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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA Robotics Challenge denemelerinin galibi, Google tarafından satın alınan Japonya'nın SCHAFT robot modeli oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA Robotics Challenge denemelerinin galibi, Google tarafından satın alınan Japonya'nın SCHAFT robot modeli oldu
ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın düzenlendiği ve temelinde oluşan doğal felaketlerde insanların kurtarılması için robotlar geliştirme olan yarışması Robotics Challenge'ın 20-21 Aralık tarihinde düzenlenen denemeleri tamamlandı. Sonucunda 2 milyon dolar ödül bulunan yarışmanın 2014 yılı sonunda düzenlenecek büyük finali öncesi yapılan denemelerinde 8 farklı zorlu görev ile karşı karşıya kalan robotların arasında birinciliği ise Japonya'nın SCHAFT modeli elde etti.
32 toplam puan üzerinden 27 puan alarak denemelerde birinci olmayı başaran SCHAFT robot modelini 20 puan ile IHCM Robotic, 18 Puan ile TARTAn RESCUE, 16 puan ile MIT ve 14 puan ile ROBOSIMIAN takip etti. Bir beton paneli alet kullanarak kır, girişi engelleyen enkazı kaldır, yangın hortumunu bağlayarak vanayı aç, yakında tespit edilen sızıntıyı kesmek için vanayı kapat, kapıyı açıp binaya giriş yap, enkaz alanında araç kullan ve bir sanayi merdivenine tırman gibi birçok farklı zorlu görevi tamamlayarak ciddi bir başarıya imza atan SCHAFT, 1480 mm boya ve 95 kg ağırlığa sahip. Kısa zaman önce Google tarafından kendi robot projeleri için satın alınan firma tarafından geliştirilen SCHAFT, insansı bir yapıya sahip ve bu sayede zorlu arazilerde yürüme, enkaz temizleme, araç kullanma ve merdiven çıkma gibi noktalarda oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor, dahili sensörleri sayesinde dengesini iyi bir şekilde kurabiliyor.
Business Insider'a göre DRC denemeleri kapsamında yarıştığı diğer robotlara oranla 10 kat daha güçlü olduğu belirtilen SCHAFT'ın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilirsiniz. Şimdi gözler ve bütün teknik çalışmalar 2014 Aralık ayında yapılacak final yarışmasına çevrilmiş durumda.
(SG) / (GM) / (TB) 
 
DARPA Robotics Challenge denemelerinin galibi, Google tarafından satın alınan Japonya'nın SCHAFT robot modeli oldu

http://www.theroboticschallenge.org Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen Ogogo
Ogogo

insanoğlu kendinden daha zeki bi makine yapacak zekaya sahip değilkü.


guzel nokta aslinda. zamaninda buna bende kafa yormustum. bir varlik kendinden daha ustun bir varligi nasil yaratabilir. cevap kolektif calisma. siradan bir bilgisayarin icinde saniyede her biri birbiri ile iliskili binlerce kod akiyor, milyarlarca 0-1 sayisi dunyanin oteki ucuna akip geri donuyor ve her sayinin tek tek anlami isleniyor. su an var olan avaraj bir bilgisayarin icinde donenleri bile anliyabilcek zekada tek bir insanoglu yok. ama genede bu makina onunuzde calisir halde. kusaklar boyu pek cok insanin kolektif calismayla ortaya cikan bir sey. her kusak bir oncekinin calismasinin uzerine bir tugla daha ekliyerek bilgisayar teknolojisini bu noktaya getirdi. yani zaten kapasitemizin cok otesinde bir seyler yapmis durumdayiz. ve her kusakda hiz kesmeden var olan sistemi dahada ileri tasiyoruz. bunun gelecekde vnereye varacagini gormek hicde zor degil.
Ogogoinsanoğlu kendinden daha zeki bi makine yapacak zekaya sahip değilkü.guzel nokta aslinda. zamaninda buna ben...
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Emre_z3 5 yıl
Hakikaten bilim-kurgu filmi izlemiş gibi oldum. Helal olsun adamlara, ne de olsa Japon disiplini.
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1OOOOOO 5 yıl
the matrix has you
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Rouvax 5 yıl
Bİde soğuk fizyonla çalışan güç hücresi kodularmı tamam
Bekleyinlan uzaylılar geliyoz.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
insan işçiler artık işsiz kalacak :)
yaşasın kapitalizm :D
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
Skynet için İnsan beynini sanal ortama kopyalayabilmek muhim olan. snra gerisini robotlar kendisi halleder
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Proximity 5 yıl
Bu işin sonu matrix.
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Ogogo 5 yıl
insanoğlu kendinden daha zeki bi makine yapacak zekaya sahip değilkü.
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darkaura 5 yıl Ogogo
Ogogo

