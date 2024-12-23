X Premium+ ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

X Premium Plus ücreti ne kadar zamlandı?
X Premium+ abonelik şu anda aylık 300 TL, yıllık 3.139 TL olarak ücretlendiriliyor. 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla X Premium+ fiyatı aylık 770 TL, yıllık 8.000 TL’ye çıkacak.
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|Yeni fiyat
|Eski fiyat
|Aylık
|770 TL
|300 TL
|Yıllık
|8.000 TL
|3.139,98 TL
X Premium+ fiyatının zamlanmasına ilişkin açıklama şu şekilde; “X Premium+ abonelik fiyatını 21 Aralık 2024'te güncelliyoruz. Yeni aboneler o günden itibaren güncellenmiş fiyatı ödeyecekler. Hali hazırda aboneyseniz ve bir sonraki fatura döneminiz 20 Ocak 2025'ten önce başlıyorsa, geçerli ücretiniz üzerinden ücretlendirileceksiniz; aksi takdirde, yeni ücret o tarihten sonraki ilk fatura döneminizde geçerli olacak.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.