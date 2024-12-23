X Premium+ ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yeni yılda Premium abonelik fiyatları artırıyor. Sıfır reklam vadeden X Premium Plus üyeliğinin fiyatı Amerika’da %40 oranında, Türkiye’de %100’ün üzerinde zamlandı. Yeni X Premium+ fiyatı mevcut aboneler için de artacak.

X'de reklam görmek istemeyenler için yeni abonelik planı 1 yıl önce eklendi

X Premium Plus ücreti ne kadar zamlandı?

X Premium+ abonelik şu anda aylık 300 TL, yıllık 3.139 TL olarak ücretlendiriliyor. 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla X Premium+ fiyatı aylık 770 TL, yıllık 8.000 TL’ye çıkacak.

X Premium+ fiyatı - Yeni fiyat Eski fiyat Aylık 770 TL 300 TL Yıllık 8.000 TL 3.139,98 TL

X Premium+ fiyatının zamlanmasına ilişkin açıklama şu şekilde; “X Premium+ abonelik fiyatını 21 Aralık 2024'te güncelliyoruz. Yeni aboneler o günden itibaren güncellenmiş fiyatı ödeyecekler. Hali hazırda aboneyseniz ve bir sonraki fatura döneminiz 20 Ocak 2025'ten önce başlıyorsa, geçerli ücretiniz üzerinden ücretlendirileceksiniz; aksi takdirde, yeni ücret o tarihten sonraki ilk fatura döneminizde geçerli olacak.”

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X Premium+ fiyatı Türkiye'de zamlandı: İşte yeni ücretler