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DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
4 ay
17b
1
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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Denizlerin hakimi Aquaman'in beyazperde yolculuğu hızlı başladı. Peki DC bu sefer izlemeye değer bir film oryaya koymayı başarabilmiş mi? Bilet alıp sinemada izlemeye değer mi?
Yeni bir film incelemesi ile karşınızdayız Donanım Haber ailesi. Bakalım Aquaman nasıl bir film olmuş?
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koyunsavar
4 ay
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Bilet mi alsak yoksa torrent ı mi beklesek diyor
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gogogo.
4 ay
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Cinemaximumda izlediğim son 3 filme para vermedim. Kaçak girme yolları hakkında bilgi isteyen yazabilir. Sanatın burjuvazi duyarıni kasanlar da olabilir onlarda yazabilir.
Kafa dağıtmalık bir filmdi. İzlenebilir:)
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bitsede gitsek mi
4 ay
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DH Misafiri
4 ay
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Çizgiroman uyarlamasindan nasil bir senaryo bekliyorsunuz anlamadim doğrusu,film gayet başarılıydi.
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742793
4 ay
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Senaryo olarak 5 para etmez sadece görsel efektler çekimler için izlenir.
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CuneytBora
4 ay
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Macera ve bilim kurgu sevenlerin izlemesi getekn bir film olmuş yanlız mumkunse 3d izlemeyin cok siyah sahne var gozu yoruyor 3d den de bir şey anlamıyorsunuz . Mumkun mertepe altyazılı filme gidin birşey kaybetmezsiniz. Güzel eğlenceli bir film olmuş. Ben beğendim .
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DH Misafiri
4 ay
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yahu 3D olayını bir ben mi sevmiyorum görüntü bulanık sürekli netlemeye çalışıyorum tek noktayı netliyorsun diğer yerler görünmüyor yazıyı netliyorum adamı göremiyorum adamı netliyorum yazıyı göremiyorum ama film güzeldi.
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MonitörKertenkelesi
4 ay
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Hikaye biraz nanaydı ama 3D film olarak seyredilmeye gerçekten layık bir film seyrettim. Kesinlikle hakkını vermiş görsellik zirve yapmış sizi alıp kendi dünyasına sokan görsel bir şölendi. Sıkılmadan seyrettim.
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DH Misafiri
4 ay
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berk lütfen sen film eleştirme hatta mümkünse film izleme
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DH Misafiri
4 ay
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Bir Dc hayranı olarak konuşuyorum film mükemmeldi inceleme çok kötü olmuş katılmıyorum bir çok seri filmlerin ilk gösterimi tanıtımla geçer ve genelde pek sarmaz insanları ama Aquaman de büyük bir emek ve herşeyiyle büyük bir görsel şölen var. Devamı çok daha iyi olacaktır
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DH Misafiri
4 ay
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Atlantis Medeniyeti' nin gerçek sahibinin elinden almak istediği şeyleri kırıp alarak kendini Midas gibi kral ilan ettiğini sanan eşek kulaklarıyla taçlandırılmaya layık Aquaman adlı adi hırsızın, aç bir horoz edasıyla kendini darı ambarında sandığı halisülasyonlarla dolu, bozuk ruh dünyasını görmeye değmez! Bırakın da lanetlenmiş, dövmeli haliyle şeytana ruhunu satan böyle adamları, şeytanlar izlesin.
* Medeniyetin Gerçek Sahibi filmi böyle yorumluyor.*
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Kafa dağıtmalık bir filmdi. İzlenebilir:)
* Medeniyetin Gerçek Sahibi filmi böyle yorumluyor.*