubunun hisse oranı %73.02'ye çıkıyor. Böyle bir durum olursa ve hala devlet ben yöneteceğim derse olay iyice karışacaktır.
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