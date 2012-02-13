DH Özel: AMD'nin Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri

Görselin büyük hali için https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/31723/amdtrinityfusiondetay_2_dh_fx57.jpg ">buraya tıklayabilirsiniz.

Donanım Haber olarak AMD'nin yıl içerisinde piyasaya sunacağı yeni nesil işlemcilerle ilgili detayları paylaşmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, AMD'nin gelecek planlamasında en büyük ağırlığı Fusion tasarımına verdiğinden bahsetmiştik. Piyasaya sunduğu A, C ve E serisi Fusion işlemcileri ile yüksek satış başarısı yakalayan AMD, performans odaklı sistemler için geliştirdiği A serisi Fusion işlemcilerini güncellemeye hazırlanıyor. Şu anda Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerde kullanılan K10.5 mikroişlemci mimarisinin güncellenmiş versiyonunu kullanan Fusion A serisi işlemciler, yakın gelecekte Bulldozer tasarımına geçiş yaparak performansları arttırılacak.

AMD'nin Trinity kod adını verdiği Fusion AX-5000 serisi işlemcilerin ilk modellerine ait resmi detaylar ortaya çıktı. Mikroişlemci mimarisindeki güncellemeler ve geliştirilen detaylar sayesinde aynı saat hızında mevcut Fusion A işlemcilerine karşı ciddi anlamda daha iyi performans sunması beklenen yeni işlemcilerin ilk etapta piyasaya sunulacak en hızlı temsilcisi Fusion A10-5800K olacak. Adından da anlaşılabileceği üzere çarpan kilidi açık olarak gelecek Soket FM2 formundaki dört çekirdekli işlemci standart olarak 3.8GHz'de görev yapacak ve geliştirilmiş Turbo Core teknolojisi ile çekirdek frekansını 4.2GHz'e kadar arttırabilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan işlemciye entegre grafik birimi olarak Southern Islands serisi Radeon HD 7660D eşlik edecek. 384 paralel işlem birimine sahip olan ve 800MHz çekirdek hızında çalışacağı belirtilen GPU'nun dünyanın en hızlı işlemciye entegre grafik birimi olarak lanse edileceği üzerinde duruluyor. 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olacak.

Yeni nesil Fusion serisinin ikinci en hızlı işlemcisi Fusioın A10-5700 olacak. Genel olarak 5800K ile oldukça benzer olan bu işlemcinin en büyük farkı çalışma frekansları zira çekirdek hızı standart olarak 3.4GHz, Turbo Core ile 4GHz olarak belirlenen işlemcinin aynı zamanda entegre grafik birimi de 760MHz'de görev yapıyor. Bu işlemci aynı zamanda K serisi altında sunulmadığı için çarpan kilidi de kapalı geliyor yani hız aşırtma konusunda Fusion A10-5800K'nın yeteneklerine sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Fusion A8-5600K'nın düşen saat hızlarına ek olarak daha zayıf entegre grafik birimi eşlik ediyor. Radeon HD 7560D adı verilen grafik birimi 384 yerine 256 paralel işlem birimi ile geliyor. Benzer şekilde dört çekirdekli olan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcinin GPU hızı 760MHz olarak belirlenmiş durumda. Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemci ailesinin dört çekirdekli diğer modellerine ilişkin detaylar tabloda yer almakta. Serinin en yavaş aynı zamanda en ekonomik üyeleri olması beklenen çift çekirdekli Fusion A4-5300 ve A6-5400K'nın saat hızları ise henüz bilinmiyor. 1MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcilerden A6-5400K'da 192 paralel işlem birimine sahip Radeon HD 7540D, A4-5300'de ise 128 paralel işlemcili Radeon HD 7480D entegre grafik birimine yer veriliyor. Fusion A4-5300 serinin diğer üyelerinden farklı olarak ayrıca 1866MHz yerine 1600MHz çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Peki AMD'nin Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri pazara ne zaman giriş yapacak ? O konuda da elimize resmi detaylar ulaşmış durumda. AMD'nin dökümanlarına göre Fusion AX-5000 serisinin dört çekirdekli tüm üyeleri ikinci çeyreğin hemen başında yani Nisan ayı gibi pazara sunulmuş olacak. Çif çekirdekli modellerin ise üçüncü çeyreğin başında yani Temmuz gibi lanse edilmesi bekleniyor. Tabi ürünlerin çıkış tarihleriyle ilgili olarak AMD'nin, farklı gelişmeler karşısında yol haritasında bir takım değişikliklere gitmesi de muhtemel ancak en güncel bilgilere göre işlemcilerin çıkış tarihi ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek olarak görünüyor. Yeni işlemcilerin fiyatları hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.



