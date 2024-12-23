Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X Premium+ ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    X'te hiç reklam görmek istemeyenlere sunulan X Premium+ aboneliğin fiyatı zamlandı! X Premium+ aylık ve yıllık ücreti Türkiye'de %156 oranında arttı.            
    x premium plus fiyatı zamlandı yeni ücretler 2025 Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yeni yılda Premium abonelik fiyatları artırıyor. Sıfır reklam vadeden X Premium Plus üyeliğinin fiyatı Amerika’da %40 oranında, Türkiye’de %100’ün üzerinde zamlandı. Yeni X Premium+ fiyatı mevcut aboneler için de artacak.

    X Premium Plus ücreti ne kadar zamlandı?

    X Premium+ abonelik şu anda aylık 300 TL, yıllık 3.139 TL olarak ücretlendiriliyor. 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla X Premium+ fiyatı aylık 770 TL, yıllık 8.000 TL’ye çıkacak.

    X Premium+ fiyatı
    - Yeni fiyat Eski fiyat
    Aylık 770 TL 300 TL
    Yıllık 8.000 TL 3.139,98 TL

    X Premium+ fiyatının zamlanmasına ilişkin açıklama şu şekilde; “X Premium+ abonelik fiyatını 21 Aralık 2024'te güncelliyoruz. Yeni aboneler o günden itibaren güncellenmiş fiyatı ödeyecekler. Hali hazırda aboneyseniz ve bir sonraki fatura döneminiz 20 Ocak 2025'ten önce başlıyorsa, geçerli ücretiniz üzerinden ücretlendirileceksiniz; aksi takdirde, yeni ücret o tarihten sonraki ilk fatura döneminizde geçerli olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tivimate premium fiyat 2024 türk telekom çekim gücü godfather izleme sırası kalpador ne demek a101 kiralık kamyon

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO POVA 6 PRO 5G
    TECNO POVA 6 PRO 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız