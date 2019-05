DH Özel: Eski Battlefield yapımcılarının mobil oyunu The Drowning'i inceledik

Halo, Crysis, Far Cry ve Battlefield gibi popüler oyunların yapım aşamasında görev almış geliştiriciler tarafından oluşturulan Scattered Entertainment'ın mobil platform için geliştirdiği fps oyunu The Drowning'i donanimhaber.com ailesi adına inceledik.





Denizlere sızan bir maddenin canlıları ve insanları yaratığa dönüştürmesiyle birlikte gelen kıyameti konu alan yapım, salgından kurtulan ve hayatta kalmak için çabalayan bir karakterin kontrollerini ellerimize bırakıyor.





Oyuna başlar başlamaz küçük bir motorlu teknenin üzerinde kendimizi bulduğumuz yapım, gün batımı manzarası ile bizleri bir hayli etkilemeyi başarıyor. Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş yapıları ile kıyamet sonrası bir dünyada olduğumuzu fazlasıyla hissetiren The Drowning, karakter betimlemeleriyle de oldukça başarılı bir iş çıkarılmış durumda. Yapım, kıyamet sonrası bir dünyayı başarılı bir şekilde oyunculara yansıtıyor olsa da, eksiklikleri de yok değil. Oyuncuları belirgin sınırlarla çizilmiş bir oyun alanının içine hapseden yapımda uzak çevre detayları her zaman bekleneni vermezken, çevre detaylarına indiğimizde bazı kaplamaların yetersiz olduğunu da görüyoruz. Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, bu motor ile geliştirilen en başarılı görsellere sahip olmasa da üst düzey bir görsellik sunmayı başarıyor. The Drowning'in grafikleri bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.





Rock türündeki parçaların ağırlıklı olarak kullanıldığı The Drowning'in müzikleri, yapımın kıyamet sonrası düyasını başarıyla yansıtırken içinde bulunduğumuz ana göre de değişiklik gösteriyor. Kimi zaman hafif tondaki gitar tınıları kimi zaman da hareketli rock parçalarıyla bizlere eşlik eden müzikler, çeşitlilik konusunda bekleneni veremiyor. Gerek yaratıkların homurdanmaları gerekse silah seslerindeki doygunluk ile ses efekleri konusunda başarılı bir grafik çiziyor. Az da olsa rastladığımız diyalogların seslendirmeleri ise, The Drowning'e farklı bir hava katmayı başarıyor. Yapımın ses unsurları bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor.





Mobil fps'lerde sıklıkla karşılaştığımız sanal kontrol çubuklarının yerine en fazla iki parmakla kontrol edilebilen bir kontrol sistemi sunan yapım, oldukça başarılı bir kontrol şemasıyla karşımıza çıkıyor. İlerlemek için tek bir dokunuşun ateş etmek için ise, sadece iki parmağın yeterli olduğu yapımdaki kontrol şeması sayesinde, nişan almaya gerek kalmadığı gibi aksiyon anlarıda sekteye uğramıyor. Kısa bir alışma süreci gerektirse de, The Drowning'de oldukça verimli çalışan bu kontrol sistemi bizden 10 üzerinden 10 puan alıyor.





Herhangi bir çoklu oyuncu moduna sahip olmayan yapımda sadece hayatta kalmakla uğraştığımız tek kişilik bir oyun modu yer alıyor. Belirli bir süre bölgeyi savunma veya mümkün olduğunca fazla yaratığı öldürme üzerini kurulu bu bölümler bir süre sonra sıradan bir hal alsa da, yapımın zorlu yapısı oyuncuyu kendine çekmeyi başarıyor. Elli farklı silah seçeneği ve her biri için ayrı bir yükseltme sitemiyle oldukça doygun bir içerik sunan Free to Play temeli üzerine kurulu yapımda bu silahlara ulaşmak zannedildiği kadar kolay değil. Örneğin bir Crossbow'a sahip olmak için öncelikli olarak oynadığınız bölümlerden birinde bozuk bir Crossbow bulmanız sonrasında ise; ipi, tetiği, dürbünü, okları ve diğer parçaları tek tek bularak silahı tamir etmeniz gerekiyor. Oynanabilmesi için çevrimiçi bir bağlantıya ihtiyaç duyan ve Free to Play yapının kendisini belirgin bir şekilde hissettirdiği The Drowning'in oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.





Genel olarak bizden 10 üzerinden 8.8 puan alan The Drowning sahip olduğu kaliteli grafikleri, basit kontrol yapısı ve doygun içeriğiyle dikkat çekerken; kıyamet sonrası dünyalardan ve Free to Play yapımlardan hoşlanan mobil oyunculara önerdiğimiz bir oyun oluyor. Halihazırda bazı ülkelerin Appstore'larında iPad için indirilebilir içerik olarak sunulan The Drowning'in yakın bir zamanda tüm Appstore'larda yerini alacağını ve Android versiyonunun da geliştiricinin planları dahilinde olduğunu belirtelim.