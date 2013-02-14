DH Özel: Real Racing 3'ten ilk izlenimler





Mobil oyuncuların merakla beklediği yarış oyunu Real Racing 3'ü donanimhaber.com ailesi adına deneyerek oyunun genel yapısı hakkındaki merak edilen detayları gün yüzüne çıkardık.





Real Racing 3 ile birlikte tamamen farklı bir yola giren serinin, Free to Play mantığını ile oyuncuların beğenisine sunulacağını daha önce belirtmiştik. Görünen o ki Electronic Arts, ücretsiz olarak sunduğu yapımdan para kazanamama korkusuyla bu sistemi oyunun her alanına başarıyla dağıtmış. Yapımın en çok eleştirilecek yönlerinden biri olan bu durum, araç satın alma ve en ufak bir onarım işleminde bile kullanılıyor. Bir süre sonra oyuncuyu uzun bekleme sürelerine mahkum eden bu sistem, serinin ilk iki oyununu beğeniyle oynayan birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.





Abartılı Free to Play yapısını kaliteli grafikleriyle az da olsa affettirmeyi başaran yapım, 45 farklı lisanslı aracıyla göz dolduruyor. Ancak, bu araçların birçoğunun da belirli bir ücret karşılığında alınabilen paketler içerisinde sunulduğunu da belirtelim. Mint 3 Engine grafik motoruyla geliştirilen yapım, araç modellemeleri konusunda oldukça başarılı bir görsellik sunarken, aynı başarıyı bazı çevre detaylarında gösteremiyor. Ancak, yapım sahip olduğu üst düzey dinamik ışıklandırmaları, başarılı araç hasar efektleri ve ayna yansımaları ile farklı kamera açılarında bile kaliteli bir görsel deneyim sunmayı başarıyor.





Serinin diğer yapımlarında da rastladığımız kontrol şeması sunan oyunda, tamamen özelleştirilebilir bir kontrol şeması bulunmuyor. Ancak, yapımın bünyesinde yer alan 7 farklı kontrol şeması ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor. Real Racing serisine yakışan yarış dinamikleriyle mobil platformdaki en gerçekçi yarış deneyimini sunmayı başaran Real Racing 3'te her yeni aracın ve her yeni yükseltmenin farklı bir deneyim yaşattığını da belirtelim. Müzikleriyle aksiyon dolu yarış oyunlarının havasını yakalayamasa da, ses efektleriyle oyuncuları gerçek bir yarışın içinde olduklarına ikna eden yapım, işitsel anlamda kendisinden bekleneni fazlasıyla veriyor.





Kupa yarışları, eleme yarışları ve drag yarışları gibi birçok yarış türünü 900'ün üzerinde etkinlikte buluşturan Real Racing 3'te Free to Play'in getirmiş olduğu uzun bekleme sürelerinin yanı sıra oyuncular, "Time Shifted Multiplayer" adlı yeni bir çoklu oyuncu moduyla da tanışıyor. Aslında çok da yabancı olmadığımız Time Shifted Multiplayer, oyunculara sıra bazlı bir yarış gerçekleştirme imkanı da sunuyor. Yani, oyun rakiplerinizin ve sizin aynı pist içerisindeki sürüş tarzınızı bir araya getirerek, yansımanızı oluşturuyor. Bu yansımalar sayesinde, kayıt altına alınan sürücü verileri çevrimiçi veya oyunun başında olmasanız dahi rakibinizle mücadele edebilmenizi sağlıyor. Çoklu oyuncu modu 16 oyuncuya kadar destek veren Real Racing 3'ün Game Center ve Facebook üzerindeki arkadaşlarınız veya dünyadaki diğer oyuncularla sizi ortak bir noktada başarılı bir şekilde buluşturduğunu da belirtelim.





Oyunun her anında karşımıza çıkan Free to Play unsurlarını bir kenara bıraktığımızda, sunmuş olduğu gerçekçi yarış deneyimiyle mobil oyuncuların kesinlikle denemesi gereken bir yapım olan Real Racing 3'ün 28 Şubat tarihinde evrensel olarak Android ve iOS platformları için yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım.



