DDoS saldırıları interneti kilitledi: Bağlantılarda büyük oranda yavaşlama var

21 Ekim'de akşam saatlerinde en önemli DNS hizmet sağlayıcılarından DynDNS'e yönelik başlatılan DDoS saldırıları sonucunda Reddit, Github, Twilio, Twitter, Spotify, PayPal, Etsy, Github, Soundcloud ve Pinterest gibi popüler birçok platforma erişim sağlanamaz hale geldi.

Yapılan açıklamalara göre saldırının hedefinde DynDNS yer alıyor ancak birçok şirket tarafından dünya çapındaki kullanıcılar için küresel adres rehberi niteliği taşıdığı için saldırının bu denli büyük etki yarattığı dile getiriliyor. Özellikle ABD’nin doğusundaki kullanıcıların büyük oranda maruz kaldıkları küresel çağlı saldırıların etkisi ülkemizde de görülüyor.

Saldırıların nedeni olarak Rusya ve Amerika arasındaki gerginlik gösteriliyor

İnternetteki bağlantı yavaşlığının yanı sıra Twitter, CNN, Netflix, Spotify, Reddit, Github, PayPal, Playstation, Business Insider, Airbnb, Guardian, Yelp ve Starbucks gibi web sitelerini sekteye uğratan saldırılar ayrıca WhatsApp üzerinden dosya gönderimini de ciddi oranda etkilemiş durumda.

Kısa süre önce basına yansıyan haberlere göre Amerika’nın CIA ile Rusya’ya karşı siber saldırı hazırlığında olduğu belirtilmiş ve ABD yönetimi daha önceki saldırılar yüzünden açıkça Rusya’yı suçlamıştı. Kulislerde konuşulanlara ve online saldırı haritalarına bakıldığında en büyük etkileşimin Rusya ve Amerika üzerinde yoğunlaşması, iddiaların doğru olabileceğine işaret ediyor.

Saldırılar yüzünden tedbir alan Google ise bazı kullanıcılara arama yapabilmek için CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi) güvenlik doğrulamasını şu an için zorunlu hale getirdi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’deki internet kullanıcılarını uyardı

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Amerika’da yaşanan siber saldırılar nedeniyle birçok siteye erişim sağlanamadığını ve ülkemizde WhatsApp üzerinden fotoğraf/video gönderiminde sorunlar yaşandığını duyurdu.

İki farklı dalga ile gerçekleştirilen saldırılar neticesinde 14.00-17.00 saatlerinde ve 20.00'da kesintilerin yaşandığını ifade eden Sayan, yurt dışındaki çıkış noktalarındaki farklılıktan dolayı çeşitli illerdeki bazı servislerin lokal bazlı kesintilerinin devam ettiğini belirtti. Üstelik saldırılarla ilgili kamu kuruluşlarını, operatörleri, vatandaşları ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’ni (SOME) uyaran Sayan, yavaşlamaların tekrar yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

DDoS nedir?

DDoS saldırısı (Distributed Denial of Service attack), çoklu sistemlerde hedef sistemin kaynakları veya bant genişliği kuşatmaya uğradığı zaman oluşur ve genellikle bir ya da daha fazla web sunucusu önemli oranda etkilenir. Bu sistemler saldırganlar tarafından birbirinden farklı yöntemler kullanılarak bağdaştırılır ve bağlantılarda problemler meydana getirilir.