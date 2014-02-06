DARPA, kendi kendini yok edebilen CMOS sensör için IBM'e 3.45 milyon dolar yatırım yaptı

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, VAPR (Vanishing Programmable Resources) programı kapsamında dünyanın en büyük teknoloji firmalarından IBM'e kendi kendini yok edebilen CMOS sensör çipleri için 3.45 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Temel amacının askeri sistemlerin ve gizli bilgilerin düşman birliklerin eline geçmemesi için kendi kendini yok edebilen CMOS sensör geliştirmek olduğu belirtilen program, açıklandığı kadarıyla bir cam parçasına (Fünye veya reaktif metal katman) bağlı CMOS sensörün, olası istenmeyen durumlarda gönderilen bir RF (Radyo Frekans) sinyali üzerinden parçalanmasını noktasında çalışma gösterecek.

Daha çok belirli bir bölgenin geçici olarak izlenmesi için kullanılan elektronik ürünler üzerinde kullanılması beklenen teknoloji, alınan 3.45 milyon dolar yatırım ile IBM tarafından aktif olarak geliştirilmeye başlanmış durumda.

http://arstechnica.com/information-technology/2014/02/darpa-funds-ibm-development-of-chip-that-will-self-destruct/