Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: Eski Battlefield yapımcılarının mobil oyunu The Drowning'i inceledik

6 yıl
1,3b
1
17
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DH Özel: Eski Battlefield yapımcılarının mobil oyunu The Drowning'i inceledik
Halo, Crysis, Far Cry ve Battlefield gibi popüler oyunların yapım aşamasında görev almış geliştiriciler tarafından oluşturulan Scattered Entertainment'ın mobil platform için geliştirdiği fps oyunu The Drowning'i donanimhaber.com ailesi adına inceledik. 

Denizlere sızan bir maddenin canlıları ve insanları yaratığa dönüştürmesiyle birlikte gelen kıyameti konu alan yapım, salgından kurtulan ve hayatta kalmak için çabalayan bir karakterin kontrollerini ellerimize bırakıyor.

Oyuna başlar başlamaz küçük bir motorlu teknenin üzerinde kendimizi bulduğumuz yapım, gün batımı manzarası ile bizleri bir hayli etkilemeyi başarıyor. Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş yapıları ile kıyamet sonrası bir dünyada olduğumuzu fazlasıyla hissetiren The Drowning, karakter betimlemeleriyle de oldukça başarılı bir iş çıkarılmış durumda. Yapım, kıyamet sonrası bir dünyayı başarılı bir şekilde oyunculara yansıtıyor olsa da, eksiklikleri de yok değil. Oyuncuları belirgin sınırlarla çizilmiş bir oyun alanının içine hapseden yapımda uzak çevre detayları her zaman bekleneni vermezken, çevre detaylarına indiğimizde bazı kaplamaların yetersiz olduğunu da görüyoruz. Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, bu motor ile geliştirilen en başarılı görsellere sahip olmasa da üst düzey bir görsellik sunmayı başarıyor. The Drowning'in grafikleri bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor. 

Rock türündeki parçaların ağırlıklı olarak kullanıldığı The Drowning'in müzikleri, yapımın kıyamet sonrası düyasını başarıyla yansıtırken içinde bulunduğumuz ana göre de değişiklik gösteriyor. Kimi zaman hafif tondaki gitar tınıları kimi zaman da hareketli rock parçalarıyla bizlere eşlik eden müzikler, çeşitlilik konusunda bekleneni veremiyor. Gerek yaratıkların homurdanmaları gerekse silah seslerindeki doygunluk ile ses efekleri konusunda başarılı bir grafik çiziyor. Az da olsa rastladığımız diyalogların seslendirmeleri ise, The Drowning'e farklı bir hava katmayı başarıyor. Yapımın ses unsurları bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor. 

Mobil fps'lerde sıklıkla karşılaştığımız sanal kontrol çubuklarının yerine en fazla iki parmakla kontrol edilebilen bir kontrol sistemi sunan yapım, oldukça başarılı bir kontrol şemasıyla karşımıza çıkıyor. İlerlemek için tek bir dokunuşun ateş etmek için ise, sadece iki parmağın yeterli olduğu yapımdaki kontrol şeması sayesinde, nişan almaya gerek kalmadığı gibi aksiyon anlarıda sekteye uğramıyor. Kısa bir alışma süreci gerektirse de, The Drowning'de oldukça verimli çalışan bu kontrol sistemi bizden 10 üzerinden 10 puan alıyor. 

Herhangi bir çoklu oyuncu moduna sahip olmayan yapımda sadece hayatta kalmakla uğraştığımız tek kişilik bir oyun modu yer alıyor. Belirli bir süre bölgeyi savunma veya mümkün olduğunca fazla yaratığı öldürme üzerini kurulu bu bölümler bir süre sonra sıradan bir hal alsa da, yapımın zorlu yapısı oyuncuyu kendine çekmeyi başarıyor. Elli farklı silah seçeneği ve her biri için ayrı bir yükseltme sitemiyle oldukça doygun bir içerik sunan Free to Play temeli üzerine kurulu yapımda bu silahlara ulaşmak zannedildiği kadar kolay değil. Örneğin bir Crossbow'a sahip olmak için öncelikli olarak oynadığınız bölümlerden birinde bozuk bir Crossbow bulmanız sonrasında ise; ipi, tetiği, dürbünü, okları ve diğer parçaları tek tek bularak silahı tamir etmeniz gerekiyor. Oynanabilmesi için çevrimiçi bir bağlantıya ihtiyaç duyan ve Free to Play yapının kendisini belirgin bir şekilde hissettirdiği The Drowning'in oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.

Genel olarak bizden 10 üzerinden 8.8 puan alan The Drowning sahip olduğu kaliteli grafikleri, basit kontrol yapısı ve doygun içeriğiyle dikkat çekerken; kıyamet sonrası dünyalardan ve Free to Play yapımlardan hoşlanan mobil oyunculara önerdiğimiz bir oyun oluyor. Halihazırda bazı ülkelerin Appstore'larında iPad için indirilebilir içerik olarak sunulan The Drowning'in yakın bir zamanda tüm Appstore'larda yerini alacağını ve Android versiyonunun da geliştiricinin planları dahilinde olduğunu belirtelim. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Blindluck 6 yıl en beğenilen
Donanımhaber artık YouTube'a upload ediyor. Gözlerim yaşardı..
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAVİT 6 yıl *Ern*
*Ern*
Bunu bsc nin yapması gerekmiyor muydu ?

Merhaba, daha önce belirttiğimiz üzere Bölüm Sonu Canavarı PC, PlayStation ve Xbox gibi platformlara çıkan yapımlar ile ilgileniyor. Biz Uygulama Haber olarak mobil kısımla ilgileniyoruz.
*Ern*Bunu bsc nin yapması gerekmiyor muydu ?Merhaba, daha önce belirttiğimiz üzere Bölüm Sonu Canavarı PC, PlayStation ve Xbox ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 5 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 5 yıl
biranönce evrensel kontrol cihazı çıkmalı(ipad ve androdrid tabletler için joypad)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAVİT 6 yıl
darkest earth
Android ile bir alakası var mı oyunun? Ben herhangi bir yerde Android için çıkacağını göremedim de? Cidden merak ettim çünkü.

Merhaba, şu an için iOS platformu için yayınlanacak bu yapımın ilerleyen dönemlerde Android sürümünü görmemiz muhtemel. Plan dahilinde olduğu daha önceki haberlerimizde dile getirilmişti. Ancak, bu süreç hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 6 yıl MAVİT
MAVİT

darkest earth

Android ile bir alakası var mı oyunun? Ben herhangi bir yerde Android için çıkacağını göremedim de? Cidden merak ettim çünkü.


Merhaba, şu an için iOS platformu için yayınlanacak bu yapımın ilerleyen dönemlerde Android sürümünü görmemiz muhtemel. Plan dahilinde olduğu daha önceki haberlerimizde dile getirilmişti. Ancak, bu süreç hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz.

Teşekkürler. İnşallah diyelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
cekim sırasında görüntü niye yhamulmuş anlamadım hiç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 6 yıl
Android ile bir alakası var mı oyunun? Ben herhangi bir yerde Android için çıkacağını göremedim de? Cidden merak ettim çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekin-71 6 yıl
itachi237
işte buna bile oyun diyen var.

Sen 3310 da yılan ve Space impact oynamaya devam et kardeş biz böyle iyiyiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindluck 6 yıl en beğenilen
Donanımhaber artık YouTube'a upload ediyor. Gözlerim yaşardı..
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindluck 6 yıl
Donanımhaber artık YouTube'a upload ediyor. Gözlerim yaşardı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
işte buna bile oyun diyen var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*Ern* 6 yıl
Bunu bsc nin yapması gerekmiyor muydu ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAVİT 6 yıl *Ern*
*Ern*
Bunu bsc nin yapması gerekmiyor muydu ?

Merhaba, daha önce belirttiğimiz üzere Bölüm Sonu Canavarı PC, PlayStation ve Xbox gibi platformlara çıkan yapımlar ile ilgileniyor. Biz Uygulama Haber olarak mobil kısımla ilgileniyoruz.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaanSTK 6 yıl *Ern*
*Ern*

Bunu bsc nin yapması gerekmiyor muydu ?

Öyle bir kural mı var?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1267 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
3 etiket daha ios android inceleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Giyilebilir aksiyon kamerası GoPro Hero 3 Black Edition hakkında her şey 6 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı 12 Nisan 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim