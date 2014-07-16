DARPA, insansız uzay aracının tasarımını yapacak isimleri belirledi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA , XS-1 adını verdiği insansız uzay aracı projesinin ilk bölümünü oluşturan tasarım süreci için üç farklı isim belirledi.





Uzaya yapılan roket temelli yolculukların yüksek maliyeti nedeniyle üzerinde çalışmalar yapılan insanız uzay aracı XS-1, kağıt üzerinde normal bir uçak gibi iniş kalkış desteği veriyor ve uydu gibi yükleri alçak yörüngeye çıkartabiliyor. Tasarım sürecinin ilk bölümünü Boeing (Blue Origin ortaklığında), Masten Space Systems (XCOR ortaklığında) ve Northrop Grumman (Virgin Galactic ortaklığında) firmalarına veren DARPA, ikinci aşamaya geçmeden önce bu firmalardan gelen birbirlerinde bağımsız tasarımları inceleyecek ve ona göre gerekli değerlendirmeleri gerçekleştirecek. Şimdilik konsept aşamasında bulunmasına rağmen bazı teknik detayları paylaşılan XS-1, bu doğrultuda en az bir kere 10 Mach üstü hızlara çıkabilecek, 5 milyon dolardan az maliyet ile 2,267 kg'a kadar yükler taşıyabilecek ve 10 gün içerisinde 10 uçuş gerçekleştirebilecek.

İkinci aşamasının önümüzdeki yıl başlaması beklenen XS-1'in kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/07/15/darpa-unmanned-spacecraft/?ncid=rss_truncated