DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?

Denizlerin hakimi Aquaman'in beyazperde yolculuğu hızlı başladı. Peki DC bu sefer izlemeye değer bir film oryaya koymayı başarabilmiş mi? Bilet alıp sinemada izlemeye değer mi?

Yeni bir film incelemesi ile karşınızdayız Donanım Haber ailesi. Bakalım Aquaman nasıl bir film olmuş?