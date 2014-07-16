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DARPA, insansız uzay aracının tasarımını yapacak isimleri belirledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, insansız uzay aracının tasarımını yapacak isimleri belirledi
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, XS-1 adını verdiği insansız uzay aracı projesinin ilk bölümünü oluşturan tasarım süreci için üç farklı isim belirledi.

Uzaya yapılan roket temelli yolculukların yüksek maliyeti nedeniyle üzerinde çalışmalar yapılan insanız uzay aracı XS-1, kağıt üzerinde normal bir uçak gibi iniş kalkış desteği veriyor ve uydu gibi yükleri alçak yörüngeye çıkartabiliyor. Tasarım sürecinin ilk bölümünü Boeing (Blue Origin ortaklığında), Masten Space Systems (XCOR ortaklığında) ve Northrop Grumman (Virgin Galactic ortaklığında) firmalarına veren DARPA, ikinci aşamaya geçmeden önce bu firmalardan gelen birbirlerinde bağımsız tasarımları inceleyecek ve ona göre gerekli değerlendirmeleri gerçekleştirecek. Şimdilik konsept aşamasında bulunmasına rağmen bazı teknik detayları paylaşılan XS-1, bu doğrultuda en az bir kere 10 Mach üstü hızlara çıkabilecek, 5 milyon dolardan az maliyet ile 2,267 kg'a kadar yükler taşıyabilecek ve 10 gün içerisinde 10 uçuş gerçekleştirebilecek.
İkinci aşamasının önümüzdeki yıl başlaması beklenen XS-1'in kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/07/15/darpa-unmanned-spacecraft/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ens.aslan 5 yıl en beğenilen SteveMeade
SteveMeade

Uzay konulu haber görünce içim sıkılıyor böylesine geri bi ülkede olduğum için

eksileyenler neden eksiledi anlayamadım ? küçüklüğümden beri astronomiye ilgim oldu aynı sizin gibi her haberde gelişmede iç geçiriyorum.. avrupalılaşmaya çalışan sıradan bi 3. dünya ülkesi olduğumuzu kabul etmemiz lazım belki ozaman biseyler dank eder...
SteveMeadeUzay konulu haber görünce içim sıkılıyor böylesine geri bi ülkede olduğum içineksileyenler neden eksiledi anl...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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SteveMeade 5 yıl ens.aslan
Eksileyenler birilerini ortadoğu lideri sanıyor ondan olabilir
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SteveMeade 5 yıl
Uzay konulu haber görünce içim sıkılıyor böylesine geri bi ülkede olduğum için
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milyondabir 5 yıl
eminim adını cok daha fazla duyacaz
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OneMinuteTR 5 yıl
Belki birilerinin zihniyeti yıllaar yılı hiçbir şey yapmadığı içindir
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Thomassee 5 yıl
DARPA mükemmel bir kurum gerçekten
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halitozbasli 5 yıl
İnsanlık için güzel bir gelişme ne kadar çok uydu okadar geniş bant, görüntü vs..
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SEO-Uzmanı 5 yıl
"video dosyası bulunamadı" diyor !!!
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SteveMeade 5 yıl
Uzay konulu haber görünce içim sıkılıyor böylesine geri bi ülkede olduğum için
1 Yanıt Yanıtla +4
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ens.aslan 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

Uzay konulu haber görünce içim sıkılıyor böylesine geri bi ülkede olduğum için

eksileyenler neden eksiledi anlayamadım ? küçüklüğümden beri astronomiye ilgim oldu aynı sizin gibi her haberde gelişmede iç geçiriyorum.. avrupalılaşmaya çalışan sıradan bi 3. dünya ülkesi olduğumuzu kabul etmemiz lazım belki ozaman biseyler dank eder...
1 Yanıt Yanıtla +12
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