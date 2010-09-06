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IDF 2010'a doğru: Intel'in Sandy Bridge işlemcileri %25 daha hızlı iGPU'ya sahip

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, 2011 için planladığı yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini, 13-15 Eylül tarihleri arasında San Francisco'daki Moscone Center'da düzenlenecek IDF 2010 etkinliğinde tanıtacak. 2008 yılında lanse edilen Nehalem mimarisinden bu yana firmanın hazırladığı en yenilikçi tasarım olan Sandy Bridge mimarisine sahip yeni nesil işlemcilerde, Core i3, i5 ve i7 serisindeki entegre HD Graphics birimine kıyasla %25 daha hızlı olan yeni bir grafik işlem birimine yer verildiği belirtiliyor.

Mevcut işlemcilerden farklı olarak tek bir zar içerisinde doğal olarak sunulacak yeni grafik biriminin, kimi uygulamalarda Radeon HD 5450'ye yakın performans sunacağı iddia ediliyor. Geliştirilmiş Clear Video teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunması beklenen yeni grafik birimi aynı zamanda HDMI 1.4a spesifikasyonu ile uyumlu olacak ve bu sayede 3D içerik desteği desunabilecek. İşlemci modeline göre Turbo Boost teknolojisi ile çalışma frekansının 1350MHz'e kadar çıkabileceği belirtilen entegre grafik birimi için Intel'in ciddi bir geliştirme sürecinden geçtiği ve 2011'de giriş seviyesi ekran kartı pazarında dengelerin değişebileceği üzerinde duruluyor.

Intel yaklaşan IDF 2010 etkinliğinde P67 ve H67 çipsetli çalışan anakart örneklerini de basın mensuplarıyla paylaşacak. Statik örnekleri Computex 2010 fuarında ortaya çıkan yeni anakartlardan P67 çipsetli çözümlerde, işlemcideki entegre grafik birimine yönelik giriş-çıkış birimlerine yer verilmesi beklenmezken, H67 çipsetli modellerde ise DVI, HDMI hatta DisplayPort konnektörlerinin olması bekleniyor. LGA1155 formundaki yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle uyumlu olacak anakartlardan H67 çipsetli olan modellerin overclock yani hız aşırtma desteği sunmayacağı da iddia edilen detaylar arasında yer alıyor. Intel'in, yeni işlemci ve anakartlarını CES 2010'da lanse etmesi bekleniyor.


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Batuist 8 yıl
isterse iki kat hızlansın...
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Hamoaga 8 yıl
AMD Fusion karşısında Intel de boş durmuyor ama nafile bence,grafik performansı olarak AMD ile boy ölçüşeme Intel
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EXcom_Zkko 8 yıl
Intel GPU'larına önce bi sürücü yazmayı öğrensin, sonra görüntü kalitesini bi düzeltsin, en son reklamını yapsın yüzde bilmemkaç hızlandırdık diye.
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