insanoğlu kendinden daha zeki bi makine yapacak zekaya sahip değilkü.


guzel nokta aslinda. zamaninda buna bende kafa yormustum. bir varlik kendinden daha ustun bir varligi nasil yaratabilir. cevap kolektif calisma. siradan bir bilgisayarin icinde saniyede her biri birbiri ile iliskili binlerce kod akiyor, milyarlarca 0-1 sayisi dunyanin oteki ucuna akip geri donuyor ve her sayinin tek tek anlami isleniyor. su an var olan avaraj bir bilgisayarin icinde donenleri bile anliyabilcek zekada tek bir insanoglu yok. ama genede bu makina onunuzde calisir halde. kusaklar boyu pek cok insanin kolektif calismayla ortaya cikan bir sey. her kusak bir oncekinin calismasinin uzerine bir tugla daha ekliyerek bilgisayar teknolojisini bu noktaya getirdi. yani zaten kapasitemizin cok otesinde bir seyler yapmis durumdayiz. ve her kusakda hiz kesmeden var olan sistemi dahada ileri tasiyoruz. bunun gelecekde vnereye varacagini gormek hicde zor degil.
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darkaura 5 yıl
esas tehlike insan gibi hereket eden mekanik bir robot degil. yapay zeka gercekden yapay zeka oldugunda bir vucuda bile ihtiyaci olmayacak. singularity, tekillik denen nokta: bir yapay zeka insan zekasini zerre kadar gectigi anda zeka patlamasi olacaktir. ondan sonra onunu almamiz mumkun degil. cunku bugune kadar gelistirilen hersey insan zekasinin urunu ve insan zekasu 3 asa 5 yukari binlerce yildir hep ayni seviyede. ama yapay zeka bir adim one gectiginde artik kendini insandan daha basarili tasarliyacak demektir ki buda daha yuksek bir yapay zeka demek, daha yuksek yapay zekada cok daha basarili tasarim demek. sonuc kendi kendini besleyen korkunc bir zeka patlamasi. is bu noktaya geldikden sorna bu kadar buyuk bir zekanin ne planliyacagini, insana nasil yaklasacagini tahmin etmek zor cunku kendinizden daha zeki bir seyin ne dusunecegini bilemezsiniz.
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Kartal Göz 5 yıl
Güzel ama robot teknolojisinin daha çoook yol alması lazım. Daha hızlı, daha atik, daha güçlü, daha fazla fonksiyonlu vs vs. Keşke şu robot teknolojisi öyle seviyelere gelse de insanoğluna yakışmayacak kadar kötü, hayati tehlikesi olan, angarya sayılabilecek işleri robotlara yaptırabilse; köleliği esareti insanlar değil de robotlar çekse. Belki yaşlanınca görürüz veya torunlarımız görür.
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Neyinkafasi 5 yıl
Şaka maka çelik yumruklara dönmesin ortalık.Google bu robot işini oldukça ciddiye alıyor anlaşılan.
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Neyinkafasi 5 yıl
Şaka maka çelik yumruklara dönmesin ortalık.

Google bu robot işini oldukça ciddiye alıyor anlaşılan.
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