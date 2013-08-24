DARPA'nın özel iletişim ağı alan testlerini tamamladı





Genelde geliştirdiği robot teknolojileri ile ismini duyduğumuz ABD savunma ajansı DARPA, özel bir iletişim ağı için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.





Hücresel ağ veya 3G/4G gibi yaygın kullanılan ağların mevcut olmadığı bölgelerde, birlikler arasında anlık veri iletişimini sağlamak amacını güden İçerik Tabanlı Mobil Ağ - CBMEN programı, alan testlerini tamamlamış durumda.





CBMEN programı bir merkeze bağlanma ihtiyacı olmadan ileri uç birliklerin birbirleri ile içerik iletişimi yapabilmelerine olanak tanıyor. Bu birlikler merkez ile irtibatlı oldukları alandan çıksalar dahi kendi aralarındaki iletişim devam ediyor.





Android işletim sistemli cihazları kullanan program, her cihazın bir sunucu olarak çalışmasını öngörüyor. Böylece dinamik bir ağ bulutu oluşturuluyor ve bu bulut yeni üyeler gelince büyüyor, üyeler ayrılınca küçülüyor. Yazılım otomatik olarak güncellemeleri ağa katılan cihazlara dağıtıyor. Yine sahada elde edilen kritik bilgiler bu bulutta depolanıyor ve cihazlar arasında paylaştırılıyor.





Programın sonraki aşaması ise güvenlik ve bilgi değişiminin verimli hale getirilmesi olacak. Aktarım sayılarının azaltılması ile enerji verimliliğini artırmak ve bantgenişliği ihtiyacını azaltmak hedefleniyor.





DARPA, CBMEN programını sadece askeri amaçlar için değil felaket anlarında sivil uygulamalarda kullanılması için de geliştirmeyi planlıyor.

http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2013/08/21.aspx