DH Özel: AMD'nin 2012 yol haritası; FX ve Fusion serisi yeni işlemciler

Yol haritasının büyük versiyonu için https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/31687/am2012rmdp_1_dh_fx57.jpg ">buraya tıklayabilirsiniz.





Donanim Haber olarak özel haberlerimize devam ediyoruz. Intel'in öte nesil Haswell işlemci ailesinin çıkış tarihini içeren haberimizden sonra şimdi de AMD'nin 2012 yol haritasına dair detayları açıklıyoruz. AMD güncel işlemci gamı için hemen her kategoride ciddi güncellemeler sunmaya hazırlanıyor. Dilerseniz yüksek performans segmentindeki yenilikler ile başlayalım. Bu segmentte FX işlemci ailesi ile yoluna devam eden AMD, resmi yol haritasına göre içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek ve ikinci çeyrek için çok ciddi değişiklikler planlamıyor. Daha önceki yol haritalarında FX işlemci ailesine daha hızlı bir seçenek olarak FX-8170 modelinin ekleneceği belirtilmiş olsa bile son güncellemeye göre yılın ikinci yarısına kadar FX ailesinin en hızlı üyesi olarak FX-8150'nin yerini koruyacağını söyleyebiliriz.

Yılın ikinci yarısında ise FX işlemci ailesinde önemli bir güncelleme olacak ve FX Next kod adıyla anılan Vishera isimli ikinci nesil FX işlemciler pazara sunulacak. 3. çeyrek itibariyle pazardaki yerini alması beklenen bu işlemciler Piledriver kod adını taşıyan ve mevcut Bulldozer tasarımı ile kıyaslandığında çekirdek seviyesinde %15 civarında daha iyi performans göstereceği belirtilen mimariyi temel alacaklar. AMD Vishera serisi ikinci nesil FX işlemcileri x300 serisi olarak sunacak yani serinin 8 çekirdekli üyeleri FX-8300, 6 çekirdekli üyeleri FX-6300 ve 4 çekirdekli üyeleri de FX-4300 çatısı altında lanse edilecek.

Fusion işlemci ailesine gelecekte daha fazla yatırım yapacağının sinyallerini geride bıraktığımız Finansal Analist Günü'nde veren AMD, LIano kod adıyla anılan birinci nesil Fusion A serisi işlemcileri önümüzdeki aylarda Trinity kod adını taşıyan ve Bulldozer tasarımını temel alan yeni nesil modellerle güncelleyecek. Şu anda en hızlı Fusion işlemcilerini A8 serisi altında sunan AMD, Trinity jenerasyonu ile bir kategori daha yaratıyor ve en hızlı işlemcilerini Fusion A10 çatısı altında sunuyor. İkinci çeyrek ile birlikte AMD'nin en hızlı Fusion işlemcileri, Fusion A8-5700 ve A10-5800 serileri altında sunulacak. Mikroişlemci mimarisindeki güncellemelere ek olarak AMD entegre grafik birimini de yeniliyor ve Trinity jenerasyonu ile birlikte Radeon HD 7000 serisi yerleşik GPU tasarımını kullanmaya başlıyor. Bu bağlamda serinin en hızlı üyeleri olan Fusion A10-5700 ve 5800 modellerinde Radeon HD 7660D GPU'su kullanılıyor.

İkinci çeyrek için AMD sadece Fusion A8 ve A10 serisi altında Trinity modelleri sunacak ancak üçüncü çeyrek ile birlikte daha alt kategorilerdeki Fusion işlemcileri de Trinity tasarımına geçmiş olacak. AMD ikinci çeyrek ile birlikte Brazos platformunu da güncelleyecek ve Bobcat 2.0 mimarisini temel alan düşük güç tüketimli yeni işlemcilerini lanse edecek. Fusion E-300 ve Fusion E-400 serisi işlemcilerin yerini yeni jenerasyonda Fusion E-1200 ve E-1800 serisi işlemciler alacak ve bu işlemcilere Radeon HD 7300 serisi GPU tasarımına yer verilecek.