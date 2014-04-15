DARPA, savaş alanlarına insansız hava araçlarıyla kablosuz internet getirmeyi planlıyor

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, komuta merkezlerine uzak noktalarda savaşan askerlerin hayati önem taşıyan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak adına insansız hava araçlarından yararlanmayı planlıyor.

Mobile Hotspots ismini verdiği planı için araştırma geliştirme çalışmalarına başlayan DARPA, üç aşamaya ayırdığı kablosuz internet projesinin ilk bölümünü de tamamlamış durumda. Temelinde aktif internet bağlantısının olmadığı uzak savaş bölgelerine kablosuz interneti taşımak ve hareketli birimler / platformlar arasında istikrarlı bir iletişim bağlantısı kurmak yatan proje, internet aktarımı için yönlendirilebilir milimetrik dalga antenler kullanıyor ve belirtildiği kadarıyla Wi-Fi sinyalini arttırmak için gerekli amplifikatörler sayesinde yaklaşık 50 km menzil sunabiliyor. RQ-7 Shadow insansız hava aracının kanadına SWAP adı verilen yaklaşık 9 Kg'lık özel hazne içeresinde takılan ve 150 W civarında bir enerji kullanımı bulunan kablosuz internet sistemi, Dick Ridgway'a göre günümüz akıllı telefonlarında kullanılan 4G mobil ağlarının keyfini askeri birliklere sağlayabilecek bir potansiyel vaat ediyor.

Mobile Hotspots programının ikinci bölümünün 2014 Mart ayında yapılacağı, bu süreç içerisinde ise ilk bölümde yapılan çalışmaların SWAP modülleri üzerinde deneneceği ve birçok özel testin yapılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2014/04/07.aspx