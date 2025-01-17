MOVA E30 Ultra Robot Süpürge İnceleme: Fiyatına göre rakipsiz!

- Dreame E30 Ultra’nın öne çıkan özellikleri neler?
- MOVA E30 Ultra Teknik Özellikleri
- MOVA E30 Ultra Kutu İçeriği
- MOVA E30 Ultra’nın süpürme performansı nasıl?
- MOVA E30 Ultra’nın paspas performansı nasıl?
- LiDAR ile Haritalandırma
- MOVA ve Dreamehome uygulaması
- Batarya
- Sonuç
- Yorumlar
Öncelikle pek çok kişinin daha önce MOVA markasını duymadığını düşündüğüm için MOVA markasından biraz bahsetmem gerekiyor. MOVA, Çinli robot süpürge devi Dreame’nin alt markası olarak faaliyet gösteriyor. MOVA süpürgelerde kullanılan parçalar, yazılımlar ve teknolojiler Dreame süpürgeler ile aynı. Hatta bazı ülkelerde MOVA E30 Ultra’nın “Dreame MOVA E30 Ultra” adıyla satıldığını görüyoruz. MOVA marka bir robot süpürge alırsanız cihazınızı Dreame Home uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Rulo, paspas, batarya gibi yedek parçaları Dreame modellerinin uyumlu yedek parçalarıyla değiştirebilirsiniz. Bu sayede yedek parça sorunu yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Bu süpürgenin garanti ve teknik servis hizmeti de Dreame Türkiye tarafından sağlanıyor. Ürüne 3 yıllık garanti veriliyor.
Dreame E30 Ultra’nın öne çıkan özellikleri neler?
MOVA E30 Ultra Teknik Özellikleri
- Emiş Gücü: 7.000 Pa
- İstasyon: DualBoost 2.0
- Otomatik Toz Boşaltma: Var
- Otomatik Paspas Yıkama: Var
- Otomatik Paspas Kurutma: Var
- Haritalandırma: LiDAR
- Paspas Kaldırma: 10,5 mm
- Toz Haznesi: 300ml
- İstasyondaki Toz Torbası: 3.2L
- Temiz/Kirli Su Tankı: 4,5L/4L
- Halı Tanıma: Var (Ultrasonik)
- Eşik Aşma: 20mm
- Batarya: 5,200mAh
- Hızlı Şarj: Var
MOVA E30 Ultra Kutu İçeriği
- Robot Süpürge
- Ana İstasyon
- Paspas ped x 2
- Yan Fırça x 1
- Ana İstasyon Rampası x1
- Toz Torbası x 1
- Temizlik Fırçası x 1
- Kullanım Kılavuzu
MOVA E30 Ultra’nın süpürme performansı nasıl?
Süpürgenin emiş gücü seçeneklerinde Maks+ adında yüksek performans seçeneği mevcut. 7.000 Pa’lık emiş gücünü Maks+ modunda bizlere sunuyor. Tüm robot süpürgelerde olduğu gibi bu modda yüksek ses çıkarıyor ve bataryası daha erken bitiyor. Bu nedenle günlük veya iki günde bir temizlik yapacağınız durumlarda Turbo modunu seçerek yeterli temizlik performansı elde edebilirsiniz.
Süpürme seçenekleri arasında CleanGenius adında bir özellik mevcut. Bu özelliği seçtiğiniz zaman süpürge, evinizdeki toz ve kir miktarına göre hangi güçte temizlik yapacağını yapay zeka ile belirliyor. Üzerindeki sensörler ile kir veya halı algıladığı zaman yüksek güce geçiş yapıyor. Sadece süpürme değil, paspas yoğunluğunu da otomatik olarak ayarlıyor. Bataryanın tasarruflu kullanılması ve sessiz çalışması için bu modu etkinleştirebilirsiniz.
Süpürgede kullanılan kauçuk rulo, saç ve tüy dolanmayı engelleyen yapıda geliştirilmiş. Bu sayede ruloya dolanacak saçlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Özellikle evcil hayvan besleyen kullanıcılar için bu özelliğin çok kritik olduğunu vurgulamalıyım. Dilerseniz ruloyu yuvasından kolay bir şekilde çıkartarak temizlik yapabilirsiniz.
MOVA E30 Ultra bir robot süpürge için etkili süpürme performansına sahip. Temizliğe önem veriyorsanız MOVA E30 Ultra’yı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
MOVA E30 Ultra’nın paspas performansı nasıl?
