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DARPA'nın özel iletişim ağı alan testlerini tamamladı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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DARPA'nın özel iletişim ağı alan testlerini tamamladı

Genelde geliştirdiği robot teknolojileri ile ismini duyduğumuz ABD savunma ajansı DARPA, özel bir iletişim ağı için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 

Hücresel ağ veya 3G/4G gibi yaygın kullanılan ağların mevcut olmadığı bölgelerde, birlikler arasında anlık veri iletişimini sağlamak amacını güden İçerik Tabanlı Mobil Ağ - CBMEN programı, alan testlerini tamamlamış durumda.

CBMEN programı bir merkeze bağlanma ihtiyacı olmadan ileri uç birliklerin birbirleri ile içerik iletişimi yapabilmelerine olanak tanıyor. Bu birlikler merkez ile irtibatlı oldukları alandan çıksalar dahi kendi aralarındaki iletişim devam ediyor. 

Android işletim sistemli cihazları kullanan program, her cihazın bir sunucu olarak çalışmasını öngörüyor. Böylece dinamik bir ağ bulutu oluşturuluyor ve bu bulut yeni üyeler gelince büyüyor, üyeler ayrılınca küçülüyor. Yazılım otomatik olarak güncellemeleri ağa katılan cihazlara dağıtıyor. Yine sahada elde edilen kritik bilgiler bu bulutta depolanıyor ve cihazlar arasında paylaştırılıyor.

Programın sonraki aşaması ise güvenlik ve bilgi değişiminin verimli hale getirilmesi olacak. Aktarım sayılarının azaltılması ile enerji verimliliğini artırmak ve bantgenişliği ihtiyacını azaltmak hedefleniyor.

DARPA, CBMEN programını sadece askeri amaçlar için değil felaket anlarında sivil uygulamalarda kullanılması için de geliştirmeyi planlıyor. 

http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2013/08/21.aspx Yorum Yaz
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Morphinz 5 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum Allah belamı versin 1 aydır bunu düşünüyordum.
Basit bir uygulama ile wireless ağını kullanarak her cihazın birbirini sunucu (jumper) olarak kullanıp uzak mesafelerde hiç bir ağ kullanmadan iletişim kurulacağını arkadaşlarımla tartışıyor ve böyle bir program düşünüyordum..
Tabi askeri sistem olması kripto ve yeni bir teknoloji gerektirir fakat çok zor birşey değil..

Harcanıyoruz buralarda :D
Yemin ediyorum Allah belamı versin 1 aydır bunu düşünüyordum.Basit bir uygulama ile wireless ağını kullanarak her cihazın birbirini sunucu (jumper) olarak...
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ShotgunPadre 5 yıl
çok mantikli red alert 2deki prism tower gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Rizeli55
fatihburak95KOYA KOYA ISAF MI KOYDYNUNZ RESİME BEISAF: israel air forces...biraz saygı...
Karıştırmışsın kardeş....ISAF - International Security Assistance Force (NATO nun)wikideki sitesihttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force (EN)http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_G%C3%BCvenlik_Yard%C4%B1m_Kuvveti (TR)

ISAF
INTERNATİONAL SECURİTY ALLİANCE FORCE
Afganistanda Askerlik Yaptım Birader Bende İsaf Komutasındaydım Bilmiyorsan Birşey Söyleme Daha İyi....
Fikir Olarak Çok Müthiş Bir Fikir Ancak Şifreleme Algoritmaları Sağlam Olmalı ve Bilgiye Erişecek Kişinin Doğrudan Değil Bir Doğrulama Sistemini Geçmesi Gerekir Yoksa Bir Cihaz Ele Geçirdiğinde Tüm Bilgilere Erişme ve Dolayısıyla Büyük Risk Almak Söz Konusu Olur...
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Rizeli55 5 yıl
fatihburak95
KOYA KOYA ISAF MI KOYDYNUNZ RESİME BEISAF: israel air forces...biraz saygı...

Karıştırmışsın kardeş....
ISAF - International Security Assistance Force (NATO nun)
wikideki sitesi en.wikipedia.org/... (EN) tr.wikipedia.org/... (TR)
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fatihburak95 5 yıl Rizeli55
Bilgi için teşekkürler


iaf mış israel air forces...


