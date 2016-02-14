DARPA'dan saatte 70 km hıza ulaşabilen otonom iç mekan drone'u

ABD savunma bakanlığına bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) çoğu zaman geliştirdiği üst düzey teknolojilerle gündeme geliyor. Yine bu tarz gelişmelerden birisine imza atan kurumun geliştirdiği drone iç mekanda 70km/s hıza ulaşabiliyor.

Üzerinde HD kamera ve sabitlik sensörü gibi aparatların bulunduğu araç bir başka deyişle saniyede 20 metre yol alabiliyor. Drone'un taşıdığı ekipmanlara ve diğer drone'larla olan karşılaştırmalarına baktığımızda oldukça hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz, ancak önemli bir başka özellik ise otonom uçuş.Üzerindeki kamera ve sensörler sayesinde çevresini tarayabilen araç bu sayede duvarlardan ve olası tehlikelerden uzak durarak ilerleyebiliyor. Demo videosunda başarıyla ilerlediği görülen drone'un insana ihtiyaç duymadan iç mekanlarda kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle doğal afetlerde ortaya çıkabilecek enkazlar ve kapalı mekanlar için keşif uçuşları bu ürün sayesinde daha masrafsız ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.