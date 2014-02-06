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DARPA, kendi kendini yok edebilen CMOS sensör için IBM'e 3.45 milyon dolar yatırım yaptı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, kendi kendini yok edebilen CMOS sensör için IBM'e 3.45 milyon dolar yatırım yaptı
ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, VAPR (Vanishing Programmable Resources) programı kapsamında dünyanın en büyük teknoloji firmalarından IBM'e kendi kendini yok edebilen CMOS sensör çipleri için 3.45 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.
Temel amacının askeri sistemlerin ve gizli bilgilerin düşman birliklerin eline geçmemesi için kendi kendini yok edebilen CMOS sensör geliştirmek olduğu belirtilen program, açıklandığı kadarıyla bir cam parçasına (Fünye veya reaktif metal katman) bağlı CMOS sensörün, olası istenmeyen durumlarda gönderilen bir RF (Radyo Frekans) sinyali üzerinden parçalanmasını noktasında çalışma gösterecek.
Daha çok belirli bir bölgenin geçici olarak izlenmesi için kullanılan elektronik ürünler üzerinde kullanılması beklenen teknoloji, alınan 3.45 milyon dolar yatırım ile IBM tarafından aktif olarak geliştirilmeye başlanmış durumda.

http://arstechnica.com/information-technology/2014/02/darpa-funds-ibm-development-of-chip-that-will-self-destruct/ Yorum Yaz
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selcuksert38 5 yıl en beğenilen
bir sensör neden kendi kendini yok eder? tabi ki de keşfedildiğinde.DARPA ismini görenler anladı zaten askeri - sivil casusluk...
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DH Misafiri 4 yıl
sensörün teknolojisi çalmasınlar diye mi ? kaydettiği görüntü ne olacak peki.
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byakrep 4 yıl DH Misafiri
Görüntüleri kablosuz olarak gönderiyordur. Bu teknolojinin amacı kendi askeri teknolojilerinin dusman tarafından kullanılmasını ve incelenmesini engellemek hem de sinyali takip ederek cihazın arkasında kimin olduğunun bulunmasını engellemek.
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showstopper41 5 yıl
Garanti süresi bittikten hemen sonra bozulan cihazların üretimi için güzel gelişme.
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kralkarga 5 yıl
3.45 milyardır o, 3.45 milyona ibm kılını kıpırdatmaz.
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Neyinkafasi 5 yıl
Ben sensörle nand ın ne alakası var onu çözemedim kameralar hakkında pek bir bilgim yok ama CMOS yok olursa benim bildiğim çekim yapamaz sonuçta bilgiler nand bellekte tutuluyor. haber eksikte olabilir nand da belki imha oluyor.
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fuckulteli 5 yıl
Görüntü başka bir yere ulaşmıyor mu, yani kayıt birimi değil mi önemli olan?
Mesela hırsızlar soymak için bir mağazaya girdiklerinde kameraları kırarlar ama görüntülerin saklandığı sunuculardaki görüntüleri silemezler. Yoksa bu habere konu olan kendi kendini imha etme sensörlerin çok gelişmiş olmasından dolayı mı, düşman tarafından tekrar kullanımını önlemek.
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candeniz_1991 5 yıl
3.45 milyon dolar veriliyorsa sadece kendini yoketmesi için ne diyim artık... koy torpili patlat...
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selcuksert38 5 yıl en beğenilen
bir sensör neden kendi kendini yok eder? tabi ki de keşfedildiğinde.DARPA ismini görenler anladı zaten askeri - sivil casusluk...
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