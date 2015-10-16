Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA, savaş uçaklarının şifreli olarak haberleşebileceği bir altyapı üzerinde çalışıyor

3 yıl
2,2b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
DARPA, savaş uçaklarının şifreli olarak haberleşebileceği bir altyapı üzerinde çalışıyor
 
ABD savunma bakanlığına bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yeni bir teknoloji ile daha karşımıza çıkıyor. Bu kez savaş uçaklarının haberleşmesi üzerine geliştirilen teknolojinin amacı telsizle iletişim kesilse dahi bağlantıda kalabilmek.

DyNAMO adı verilen yeni sistem hem uçakların hem de sensörlerin haberleşebileceği bir altyapı oluşturacak. Bu sayede sensörlerden gelen bilgiler uçağın durumu hakkında bilgi verebilecek. Ancak daha önemlisi ise savaş uçaklarına gönderilen ve alınan komutların anlaşılabilmesi. Bu noktada ise her uçağa özel olarak kurulacak alıcılar ve çözücüler devreye girerek sınırlı veri transferi kapasitesini artıracak. 

Ağı akıllı telefonların yaptığı kablosuz ağ paylaşımına benzetebiliriz. Telefon şebekeden aldığı interneti tıpkı bir modem gibi etrafındaki cihazlara dağıtabiliyor. Savaş uçakları da benzer bir şekilde aldıkları bilgileri diğer uçaklarla paylaşabilecekler. Ancak yayınlanan şifreli sinyali yalnızca ABD'nin sinyal çözücü koyduğu uçaklar çözebilecek. Bu sayede bilginin dışarı çıkması da engellenmiş olacak.
DARPA, savaş uçaklarının şifreli olarak haberleşebileceği bir altyapı üzerinde çalışıyor
 

http://www.engadget.com/2015/10/15/darpas-developing-a-data-network-that-connects-squadrons-even-w/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
bunca yıl yapmadıklarına şaşıyorum 2ci dünya savaşında bile başlamıştı şifreleme yanlış hatılamıyorsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Güzel sistem tr dede umarım uygularlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 3 yıl
haberde savaş uçakları aralarında şifreli haberleşecek diyor ama nerede jam lenen sinyalden sonra bile haberleşebilecekleri belirtilmiyor eksik / yanlış / yetersiz haber yada hatalı haber başlığı
ayrıca haberleşme kesilmesinden kasıtları haberin başında uçakların telsizleridir .
cümleyi aşağıya aynen yapıştırıyorum
Bu kez savaş uçaklarının haberleşmesi üzerine geliştirilen teknolojinin amacı uçakların haberleşme sistemi kesilse dahi bağlantıda kalabilmek.
eyyyy editör kardeşim hatalı haber yanlış haber düzelt bunu jam yok sinyal kesici yok
darpa.mil/...
kaynakta kısaca diyorki limitli data transfer kapasitesini uçakların artırıyoruz ve daha güvenli hale getiriyoruz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl emir kustirika
Düzenleniyor
geri dönüş için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 3 yıl
Kısacası sana jammer satacak ama kendisi jammer olmasına rağmen iletişim kurmaya devam edecek.
Silah ihracatında temel bir nokta vardır. Bir tank satıyorsan elinde tank savar, 2 mach hıza ulaşan uçak satıyorsan 4 mach yapan uçak, zırhlı taktik araç satıyorsan o zırhı delecek mermin hazırda olsun.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Adana Merkezli" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Philips'in yeni nesil ütüsünü kullandık: "Perfect Care Elite mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim