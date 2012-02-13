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DH Özel: AMD'nin Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri

7 yıl
16,3b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber olarak AMD'nin yıl içerisinde piyasaya sunacağı yeni nesil işlemcilerle ilgili detayları paylaşmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, AMD'nin gelecek planlamasında en büyük ağırlığı Fusion tasarımına verdiğinden bahsetmiştik. Piyasaya sunduğu A, C ve E serisi Fusion işlemcileri ile yüksek satış başarısı yakalayan AMD, performans odaklı sistemler için geliştirdiği A serisi Fusion işlemcilerini güncellemeye hazırlanıyor. Şu anda Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerde kullanılan K10.5 mikroişlemci mimarisinin güncellenmiş versiyonunu kullanan Fusion A serisi işlemciler, yakın gelecekte Bulldozer tasarımına geçiş yaparak performansları arttırılacak.
AMD'nin Trinity kod adını verdiği Fusion AX-5000 serisi işlemcilerin ilk modellerine ait resmi detaylar ortaya çıktı. Mikroişlemci mimarisindeki güncellemeler ve geliştirilen detaylar sayesinde aynı saat hızında mevcut Fusion A işlemcilerine karşı ciddi anlamda daha iyi performans sunması beklenen yeni işlemcilerin ilk etapta piyasaya sunulacak en hızlı temsilcisi Fusion A10-5800K olacak. Adından da anlaşılabileceği üzere çarpan kilidi açık olarak gelecek Soket FM2 formundaki dört çekirdekli işlemci standart olarak 3.8GHz'de görev yapacak ve geliştirilmiş Turbo Core teknolojisi ile çekirdek frekansını 4.2GHz'e kadar arttırabilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan işlemciye entegre grafik birimi olarak Southern Islands serisi Radeon HD 7660D eşlik edecek. 384 paralel işlem birimine sahip olan ve 800MHz çekirdek hızında çalışacağı belirtilen GPU'nun dünyanın en hızlı işlemciye entegre grafik birimi olarak lanse edileceği üzerinde duruluyor. 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olacak. 
Yeni nesil Fusion serisinin ikinci en hızlı işlemcisi Fusioın A10-5700 olacak. Genel olarak 5800K ile oldukça benzer olan bu işlemcinin en büyük farkı çalışma frekansları zira çekirdek hızı standart olarak 3.4GHz, Turbo Core ile 4GHz olarak belirlenen işlemcinin aynı zamanda entegre grafik birimi de 760MHz'de görev yapıyor. Bu işlemci aynı zamanda K serisi altında sunulmadığı için çarpan kilidi de kapalı geliyor yani hız aşırtma konusunda Fusion A10-5800K'nın yeteneklerine sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Fusion A8-5600K'nın düşen saat hızlarına ek olarak daha zayıf entegre grafik birimi eşlik ediyor. Radeon HD 7560D adı verilen grafik birimi 384 yerine 256 paralel işlem birimi ile geliyor. Benzer şekilde dört çekirdekli olan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcinin GPU hızı 760MHz olarak belirlenmiş durumda. Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemci ailesinin dört çekirdekli diğer modellerine ilişkin detaylar tabloda yer almakta. Serinin en yavaş aynı zamanda en ekonomik üyeleri olması beklenen çift çekirdekli Fusion A4-5300 ve A6-5400K'nın saat hızları ise henüz bilinmiyor. 1MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcilerden A6-5400K'da 192 paralel işlem birimine sahip Radeon HD 7540D, A4-5300'de ise 128 paralel işlemcili Radeon HD 7480D entegre grafik birimine yer veriliyor. Fusion A4-5300 serinin diğer üyelerinden farklı olarak ayrıca 1866MHz yerine 1600MHz çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.
Peki AMD'nin Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri pazara ne zaman giriş yapacak ? O konuda da elimize resmi detaylar ulaşmış durumda. AMD'nin dökümanlarına göre Fusion AX-5000 serisinin dört çekirdekli tüm üyeleri ikinci çeyreğin hemen başında yani Nisan ayı gibi pazara sunulmuş olacak. Çif çekirdekli modellerin ise üçüncü çeyreğin başında yani Temmuz gibi lanse edilmesi bekleniyor. Tabi ürünlerin çıkış tarihleriyle ilgili olarak AMD'nin, farklı gelişmeler karşısında yol haritasında bir takım değişikliklere gitmesi de muhtemel ancak en güncel bilgilere göre işlemcilerin çıkış tarihi ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek olarak görünüyor. Yeni işlemcilerin fiyatları hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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Enes Eyibil 7 yıl en beğenilen
basın eksi yi yerimizi alalim
güzel işlemciler geliyor özellikle 3.8 ghz rahatlıkla 5ghz görür herhalde
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Foxbat 7 yıl
Soket değişimi konusunda AMD şikayet edeceğiniz en son firmadır.
Daha önce başka bir özel haberde Erdi Bey, AMD'nin yeni nesildeki %15 performans artışının son güncellemelerle %30'lar seviyesine çıktığını anlatmıştı. Eğer trinity ilk nesil Fusion'lara %30 gibi bir fark atarsa bu çok büyük bir başarım olacaktır. Umarım trinity'leri yakın zamanda Fusion'lardan çok daha sık görebiliriz çünkü maalesef Fusion'u ülkemizde pek görme fırsatımız olmadı. C-350 işlemcili Sony netbook'un yaptıklarını ağzı açık halde gören biri olara, Trinity'den çok şey bekliyorum.
Soket değişimi konusunda AMD şikayet edeceğiniz en son firmadır.Daha önce başka bir özel haberde Erdi Bey, AMD'nin yeni nesildeki %15 performans artışını...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye de az bulununan bir işleciye sahibim fusion ailesi gercekten 3d grafikte cok başarılı.Trinity ailesi , intelin ivy bridge işlemcileri fark atacağını düşünüyorum .AMD hesaplı olduğundan bu fiyata yansıyacaktır.Çarpanı açık olan bu işlemciler gerçekten HARİKAA!
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Ingrid 7 yıl
Bi gelemediler ya, şu 2 hafta hiç geçmeyecek
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Zimmerit 7 yıl
Bulldozer 2 serisi işlemcilerdede soket değişebilir
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jiddi 7 yıl
Nisan`in kaci gibi cikar acaba piyasaya. Su an benim sistem gumledi ve mecbur yeni sistem kuracagim. Tabi ucuz yollu bir sistem olmali. Bu sebeple AMD apu`larindan birini dusunuyorum. Nisan`a kadar beklemedeyim, eger uygun fiyata 4 cekirdekli satilir ise alabilirim yok olmadi eski apu`lar(su anda evcut olanlar yani) daha ucuzlar ve onlardan alabilirim. Su durumda beklemek cok makul gorunuyor yani.
-
Bir de soru... Mevcut APU`lar misal 3650 yada 3850 beklemede ve yukte kac dereceleri goruyor ?
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XavierPedro 7 yıl
Bu işlemciyi hangi ekran kartı serisiyle Crossfire yapabiliriz?
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neo01470 7 yıl
bu işlemcileri sevdim, zaten amd nin 2. nesil olan işlemcisini alacaksın..
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diemcizone 7 yıl
isyankar_emre
Tabi İntel açık ara öndede AMDninde işlemci sektöründe fanatiği veya müşteri kitlesi oldukça fazla bu yeni işlemcilerle gündemi değiştirebilir,İntele dönücek olursak İntel zaten gönlümüzde taht kurmuş fazla söze gerek yok.:)

