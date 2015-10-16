DARPA, savaş uçaklarının şifreli olarak haberleşebileceği bir altyapı üzerinde çalışıyor

ABD savunma bakanlığına bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yeni bir teknoloji ile daha karşımıza çıkıyor. Bu kez savaş uçaklarının haberleşmesi üzerine geliştirilen teknolojinin amacı telsizle iletişim kesilse dahi bağlantıda kalabilmek.

Ağı akıllı telefonların yaptığı kablosuz ağ paylaşımına benzetebiliriz. Telefon şebekeden aldığı interneti tıpkı bir modem gibi etrafındaki cihazlara dağıtabiliyor. Savaş uçakları da benzer bir şekilde aldıkları bilgileri diğer uçaklarla paylaşabilecekler. Ancak yayınlanan şifreli sinyali yalnızca ABD'nin sinyal çözücü koyduğu uçaklar çözebilecek. Bu sayede bilginin dışarı çıkması da engellenmiş olacak.

http://www.engadget.com/2015/10/15/darpas-developing-a-data-network-that-connects-squadrons-even-w/?ncid=txtlnkusaolp00000595

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DyNAMO adı verilen yeni sistem hem uçakların hem de sensörlerin haberleşebileceği bir altyapı oluşturacak. Bu sayede sensörlerden gelen bilgiler uçağın durumu hakkında bilgi verebilecek. Ancak daha önemlisi ise savaş uçaklarına gönderilen ve alınan komutların anlaşılabilmesi. Bu noktada ise her uçağa özel olarak kurulacak alıcılar ve çözücüler devreye girerek sınırlı veri transferi kapasitesini artıracak.