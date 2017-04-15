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Şu anda 1 kişi burada

DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu

Çinli DJI’ın çok tutulan Phantom 4 adındaki Drone modeli bu ay sonunda üretimden kalkıyor. Yerine ise DJI Phantom 4 Advanced adında yeni bir Drone modeli geliyor.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Drone sektörü Çinli DJI’ın Phantom 5 modeli ile yoluna devam etmesini beklerken firma bir sürpriz yaparak henüz Phantom 4 serisinden vazgeçmediğini gösterdi. DJI Phantom 4 Advanced modeli orijinal modelin yerini almaya geliyor.

Fazla fark yok

Her ne kadar orijinal modelin yerini alsa da DJI Phantom 4 Advanced, Pro modelinden de hemen tüm özellikleri miras almış. 1 inçlik 20MP çözünürlüğündeki sensörü koruyan Drone böylece 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ayrıca yine sizi takip edebiliyor veya çizdiğiniz rotalarda otomatik olarak dolaşabiliyor.

Sadece ön tarafa ve aşağıya doğru giderken engellerden kaçınabilen Drone modelinin bunun haricinde Pro modelinden görünen bir farkı yok gibi duruyor. Fiyatı 1349$ ve orijinal Phantom 4 modelinin çıkışından 50$ daha ucuz. Orijinal model 30 Nisan tarihinde satıştan kaldırılacak ve bu tarihe kadar da 1199$ olacak.

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DJI’ın son dönemde serileri çok fazla çeşitlendirmesi eleştiri konusu olmaya başladı. Tüketicinin kafasını fazlasıyla karıştıran bu çeşitlilik satışların da düşmesine neden oluyor. Örneğin orijinal Phantom 4 ve Advanced modelleri fiyat açısından kararsızlığa yol açıyor. Aynı sıkıntıyı GoPro da yaşamış ve sonrasında model sayısını azaltarak ilgiyi arttırmaya çalışmıştı. 

 

https://techcrunch.com/2017/04/13/djis-new-phantom-4-advanced-makes-their-lineup-even-more-confusing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kasamak5656 2 yıl
mavic pro daha iyi gibi
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WB 2 yıl
Fiyat yuksek olsa da alacagimda tercihim dji olacak
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