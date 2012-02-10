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DH Özel: AMD'nin 2012 yol haritası; FX ve Fusion serisi yeni işlemciler

7 yıl
18b
1
46
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yol haritasının büyük versiyonu için https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/31687/am2012rmdp_1_dh_fx57.jpg ">buraya tıklayabilirsiniz. 

Donanim Haber olarak özel haberlerimize devam ediyoruz. Intel'in öte nesil Haswell işlemci ailesinin çıkış tarihini içeren haberimizden sonra şimdi de AMD'nin 2012 yol haritasına dair detayları açıklıyoruz. AMD güncel işlemci gamı için hemen her kategoride ciddi güncellemeler sunmaya hazırlanıyor. Dilerseniz yüksek performans segmentindeki yenilikler ile başlayalım. Bu segmentte FX işlemci ailesi ile yoluna devam eden AMD, resmi yol haritasına göre içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek ve ikinci çeyrek için çok ciddi değişiklikler planlamıyor. Daha önceki yol haritalarında FX işlemci ailesine daha hızlı bir seçenek olarak FX-8170 modelinin ekleneceği belirtilmiş olsa bile son güncellemeye göre yılın ikinci yarısına kadar FX ailesinin en hızlı üyesi olarak FX-8150'nin yerini koruyacağını söyleyebiliriz.
Yılın ikinci yarısında ise FX işlemci ailesinde önemli bir güncelleme olacak ve FX Next kod adıyla anılan Vishera isimli ikinci nesil FX işlemciler pazara sunulacak. 3. çeyrek itibariyle pazardaki yerini alması beklenen bu işlemciler Piledriver kod adını taşıyan ve mevcut Bulldozer tasarımı ile kıyaslandığında çekirdek seviyesinde %15 civarında daha iyi performans göstereceği belirtilen mimariyi temel alacaklar. AMD Vishera serisi ikinci nesil FX işlemcileri x300 serisi olarak sunacak yani serinin 8 çekirdekli üyeleri FX-8300, 6 çekirdekli üyeleri FX-6300 ve 4 çekirdekli üyeleri de FX-4300 çatısı altında lanse edilecek. 
Fusion işlemci ailesine gelecekte daha fazla yatırım yapacağının sinyallerini geride bıraktığımız Finansal Analist Günü'nde veren AMD, LIano kod adıyla anılan birinci nesil Fusion A serisi işlemcileri önümüzdeki aylarda Trinity kod adını taşıyan ve Bulldozer tasarımını temel alan yeni nesil modellerle güncelleyecek. Şu anda en hızlı Fusion işlemcilerini A8 serisi altında sunan AMD, Trinity jenerasyonu ile bir kategori daha yaratıyor ve en hızlı işlemcilerini Fusion A10 çatısı altında sunuyor. İkinci çeyrek ile birlikte AMD'nin en hızlı Fusion işlemcileri, Fusion A8-5700 ve A10-5800 serileri altında sunulacak. Mikroişlemci mimarisindeki güncellemelere ek olarak AMD entegre grafik birimini de yeniliyor ve Trinity jenerasyonu ile birlikte Radeon HD 7000 serisi yerleşik GPU tasarımını kullanmaya başlıyor. Bu bağlamda serinin en hızlı üyeleri olan Fusion A10-5700 ve 5800 modellerinde Radeon HD 7660D GPU'su kullanılıyor. 
İkinci çeyrek için AMD sadece Fusion A8 ve A10 serisi altında Trinity modelleri sunacak ancak üçüncü çeyrek ile birlikte daha alt kategorilerdeki Fusion işlemcileri de Trinity tasarımına geçmiş olacak. AMD ikinci çeyrek ile birlikte Brazos platformunu da güncelleyecek ve Bobcat 2.0 mimarisini temel alan düşük güç tüketimli yeni işlemcilerini lanse edecek. Fusion E-300 ve Fusion E-400 serisi işlemcilerin yerini yeni jenerasyonda Fusion E-1200 ve E-1800 serisi işlemciler alacak ve bu işlemcilere Radeon HD 7300 serisi GPU tasarımına yer verilecek.

