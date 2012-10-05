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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cydia, jailbreak geliştiricilerine 8 milyon dolar ödedi, uygulama hergün 1.5 milyon cihaz tarafından kullanılıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulama anlamında dev bir sektör oluşmasına sebep olan Apple, bunun yanında jailbreak tarafında da büyük bir pazar oluşmasına yol açtı.

Geçtiğimiz hafta sona eren jeailbreak konferansında önemli rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı.

JB dünyasının iyi bildiği Cydia uygulamasının geliştiricisi Jay 'saurik' Freeman, geçen yıl Cydia geliştiricilerine satışlar karşılığında 8 milyon dolar ödendiğini kaydetti.

Freeman, jb edilmiş cihazların  sayısını takip edemediklerini belirtirken, günde 1.5 milyon kullanıcının Cydia uygulamasını kullandığını ifade etti. Tüm iOS cihazları içerisinde Cydia uygulamasını kullananların oranı ise yüzde 6-12 arasında. 

Büyük iOS güncellemelerinde, jailbreak sistemi sıfırlandığı için sayı yüzde 6 oranlarına düşüyor. Sonrasında ise yüzde 12 oranına çıkıyor.

Jailbreak işlemi her ne kadar korsan olarak görülse de yıllık 8 milyon dolar ödeme hiç de azımsanacak bir rakam değil. Bu durumda elde edilen gelirin de bir kaç on milyon dolar olduğunu tahmin edebiliriz. 

Yazılım ve içerik korsanlığı konularında elde edilen miktara bakıldığında, jailbreak ekosistemi önemli bir yerde görülebilir. Doğal olarak gelir arttıkça bu alana yönelen geliştirici sayısı da artacaktır. Bu da ileride daha hızlı jeailbreak süreçlerinin yaşanmasına neden olacaktır.

http://www.cultofmac.com/193551/saurik-cydia-payed-8-million-to-jailbreak-developers-last-year-1-5-million-devices-use-the-app-every-day-jailbreakcon/ Yorum Yaz
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Rajeesh 7 yıl en beğenilen
Centauri
Herkes JB yapiyor diyenlere duyrulur, 1.5 milyon toplam iOS kullanicilarinin % 0.3 kadari oluyor.

Tüm iOS cihazları içerisinde Cydia uygulamasını kullananların oranı ise yüzde 6-12 arasında.
fanboyluk gözlere zararlı diye boşuna demiyorlar
CentauriHerkes JB yapiyor diyenlere duyrulur, 1.5 milyon toplam iOS kullanicilarinin % 0.3 kadari oluyor.Tüm iOS cihazları içerisind...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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ksk_kaan 7 yıl
Jb nin sadece oyunları bedava indirmek için olan kullanılan bir araç olduğunu düşünmekten vazgeçemedi şu millet.
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VeNoM 7 yıl
Tipinden belli zaten normal insan değil
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yahoo58 7 yıl
cydia bence başlı başına bir uygulama marketi.google play ne kadar 650 bin civarı uygulamaya yaklaştık vs. desede apple da sadece 700 binlik app store yok yanında cydiada var cydiayı da hesaba katmamız lazım
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cengizhan1903 7 yıl
Adamın tipi değişik
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Hauntedd 7 yıl yahoo58
yahooo58

cydia bence başlı başına bir uygulama marketi.google play ne kadar 650 bin civarı uygulamaya yaklaştık vs. desede apple da sadece 700 binlik app store yok yanında cydiada var cydiayı da hesaba katmamız lazım


Cydiada farklı yani extra uygulama 1000 taneyi gecmez hadi 710 Binlik App Store olsun :D :) Cydia da kırılmış, cra.. uygulamalar var. Zamanında kullanmamıs olsakda bilmesek.
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JoeyBane 7 yıl
Cydia hak ettiği parayı kazanıyor. Saurik'in tipini görünce şaşırdım. O ne ya:)
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tufanturhan 7 yıl
JailBreak ne demek acep?
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cenkbarut 7 yıl
Saurik adam Yahudi arkadaşlar haham...
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Zenci Forvet 7 yıl
Adam Dumbledore'un gençliği.
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myfranco 7 yıl
Resimdeki adam Saurik. Cydia mucidi.
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OverClocK1ng 7 yıl
Centauri
Herkes JB yapiyor diyenlere duyrulur, 1.5 milyon toplam iOS kullanicilarinin % 0.3 kadari oluyor.

Yahu sen amma fanboy bir adamsın. Fanboyluk gözünü resmen kör etmiş valla...
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frostburn 7 yıl
her ios update arifesinde jailbreak ueni surum cikartmak icin adamin hayati alt ust oluyor desenize.Ios 6 yi kirana kadar abim Gandalf olur mubarek..
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Puzzles 7 yıl
Fotoğrafı görünce ürktüm
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osmanefeozkan 7 yıl
Şöyle bir hesap yapalım 300 350m iphone var yanlış bilmiyorsam bunların %10 u bilinçli tüketici %60 ı şıklığı için alanlar geriye kalan %30da parası gani olanlar olsa %10 30 35 milyona denk gelir bu kadar kişide 1,5 milyon sayısından daha fazladır herkes iphoneleri ile sürekli cydia sistemine bağlı gezmiyor sonuçta ben kuzenimin telefonunu kırım 6 aydır daha 1 kere bile cydiaya girmedi internet erişimi yok telefonun böyle en az 10 15 milyon kişi vardır çünkü adam günlük trafikden bahsetmiş kesin kullanıcı sayısından değil bu yüzden bence jb kullanan elmacıların yüzdesi %40 %50 civarıdır.
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E_Aydin35 7 yıl
Tam bir sektör haline gelciek ileride.. Aslında bunların hoşnut karşılanamsıda bir erdemlikdir, gerçekten şaşırtıcı bir durum bu denli değerlere sahip çıkması Jail Break'in.. :)
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mert2091 7 yıl
Jailbreaksiz iOS Cihaz,İranlı kadınlara benzer.. ;) (:
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
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