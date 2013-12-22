DARPA Robotics Challenge denemelerinin galibi, Google tarafından satın alınan Japonya'nın SCHAFT robot modeli oldu

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın düzenlendiği ve temelinde oluşan doğal felaketlerde insanların kurtarılması için robotlar geliştirme olan yarışması Robotics Challenge'ın 20-21 Aralık tarihinde düzenlenen denemeleri tamamlandı. Sonucunda 2 milyon dolar ödül bulunan yarışmanın 2014 yılı sonunda düzenlenecek büyük finali öncesi yapılan denemelerinde 8 farklı zorlu görev ile karşı karşıya kalan robotların arasında birinciliği ise Japonya'nın SCHAFT modeli elde etti.

32 toplam puan üzerinden 27 puan alarak denemelerde birinci olmayı başaran SCHAFT robot modelini 20 puan ile IHCM Robotic, 18 Puan ile TARTAn RESCUE, 16 puan ile MIT ve 14 puan ile ROBOSIMIAN takip etti. Bir beton paneli alet kullanarak kır, girişi engelleyen enkazı kaldır, yangın hortumunu bağlayarak vanayı aç, yakında tespit edilen sızıntıyı kesmek için vanayı kapat, kapıyı açıp binaya giriş yap, enkaz alanında araç kullan ve bir sanayi merdivenine tırman gibi birçok farklı zorlu görevi tamamlayarak ciddi bir başarıya imza atan SCHAFT, 1480 mm boya ve 95 kg ağırlığa sahip. Kısa zaman önce Google tarafından kendi robot projeleri için satın alınan firma tarafından geliştirilen SCHAFT, insansı bir yapıya sahip ve bu sayede zorlu arazilerde yürüme, enkaz temizleme, araç kullanma ve merdiven çıkma gibi noktalarda oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor, dahili sensörleri sayesinde dengesini iyi bir şekilde kurabiliyor.

Business Insider'a göre DRC denemeleri kapsamında yarıştığı diğer robotlara oranla 10 kat daha güçlü olduğu belirtilen SCHAFT'ın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilirsiniz. Şimdi gözler ve bütün teknik çalışmalar 2014 Aralık ayında yapılacak final yarışmasına çevrilmiş durumda.

http://www.theroboticschallenge.org