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Light Side 7 yıl en beğenilen
Fx İşlemciler İçin Bişey Diyemem Çünkü Performans Konusunda Üst Seviyede Amd İntelle Yarışamayacaktır Ama Düşük Enerji Tüketimli Olan Netbook Sınıfı İçin Hazırlanmış İşlemciler e-450 ve e-350 nin yerini alacak olan e-1800 gibi işlemciler inteli o piyasadan siler çünkü gpu konusunda rodeon ile amd farkını koyacaktır ama artık netbook piyasası pek kalmadı o sebeple amd ultrabooka rakip olarak geliştirdiği ultrathin platformu ile intele gerçek anlamda rakip olacaktır hakikaten bir pc'yi tamamlayan en önemli donanım artık gpular onlarsız hd film bile oynatılamıyor bu sebeple amd elindeki rodeonun avantajını iyi kullanırsa o segmentte intelin işi zor...
Fx İşlemciler İçin Bişey Diyemem Çünkü Performans Konusunda Üst Seviyede Amd İntelle Yarışamayacaktır Ama Düşük Enerji Tüketimli Olan Netbook Sınıfı İçin Hazırl...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bende intel e7400 işlemci 6gb ddr2 800mhz ram ekran kartı gtx 560 ti inanın bütün oyunları acıyo mesela bf3ü full hd en yükzekte açıyo, şuan bile inanın gerek yok yok i5 yok i7 bune ya buna ben gereksiz para harcama derim 600 yada 800 tl sırf bir işlemciye vermek, tabiki intel de bunu biliyo zaten dünyanın yüzde 75 kulanıcıların almış durumunda onun için bu fiyatlar bukadar güzel, çünkü bende artık kendime yeni bir makina yapıcam şu yeni AMD a serisi ni bekliyorum a8 yada a10 8 gb ddr3 1600 mhz asus anakartı ekran kartın gayet iyi bakalım şu AMD nasılmış, bence intel den i5 i7 pek gözle görülücek fark olmiyacak sizce.??????
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DH Misafiri 7 yıl
fx serisi hayal kırıklığı yarattı diyenlerin kaçında amd işlemci var kaçı bir amd fx serisi işlemci kullandı kullanıyor. kaçınız kullandığınız kullandığınız programlarda denedınız
ben söyleyım bende fx 8150 işlemci 16gb domınator gt ram var vs vs
kullanıyorum bır yavaslama gerı kalma sorunu gormedım .. taraflı yorumlarla sayfa ustunden okudugunuz la bır ürün kotu demek kolay pc sını test sıstemlerını calıstırmak ıcın toplayıp gunluk hayatta bunları kullanıyorsanı o ayrı ( real world harıc ) amd nin işlemcileri intelin kendi tabırınde sınıfında olan premium performans dedığı sınıfa denk uretıyor extreme ıle ugrasmıyor ısı olan sa opteron alır .. buldozere faıl dıyen gıtsın bulldozer tabanlı opteronlara baksın.
saygılar .
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jiddi 7 yıl
Bu tablodaki 2C olarak tarihlenmis islemciler tam olarak hangi aylarda piyasada bulunulabilinir acaba ? Bilgisi olan var mi ? 2'inci ceyrek mi bu tarih ? Nisan ayi itibari ile piyasada olabilirler mi demek ?
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SEO-Uzmanı 7 yıl
AMD fusion serisi GPU'ları 128bit (DDR3) kullandığı sürece
son kullanıcıları ciddi bir şekilde tatmin edemez !
adam gibi gitsin ; AMD fusion serisi GPU'ları 256bit é çıkarsın !
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fullflavor1977 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

AMD fusion serisi GPU'ları 128bit (DDR3) kullandığı sürece
son kullanıcıları ciddi bir şekilde tatmin edemez !
adam gibi gitsin ; AMD fusion serisi GPU'ları 256bit é çıkarsın !