Roboswing adındaki özellik ile süpürge, köşelere geldiğinde yana doğru atılım yaparak paspasın köşelere ulaşmasını ve köşelerde daha iyi temizlik yapmasını sağlıyor. Mobilya ayaklarına yaklaştığında da Roboswing özelliği devreye giriyor. Evlerde köşelerde daha fazla leke biriktiği için bu özelliğin önemli olduğunu belirtmeliyim. MOVA, Roboswing özelliğinin köşe temizlik verimliliğini yüzde 60 oranında artırdığını iddia ediyor.
MOVA E30 Ultra’nın DualBoost 2.0 istasyonu paspasla ilgili her türlü temizliği sizin için yapıyor. 4,5 litre temiz su tankı ve 4 litre kirli su tankı mevcut. MOVA E30 Ultra, paspasını kendisi temizliyor. Uygulamadan seçtiğiniz sıklığa göre temizlik esnasında istasyona yanaşıyor ve paspas temizleme yuvasına su dolduruyor. Paspaslar bu bölgede döndürülerek temizleniyor. Biriken kirli suyu içerisine çekiyor.
Temizlik sonrasında ise paspaslarını sıcak hava ile kurutuyor. Bu sayede bakteri oluşumunu engelliyor.
Bu süpürge yerdeki sıvı lekeleri dahi temizleyebilecek paspas performansı sunuyor. DualBoost 2.0 istasyonu sayesinde paspas temizliği yapmanız gerekmiyor. Kirli paspasın evin diğer yerlerine leke yaymasını engelliyor. Pahalı süpürgelerde bulunan mop uzatma özelliğinin olmaması dışında herhangi bir eksiği bulunmuyor.
LiDAR ile Haritalandırma
MOVA E30 Ultra, LiDAR ve 3 boyutlu kameralar ile haritalandırma yapıyor. Hızlı şekilde harita oluşturuyor ve odadaki değişikliklere anında uyum sağlıyor. Mobilya kenarları ve terlik gibi engellere takılmadan temizlik yapıyor. LiDAR sensörün avantajını hissettiriyor.
Pathfinder akıllı teknolojisi ile eviniz için en optimal temizlik rotasını oluşturuyor. İnteraktif haritalama ve temizlik rotası planlama özelliği sunuyor. 3DAdapt Engellerden Kaçınma özelliği, nesneleri algılayıp lazer sensörleri kullanarak çarpışmaları en aza indirirek kesintisiz temizlik sağlıyor.
MOVA ve Dreamehome uygulaması
Dreame, yılların verdiği tecrübe ile eksiksiz bir uygulama deneyimi sunuyor. Süpürme, paspas, akıllı özellikler, harita, zamanlama ve temizlik takibi açısından ihtiyaç duyacağınız her şey uygulamada mevcut.
Uygulamada temizlik planlama, temizlik geçmişini görme, otomatik yıkama özelliklerini ayarlama, çocuk kilidi ve filtre, fırça gibi bileşenlerin kalan hizmet ömrünü görebilme özellikleri yer alıyor.
Sesli asistan özelliği sayesinde Alexa, Siri ve Google Assistant sesli asistanları kullanarak temizlik rutininizi kolaylıkla yönetebilirsiniz
Batarya
MOVA E30 Ultra'da 5200mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Cihazdaki %30 daha hızlı şarj özelliği sayesinde şarj olmak için uzun süre beklemeniz gerekmiyor. E30 Ultra, tek bir şarj ile 225m2'ye kadar alanı temizleyebiliyor.
Sonuç
MOVA E30 Ultra, 25.999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satılıyor. Bulunduğu fiyat segmentinde 7.000 Payüksek emiş gücü, otomatik toz boşaltma, otomatik paspas yıkama, otomatik paspas kurutma, paspasını 10,5mm yüksekliğe kadar kaldırma özellikleri ve Dreame güvencesi ile rakipsiz durumda. Fiyat/performans açısından oldukça iddiali bir robot süpürge modeli olduğunu söyleyebilirim.
Satın almak için:
https://www.hepsiburada.com/mova-e30-ultra-robot-supurge-ve-paspas-7-000pa-vormax-emis-gucu-otomatik-robot-bakim-10-5mm-paspas-yukseltme-p-HBCV00006TJVJ1" rel="nofollow" target="_blank">HepsiburadaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.