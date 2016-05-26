DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi

Hız rekorlarının değişmez isimlerinden birisi olan G.Skill, MSI ile işbirliği yaparak Trident Z DDR4 belleklerinde yeni bir rekora imza attı. Elde edilen hıza, sadece DDR4 belleklerde değil DDR3 belleklerde de ulaşılamamıştı.

MSI Z170I GAMING PRO AC Mini-ITX ve Skylake işlemciler ile yapılan testlerde, G.Skill Trident Z DDR4 RAM bellek modülü 5GHz sınırını geçmeyi başardı. Samsung entegre devrelerinin kullanıldığı testler, tek bir 4GB modül ve bellek kanalı üzerinde yapıldı. Belleği sürekli soğuk tutmak için de sıvı nitrojen çözümünden yararlanıldı.

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Hız rekorunun özellikle MSI firmasının efsanesi Toppc’un katkıları ile elde edildiği ifade ediliyor. Rekorun, termal bütçesi düşük bir Mini-ITX anakart üzerinde kırılması da diğer bir dikkat çeken nokta.

G.Skill, profesyoneller için donanım sınırlarını zorlamaya ve daha gelişmiş ürünler tasarlamaya devam edeceklerini belirtiyor. Hız rekorunun diğer bir amacı ise, haftaya başlayacak yarışmanın da tanıtımını yapmak. Dünya çapında ünlü hız aşırtmacıların kozlarını paylaşacağı OC World Record Stage ve OC World Cup etkinlikleri, G.Skill’in ev sahipliğinde yapılıyor. Etkinlikler, Computex 2016 fuarında sahne alacak.