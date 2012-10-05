Cydia, jailbreak geliştiricilerine 8 milyon dolar ödedi, uygulama hergün 1.5 milyon cihaz tarafından kullanılıyor

Mobil uygulama anlamında dev bir sektör oluşmasına sebep olan Apple, bunun yanında jailbreak tarafında da büyük bir pazar oluşmasına yol açtı.





Geçtiğimiz hafta sona eren jeailbreak konferansında önemli rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı.





JB dünyasının iyi bildiği Cydia uygulamasının geliştiricisi Jay 'saurik' Freeman, geçen yıl Cydia geliştiricilerine satışlar karşılığında 8 milyon dolar ödendiğini kaydetti.





Freeman, jb edilmiş cihazların sayısını takip edemediklerini belirtirken, günde 1.5 milyon kullanıcının Cydia uygulamasını kullandığını ifade etti. Tüm iOS cihazları içerisinde Cydia uygulamasını kullananların oranı ise yüzde 6-12 arasında.





Büyük iOS güncellemelerinde, jailbreak sistemi sıfırlandığı için sayı yüzde 6 oranlarına düşüyor. Sonrasında ise yüzde 12 oranına çıkıyor.





Jailbreak işlemi her ne kadar korsan olarak görülse de yıllık 8 milyon dolar ödeme hiç de azımsanacak bir rakam değil. Bu durumda elde edilen gelirin de bir kaç on milyon dolar olduğunu tahmin edebiliriz.





Yazılım ve içerik korsanlığı konularında elde edilen miktara bakıldığında, jailbreak ekosistemi önemli bir yerde görülebilir. Doğal olarak gelir arttıkça bu alana yönelen geliştirici sayısı da artacaktır. Bu da ileride daha hızlı jeailbreak süreçlerinin yaşanmasına neden olacaktır.