Sen heryere yorum yazmak zorundamısın kardeş?
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DH Misafiri 7 yıl
Placebo Effect
5GHz Phenom işlemci fena değil ama radeon core 384 diyor bu düşük değil mi önceki fusion serisine göre. Aslında 9800GT seviyesine gelirse gpu bu işlemci çok satar.

Öncekinde readon core 400, gpu 600 mhz yenisinde 384 readon core, gpu 800 mhz imiş. Core anlamında düşüş olsada gpuz hızı ve olası mimari yenilikler yeni gpuyu yukarı taşımak zorunda. Yoksa Amd, lider olduğu segmenti de kaybeder.
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carloska 7 yıl
bu apu lu işlemcilere alternatif olarak en az 6mb L3 eklese tamam olacak
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Confusion 7 yıl
Soket FM2 formunda
dedi bir ton müşteriyi kızdırdı AMD. şimdi soket fm1 ölü doğmuş ve yalan bir platform konumuna geçmiş oldu.
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peki revize bulld. serisinden mi türetilecek yoksa mevcut seriyemi entegre edilecek o kısmı anlamadım!
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DH Misafiri 7 yıl
Placebo Effect
5GHz Phenom işlemci fena değil ama radeon core 384 diyor bu düşük değil mi önceki fusion serisine göre. Aslında 9800GT seviyesine gelirse gpu bu işlemci çok satar. Acaba GPUsuz modelleri ne zaman çıkacak. 100W ile 4.5-5GHz görür. 200TL civarıda olursa tadından yenmez.

Gpu'suz Trinity işlemciler Fx serisi Bulldozer işlemcilerdir. Mimariler aynı.
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fullflavor1977 7 yıl
Yani teknik olarak Fx4100 islemcisini ve arti gpu biriminimi eklemisler?

zaten suanki fx4100 dort cekridek gibi calismiyor.

kagit uzerinde harika gorunuyor, gercek 4 cekirdek ve bu saat hizlari ise kesin bir sistem toplarim.

ama onemli olan gercek 4 cekirdekmi yoksa cakma fx serisinde olanlardanmi?
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Gelu 7 yıl
A3650 kunlanmis biri olarak A10 5800k yi kesinlikle deniycem.
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E_Aydin35 7 yıl
Tabi İntel açık ara öndede AMD'ninde işlemci sektöründe fanatiği veya müşteri kitlesi oldukça fazla bu yeni işlemcilerle gündemi değiştirebilir,İntel'e dönücek olursak İntel zaten gönlümüzde taht kurmuş fazla söze gerek yok.:)
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