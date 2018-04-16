DJI Phantom 5 sızdırıldı

Çinli DJI’ın en beğenilen Drone serisi Phantom bu yıl beşinci kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. DJI Phantom 5 modeline ait ilk görseller ve detaylı özellikler internete sızdırıldı.
DJI Phantom 5 özellikleri ve fiyatı
DJI Phantom 5 görüldüğü kadarıyla bir önceki modele göre önemli tasarım farklılıkları içermiyor. 40cm x 22cm x 32cm şeklinde ölçülere sahip olan Drone modeli 3.85Kg civarında bir ağırlık arz ediyor.Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"
DJI Phantom 5 saatte 88.5Km civarında bir hıza ulaşabiliyor. En yüksek uçuş mesafesi ise 7Km olarak belirlenmiş. Tek şarj ile cihazı 33 dakika boyunca kullanmak mümkün.
Phantom 4 modelinde olduğu gibi 1 inçlik bir CMOS sensör ile gelen cihazı farkı ise değiştirilebilir bir lens bağlantısına sahip olması. Yeni DL-M lens yuvası sayesinde 15mm, 24mm, 35mm ve 50mm DL-M lens takmak mümkün oluyor. Henüz DJI Phantom 5 modelinin ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı ancak 1600$ fiyat etiketine sahip olduğu ifade ediliyor.
https://www.gizmochina.com/2018/04/15/dji-phantom-5-photos-and-specifications-leaked-online/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Belki çok çok az katkısı olur uçuş süresine ama o uçuş süresini karşılamaktan çok daha büyük bir maliyet güneş paneli kullanmak.
Ayrıca sen bu drone'u aldığın zaman kullanırken her zaman güneşin altında uçurmak zorunda değilsin. Sürekli hareketli birşey sonuçta bu araç.
Bir gün alacağım seni.