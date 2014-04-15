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DARPA, savaş alanlarına insansız hava araçlarıyla kablosuz internet getirmeyi planlıyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, savaş alanlarına insansız hava araçlarıyla kablosuz internet getirmeyi planlıyor
ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, komuta merkezlerine uzak noktalarda savaşan askerlerin hayati önem taşıyan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak adına insansız hava araçlarından yararlanmayı planlıyor.
Mobile Hotspots ismini verdiği planı için araştırma geliştirme çalışmalarına başlayan DARPA, üç aşamaya ayırdığı kablosuz internet projesinin ilk bölümünü de tamamlamış durumda. Temelinde aktif internet bağlantısının olmadığı uzak savaş bölgelerine kablosuz interneti taşımak ve hareketli birimler / platformlar arasında istikrarlı bir iletişim bağlantısı kurmak yatan proje, internet aktarımı için yönlendirilebilir milimetrik dalga antenler kullanıyor ve belirtildiği kadarıyla Wi-Fi sinyalini arttırmak için gerekli amplifikatörler sayesinde yaklaşık 50 km menzil sunabiliyor. RQ-7 Shadow insansız hava aracının kanadına SWAP adı verilen yaklaşık 9 Kg'lık özel hazne içeresinde takılan ve 150 W civarında bir enerji kullanımı bulunan kablosuz internet sistemi, Dick Ridgway'a göre günümüz akıllı telefonlarında kullanılan 4G mobil ağlarının keyfini askeri birliklere sağlayabilecek bir potansiyel vaat ediyor.
Mobile Hotspots programının ikinci bölümünün 2014 Mart ayında yapılacağı, bu süreç içerisinde ise ilk bölümde yapılan çalışmaların SWAP modülleri üzerinde deneneceği ve birçok özel testin yapılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. 

http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2014/04/07.aspx Yorum Yaz
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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
80 lerin teknolojisi ile yapılan gps uyduları text boyutunda verileri alıp vere biliyor muhtemelen bu uavlarla sıcak çatışma esnasında gerek duydukları bant genişliğini artırarrak. Çatışma bölgesinden canlı görüntü ve durum raporunu telsiz kullanmak sızın alabilcekler.
80 lerin teknolojisi ile yapılan gps uyduları text boyutunda verileri alıp vere biliyor muhtemelen bu uavlarla sıcak çatışma esnasında gerek duydukları bant gen...
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sierratr1 5 yıl
yaptiklari katliamlari face twitter yuklerler artik
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SYSMX 5 yıl
google güneş enerjili robot uçaklar üreten Titan Aerospace şirketini satın alma sebebi bu olsa gerek..

GOOGLE geleceğin skyneti haberiniz ole
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deadric 5 yıl
Direk kantır kurup oynasalar en azından adam ölmez.
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Thomassee 5 yıl
Keşke böyle daha fazla kurum olsa.
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Bar Filozofu 5 yıl deadric
deadric
Direk kantır kurup oynasalar en azından adam ölmez.


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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
80 lerin teknolojisi ile yapılan gps uyduları text boyutunda verileri alıp vere biliyor muhtemelen bu uavlarla sıcak çatışma esnasında gerek duydukları bant genişliğini artırarrak. Çatışma bölgesinden canlı görüntü ve durum raporunu telsiz kullanmak sızın alabilcekler.
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fotifoti 5 yıl
emirleri artık internetten verecekler galiba :) canlı yayın vs de olur :)
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Blood Money 5 yıl
Bir iki turda bizim okulun üstünden geçsinler,
Pttcell interneti çoh yavaş.
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GylR? 5 yıl
Adamlar neler düşünüyor!
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