Tuaf : Turkish air forces : TÜRKİYE

mesela haf : helenic air forces : yunanistan

usaf : malum united states air forces : america


uzayıp gidiyor...
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fatihburak95 5 yıl
KOYA KOYA ISAF MI KOYDYNUNZ RESİME BE
ISAF: israel air forces...
biraz saygı...
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Rubisco 5 yıl
P2P OpenGSM(BTS) ://
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Rizeli55 5 yıl
Aslında şöyle olacak...ordu profesyonel olacak...askeri teknolojik malzemelere üretip satan firmalar olacak sivillere satmayacaklar...devlet parayı orduya DEĞİL askere verecek diyecek ki git kendine malzeme al diyecek ...
isterse bütün parayı yesin .....karışmayacak.....
söz konusu olan kendi canı...yapacağı ilk iş kurşun geçirmez yelek dizlik bot gece görüşü balistik kask almak olacaktır...ilk ateşte ölmek istiyorsa keyfi bilir...sonra firmalar şu alttaki yorum yapan zeki arkadaşlar gibileri için ilan çıkaracak...bir yöntem bulun yelekler daha hafif olsun, kamuflaj terletmesin, falan filan....yani savunma serbest piyasalaşacak...olayın özü bu...böylece herkes kafa patlatacak "nasıl bir postal bulsam da mantar yapmasa?"....gibi...devlet memurluğuyla olmadı olmayacak yani...
Ama ülkelerde ki büroktarların işine gelir mi onu bilemem...böyle bir hayalim var..."I have a dream......."
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Mr.ED 5 yıl
Böyle haberleri görünce çok üzülüyorum. Arkadaşlarımla yaptığımız beyin fırtınaları sayesinde çok çılgın fikirler üretirdik. Ve bunlara benzer fikirlerin hayata geçirilmesi ve bizim sadece bu işlerde fikir de kalmamız çok koyuyor.
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sert_control 5 yıl
Vodafonun akıllı kapsama alanının daha geliştirilmiş versiyonu
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Nightmare70 5 yıl
Morphinz
Yemin ediyorum Allah belamı versin 1 aydır bunu düşünüyordum. Basit bir uygulama ile wireless ağını kullanarak her cihazın birbirini sunucu (jumper) olarak kullanıp uzak mesafelerde hiç bir ağ kullanmadan iletişim kurulacağını arkadaşlarımla tartışıyor ve böyle bir program düşünüyordum.. Tabi askeri sistem olması kripto ve yeni bir teknoloji gerektirir fakat çok zor birşey değil.. Harcanıyoruz buralarda :D

bende zamanında kompresör ve turbo birleştirilse böylece alt devirdeki ölü bölüm kalkmış olur diye düşünmüştüm vw TSI motorları üretti :D
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bilalMW 5 yıl
android olması kötü olmuş. donar monar alet yavaşlar savaş alanında fabrika ayarlarına dön tekrar app kur filan sıkıntı. :D umarım android bu olumsuz yönlerininden ötürü sağlam donanım kullanmışlardır.
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Morphinz 5 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum Allah belamı versin 1 aydır bunu düşünüyordum.
Basit bir uygulama ile wireless ağını kullanarak her cihazın birbirini sunucu (jumper) olarak kullanıp uzak mesafelerde hiç bir ağ kullanmadan iletişim kurulacağını arkadaşlarımla tartışıyor ve böyle bir program düşünüyordum..
Tabi askeri sistem olması kripto ve yeni bir teknoloji gerektirir fakat çok zor birşey değil..

Harcanıyoruz buralarda :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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furkant1 5 yıl Morphinz
Morphinz
Yemin ediyorum Allah belamı versin 1 aydır bunu düşünüyordum.
Basit bir uygulama ile wireless ağını kullanarak her cihazın birbirini sunucu (jumper) olarak kullanıp uzak mesafelerde hiç bir ağ kullanmadan iletişim kurulacağını arkadaşlarımla tartışıyor ve böyle bir program düşünüyordum..
Tabi askeri sistem olması kripto ve yeni bir teknoloji gerektirir fakat çok zor birşey değil..

Harcanıyoruz buralarda :D

Devam edin efendim o zaman. Düşüncelerinizi gerçekleştirin.
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