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DDoS saldırıları interneti kilitledi: Bağlantılarda büyük oranda yavaşlama var

Akşam saatlerde başlayan ve etkisini halen gösteren şiddetli DDoS saldırıları sanal dünyada geniş çaplı yavaşlamaya neden oldu. Ülkemizde de bazı platformlara erişim halen güçlükle sağlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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21 Ekim'de akşam saatlerinde en önemli DNS hizmet sağlayıcılarından DynDNS'e yönelik başlatılan DDoS saldırıları sonucunda Reddit, Github, Twilio, Twitter, Spotify, PayPal, Etsy, Github, Soundcloud ve Pinterest gibi popüler birçok platforma erişim sağlanamaz hale geldi.
Yapılan açıklamalara göre saldırının hedefinde DynDNS yer alıyor ancak birçok şirket tarafından dünya çapındaki kullanıcılar için küresel adres rehberi niteliği taşıdığı için saldırının bu denli büyük etki yarattığı dile getiriliyor. Özellikle ABD’nin doğusundaki kullanıcıların büyük oranda maruz kaldıkları küresel çağlı saldırıların etkisi ülkemizde de görülüyor.

Saldırıların nedeni olarak Rusya ve Amerika arasındaki gerginlik gösteriliyor 

İnternetteki bağlantı yavaşlığının yanı sıra Twitter, CNN, Netflix, Spotify, Reddit, Github, PayPal, Playstation, Business Insider, Airbnb, Guardian, Yelp ve Starbucks gibi web sitelerini sekteye uğratan saldırılar ayrıca WhatsApp üzerinden dosya gönderimini de ciddi oranda etkilemiş durumda.
Kısa süre önce basına yansıyan haberlere göre Amerika’nın CIA ile Rusya’ya karşı siber saldırı hazırlığında olduğu belirtilmiş ve ABD yönetimi daha önceki saldırılar yüzünden açıkça Rusya’yı suçlamıştı. Kulislerde konuşulanlara ve online saldırı haritalarına bakıldığında en büyük etkileşimin Rusya ve Amerika üzerinde yoğunlaşması, iddiaların doğru olabileceğine işaret ediyor.
Saldırılar yüzünden tedbir alan Google ise bazı kullanıcılara arama yapabilmek için CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi) güvenlik doğrulamasını şu an için zorunlu hale getirdi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’deki internet kullanıcılarını uyardı

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Amerika’da yaşanan siber saldırılar nedeniyle birçok siteye erişim sağlanamadığını ve ülkemizde WhatsApp üzerinden fotoğraf/video gönderiminde sorunlar yaşandığını duyurdu.
İki farklı dalga ile gerçekleştirilen saldırılar neticesinde 14.00-17.00 saatlerinde ve 20.00'da kesintilerin yaşandığını ifade eden Sayan, yurt dışındaki çıkış noktalarındaki farklılıktan dolayı çeşitli illerdeki bazı servislerin lokal bazlı kesintilerinin devam ettiğini belirtti. Üstelik saldırılarla ilgili kamu kuruluşlarını, operatörleri, vatandaşları ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’ni (SOME) uyaran Sayan, yavaşlamaların tekrar yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

DDoS nedir?

DDoS saldırısı (Distributed Denial of Service attack), çoklu sistemlerde hedef sistemin kaynakları veya bant genişliği kuşatmaya uğradığı zaman oluşur ve genellikle bir ya da daha fazla web sunucusu önemli oranda etkilenir. Bu sistemler saldırganlar tarafından birbirinden farklı yöntemler kullanılarak bağdaştırılır ve bağlantılarda problemler meydana getirilir.
Dilerseniz saldırıları buradaki harita üzerinden takip edebilir ve gelişmeleri DynDNS'in canlı blog'u aracılığıyla anlık şekilde takip edebilirsiniz.

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CENS. 3 yıl en beğenilen
Saldırısız da internetimiz çok hızlı değildi ya neyse. Ondan farkedemedik. :D
1 Yanıt Yanıtla +92
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redoracle 3 yıl CENS.
Sen şükret gene buna, iktidardan birinin kirli çamaşırları bulut hizmetlere yüklenirse gene,o zaman görürsün neti esas


Bizde ddos atağa filan gerek yok, en ufak aleyhte bi veri yayınlansın,internet tamam zaten
Sen şükret gene buna, iktidardan birinin kirli çamaşırları bulut hizmetlere yüklenirse gene,o zaman görürsün neti esasBizde ddos atağa f...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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benhuraxu 3 yıl redoracle
redoracle
Sen şükret gene buna, iktidardan birinin kirli çamaşırları bulut hizmetlere yüklenirse gene,o zaman görürsün neti esas


Bizde ddos atağa filan gerek yok, en ufak aleyhte bi veri yayınlansın,internet tamam zaten


Birilerinin seks kasediyle başa gelmesi gibi demi
redoracleSen şükret gene buna, iktidardan birinin kirli çamaşırları bulut hizmetlere yüklenirse gene,o zaman görürsün neti esas
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black_flood 3 yıl
sadece siteler değil bulut tabanlı çalışan muhasebe programları ve gib sistemi de gümlemiş durumda.
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Xanax70 3 yıl
16 mbps internet tarifem var. Eve gelen 8.60 mbps kota dolunca 2 3 arası falan.. Fazla hissetmeyiz böyle şeyleri biz. (İnternet sağlayıcısının ismini yazmadım kim olduğu belli olduğu için)
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baaydin 3 yıl
Zaten biz 3mbps kullandığımız için pek birşey değişmiyor.
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Akone 3 yıl
3 Mbit'i kullandığım için hiç fark olmadı bile
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jimhendrix 3 yıl
Her gün lag girdiği için farkedemedim. Ttnet bugün sövmeyecem tamam.
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CaSsErDoDo 3 yıl
Ben hep 3mbit'lik kullandığımdan problem yok. İnternet bana hep yavaş. Biraz da dünya yavaşlasın anlasınlar halimizi :(
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Dehşetengiz 3 yıl
bir gün internetimiz hızlı olduğunda biz de bu saldırıları hissedebileceğiz kahretsin
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V4LKyR 3 yıl
Ben de diyorum Dota'da neden 2000 pingim oluyor...
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interwap 3 yıl
Tamda Amerika'daki büyük bankaların siper saldırılara karşı zorunlu önlem artırma tartışmaları üzerine gelen bir olay. Acaba bundan pay çıkaracakların payı mı var?
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ahmetdurangocer1 3 yıl
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Guest-C302EA147 3 yıl
2-3 mb ile internete girdigimiz icin bir sey fark edemedik.
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