o zamandan ekran kartlarini satamaz :)

sadece tum 7000 serisi ailesi ile xfire olabilirse muthis bir potansiyeli olur.
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Reliq 7 yıl
%15 lik bir artış bence çok az, zaten %15 lik artış bizim gibi oyun oynayanlar için hissedilmez bile. O yüzden bd2 yi aylarca beklemeye değmez almak isteyenler şimdiden bd1 alsınlar derim..
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10scorpi10 7 yıl
fx serisi hayal kırıklığı yarattı. next i umarım beklentileri karşılar.
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DH Misafiri 7 yıl
Resimdeki gereksiz bilgilerden www.donanimhaber.com yazısı görünmüyor. Biraz daha belirginleştirerek yazın.
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HeadShott 7 yıl
maşallah


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MCErgun 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Resimdeki gereksiz bilgilerden www.donanimhaber.com yazısı görünmüyor. Biraz daha belirginleştirerek yazın.

çok iyi
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ET 7 7 yıl
su donem piyasaya saglam bir mimari ile yeni bir firma prosesor cikarsa amd yi bitirir.
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DH Misafiri 7 yıl
@Rainbow6, amma atmışsın dünya bu haberi konuşuyor.
techpowerup.com/...
computerbase.de/...
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WinteR 7 yıl
Piledriver çok önemli, %15 peformans = %50 güç tüketimi şeklinde olmasın da, gerçi ben birşey beklemiyorum, Phenom I den Phenom IIye geçiş gibi olmayacak,keşke olsa da, umarım IBM birşeyler katar. Firmanın ağzında %15 çıkıyorsa kullanıcıya yansıyan %10u geçmez, en çok fark yaratan testi baz alırlar. Neyse, harekete geçmeleri dileğiyle.
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Rainbow6 7 yıl
Nasil ozel haber ben daha once okudum bunu yabanci bi sitede 5 gun falan oluyo hatta ... o haberde a10 ve besbin serisi a8 lerin intel gibi performans odakli olacagi fakat yeni cikacak 3bin serisi fazla bi degisiklik olmayacagi ve a10 la beraber gelen hd7000 cipiyle piyasadaki en guclu tumlesik islemci olacagi yaziyodu yani sizin anlayacaginiz ucunucu cegreye kadar amd de bi cacik olmaz .. ucunucu ceyrekten sona oynayin kumar oynayacaksaniz :)
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yenerbalcı 7 yıl
FX faciası

32 çekirdek olursa düşünürüm
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Nessarien 7 yıl
Oyun sektörünü ele alalım. iyi oyun f/p ürünleriyle değil iyi sistemle performans veren sistem ile oynanır. Steam rakamlarını sunalım hemen.
5 milyonun üzerinde kullanıcının 26.48%'ü amd 73.52%'i intel tercih ediyor. bu fark çok ezici bir fark.
amd'nin yaşadığı düşüş her ay daha fazla oluyor. ne kadar daha aşağı ineceğini merak ediyorum.
üst düzey ürün üretemeyip büyük marka olamazsın. insanlar hala hayal kuruyor yok yurt dışı satışları iyiymiş yok efendim amd inteli yakalarmış. açın gözünüzü iki nesil geriden geliyor amd. intel bu noktadan sonra hiçbir şekilde amdnin kendisini yakalamasına izin vermeyecektir.
zaten amd intel'i yakalayabilecek bir kaynağa artık malesef sahip değil. o yüzden hayal kurmadan gerçekçi yaklaşalım. keşke amd güçlü olsa ve başa baş cpular üretebilse ve rekabet daha güzel ürünlerin daha hızlı gelişimin kapısını aralasa. fakat aradaki fark büyük ve bu noktadan sonra bu farkın kapanması malesef zor.
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Gelu 7 yıl
A6 3650 almistim 2-3 ay once , acmadigi oyun yok..Hemde full hd...ULtra high olmasada her oyunu high da mutlaka aciyor.A8-3870 e gecektimki simdi A10 lari beklemek daha iyi gibi.Intel amd yi performans da ezsede FM soketli islemcilerle f/p de amd inteli inanilmaz SIKISTIRIYOR..Yurdisinda A serisi islemciler cok fazla satiyor , yorumlar cok cok olumlu.500-600$ sistem kurmak istiyen arkadaslara siddetle tavsiye ederim..
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