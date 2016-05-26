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DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi

Computex 2016 fuarında gerçekleştirilen geleneksel hız aşırtma etkinliği yaklaşırken, G.Skill ve MSI işbirliği ile DDR4 RAM belleklerde yeni bir hız rekoruna imza atıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi

Hız rekorlarının değişmez isimlerinden birisi olan G.Skill, MSI ile işbirliği yaparak Trident Z DDR4 belleklerinde yeni bir rekora imza attı. Elde edilen hıza, sadece DDR4 belleklerde değil DDR3 belleklerde de ulaşılamamıştı.

MSI Z170I GAMING PRO AC Mini-ITX ve Skylake işlemciler ile yapılan testlerde, G.Skill Trident Z DDR4 RAM bellek modülü 5GHz sınırını geçmeyi başardı. Samsung entegre devrelerinin kullanıldığı testler, tek bir 4GB modül ve bellek kanalı üzerinde yapıldı. Belleği sürekli soğuk tutmak için de sıvı nitrojen çözümünden yararlanıldı.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de GeForce GTX 1080 Ti sesleri"

Hız rekorunun özellikle MSI firmasının efsanesi Toppc’un katkıları ile elde edildiği ifade ediliyor. Rekorun, termal bütçesi düşük bir Mini-ITX anakart üzerinde kırılması da diğer bir dikkat çeken nokta.

G.Skill, profesyoneller için donanım sınırlarını zorlamaya ve daha gelişmiş ürünler tasarlamaya devam edeceklerini belirtiyor. Hız rekorunun diğer bir amacı ise, haftaya başlayacak yarışmanın da tanıtımını yapmak. Dünya çapında ünlü hız aşırtmacıların kozlarını paylaşacağı OC World Record Stage ve OC World Cup etkinlikleri, G.Skill’in ev sahipliğinde yapılıyor. Etkinlikler, Computex 2016 fuarında sahne alacak. 

 

http://hexus.net/tech/news/ram/93152-gskill-msi-break-ddr4-memory-5ghz-frequency-record/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Elde edilen hıza, sadece DDR4 belleklerde değil DDR3 belleklerde de ulaşılamamıştı.

Epic fail...
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tahir40 3 yıl
Zaten standart hızı 4266 Mhz olan bellekler yok mu? Tek kanal sıvı nitrojenle 700 Mhz overclock dünya rekoru mu oluyor? Allah bilir 5 kuruşluk performans getirisi de yoktur.
Zaten standart hızı 4266 Mhz olan bellekler yok mu? Tek kanal sıvı nitrojenle 700 Mhz overclock dünya rekoru mu oluyor? Allah bilir 5 kuruşluk performans getiri...
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Yanıtla +19
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V4LKyR 3 yıl
İlginçtir, bu hıza DDR2-400 belleklerde de ulaşılamadı.
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 3 yıl
sıvı nitrojene felan gerek yok sıvı soğutma bloklarıyla da yapılabilir kanımca işlemci kadar ışıncak hali yok ya.
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MHEC 3 yıl
Bak ekrem kaç kere söylicim... yazdığın haberleri yazdıktan sonra check yap diye...
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TheStarBox 3 yıl
tahir40
Zaten standart hızı 4266 Mhz olan bellekler yok mu? Tek kanal sıvı nitrojenle 700 Mhz overclock dünya rekoru mu oluyor? Allah bilir 5 kuruşluk performans getirisi de yoktur.

DDR4 de yaptığım 300 mhz lik bir overclock bile bende %20 ye yakın performans artışı sağladı.(Ramlerimin Normal Hızı 2666Mhz idi şuan 2999 mhz)
Oynadığım oyunlarda ve kullandığım 3d Modelleme programlarında ortalama 20 fps ye yakın bir artış sağladı.
Mutlaka bir getiris olmuştur ama ram zaten stock olan 4266 mhz ye bile zorlanarak çıkartıldığından bence 5ghz de çok da stabil çalışmaz.
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KRAMURAT 3 yıl
geçikme sürelerini bi görelim mümkünse
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keskin53 3 yıl
tek rakibi türk hava yolları :)
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V4LKyR 3 yıl
İlginçtir, bu hıza DDR2-400 belleklerde de ulaşılamadı.
1 Yanıt Yanıtla +13
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selahattın ısık 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

İlginçtir, bu hıza DDR2-400 belleklerde de ulaşılamadı.

Oda bi şey mi..Edo ram de bile bu hızları yakalayamadık...
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kadirirdem 3 yıl
Baya hızlara ulaşılmış
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redoracle 3 yıl
DDR'nin sonu yakın zaten kat be kat hızlı bellek teknolojileri var bir dolu,zaten intelde hazırlıklarını bitirdi 3d optane belleklere geçiş yapacak,aşırtmaya filan gerek kalmayacak.
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selahattın ısık 3 yıl
Elde edilen hıza, sadece DDR4 belleklerde değil DDR3 belleklerde de ulaşılamamıştı.

Epic fail...
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tahir40 3 yıl
Zaten standart hızı 4266 Mhz olan bellekler yok mu? Tek kanal sıvı nitrojenle 700 Mhz overclock dünya rekoru mu oluyor? Allah bilir 5 kuruşluk performans getirisi de yoktur.
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