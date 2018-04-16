DJI Phantom 5 sızdırıldı

Çinli DJI’ın en beğenilen Drone serisi Phantom bu yıl beşinci kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. DJI Phantom 5 modeline ait ilk görseller ve detaylı özellikler internete sızdırıldı.

DJI Phantom 5 özellikleri ve fiyatı

DJI Phantom 5 görüldüğü kadarıyla bir önceki modele göre önemli tasarım farklılıkları içermiyor. 40cm x 22cm x 32cm şeklinde ölçülere sahip olan Drone modeli 3.85Kg civarında bir ağırlık arz ediyor.

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DJI Phantom 5 saatte 88.5Km civarında bir hıza ulaşabiliyor. En yüksek uçuş mesafesi ise 7Km olarak belirlenmiş. Tek şarj ile cihazı 33 dakika boyunca kullanmak mümkün.

Phantom 4 modelinde olduğu gibi 1 inçlik bir CMOS sensör ile gelen cihazı farkı ise değiştirilebilir bir lens bağlantısına sahip olması. Yeni DL-M lens yuvası sayesinde 15mm, 24mm, 35mm ve 50mm DL-M lens takmak mümkün oluyor. Henüz DJI Phantom 5 modelinin ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı ancak 1600$ fiyat etiketine sahip olduğu ifade ediliyor.