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DJI Phantom 5 sızdırıldı

DJI Phantom 5 modeli önceki versiyondan tasarım anlamında çok farklı görünmüyor. Bu kez kamerada değiştirilebilir lensler var. İşte DJI Phantom 5 özellikleri ve fiyatı
1 yıl
3,4b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli DJI’ın en beğenilen Drone serisi Phantom bu yıl beşinci kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. DJI Phantom 5 modeline ait ilk görseller ve detaylı özellikler internete sızdırıldı.

DJI Phantom 5 özellikleri ve fiyatı

DJI Phantom 5 görüldüğü kadarıyla bir önceki modele göre önemli tasarım farklılıkları içermiyor. 40cm x 22cm x 32cm şeklinde ölçülere sahip olan Drone modeli 3.85Kg civarında bir ağırlık arz ediyor.

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DJI Phantom 5 saatte 88.5Km civarında bir hıza ulaşabiliyor. En yüksek uçuş mesafesi ise 7Km olarak belirlenmiş. Tek şarj ile cihazı 33 dakika boyunca kullanmak mümkün.

Phantom 4 modelinde olduğu gibi 1 inçlik bir CMOS sensör ile gelen cihazı farkı ise değiştirilebilir bir lens bağlantısına sahip olması. Yeni DL-M lens yuvası sayesinde 15mm, 24mm, 35mm ve 50mm DL-M lens takmak mümkün oluyor. Henüz DJI Phantom 5 modelinin ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı ancak 1600$ fiyat etiketine sahip olduğu ifade ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/15/dji-phantom-5-photos-and-specifications-leaked-online/ Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl
Batarya olayının tüm konularda gelişemiyor olması çok sıkıntı. Saatler, telefonlar, dronelar, hep batarya engeline takılıyor. Bari bu drone'un tepesine acaba güneş paneli yapamazlar mı? Nasıl ihalar 1-2 gün havada takılabiliyorsa, bunlara da güneş paneli ile belki 1-2 saat kazandırılabilir, güneş panellerinin verimliliği epey arttı, artık düz panel de olmak zorunda değil, eğimli kaplama yapılabiliyor. Hani eskiden olsa ağırlıktan ötürü aynı hesaba gelir denebilirdi ama artık etkili olacaktır muhtemelen.
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serdareng 1 yıl Spider_hip
Her ne kadar güneş panellerinin verimliliği arttırılmış olsa da halen en iyi panel %20'ler seviyesinde. Ayrıca drone'lar çalışırken bataryadan çok yüksek akım çektiği için güneş paneliyle karşılanacak veya takviye edilecek bir enerji değil bu.
Belki çok çok az katkısı olur uçuş süresine ama o uçuş süresini karşılamaktan çok daha büyük bir maliyet güneş paneli kullanmak.
Ayrıca sen bu drone'u aldığın zaman kullanırken her zaman güneşin altında uçurmak zorunda değilsin. Sürekli hareketli birşey sonuçta bu araç.
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Guest-0988D7594 1 yıl
Reis büyüksün.

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bilgehankalkan 1 yıl
P4 Pro ile neredeyse nirvanaya ulaştılar zaten bu tasarımda. Bundan sonraki nesilde de çift batarya koyup ayakları bir şekilde katlanır yaparlar muhtemelen.
Bir gün alacağım seni.
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