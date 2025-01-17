MOVA E30 Ultra Robot Süpürge İnceleme: Fiyatına göre rakipsiz!

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Tam Boyutta Gör Bu içeriğimizde Aralık ayının sonunda satışa sunulan MOVA E30 Ultra Robot Süpürge modelini inceliyoruz. MOVA E30 Ultra’nın öne çıkan özellikleri neler? MOVA E30 Ultra alınır mı? Tüm soruların yanıtını bu incelemede bulacaksınız.

Öncelikle pek çok kişinin daha önce MOVA markasını duymadığını düşündüğüm için MOVA markasından biraz bahsetmem gerekiyor. MOVA, Çinli robot süpürge devi Dreame’nin alt markası olarak faaliyet gösteriyor. MOVA süpürgelerde kullanılan parçalar, yazılımlar ve teknolojiler Dreame süpürgeler ile aynı. Hatta bazı ülkelerde MOVA E30 Ultra’nın “Dreame MOVA E30 Ultra” adıyla satıldığını görüyoruz. MOVA marka bir robot süpürge alırsanız cihazınızı Dreame Home uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Rulo, paspas, batarya gibi yedek parçaları Dreame modellerinin uyumlu yedek parçalarıyla değiştirebilirsiniz. Bu sayede yedek parça sorunu yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Bu süpürgenin garanti ve teknik servis hizmeti de Dreame Türkiye tarafından sağlanıyor. Ürüne 3 yıllık garanti veriliyor.

Dreame E30 Ultra’nın öne çıkan özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör MOVA E30 Ultra, yüksek emiş gücü, yüksek paspas performansı, otomatik toz boşaltma istasyonu, otomatik paspas temizleme, paspas kurutma ve paspas kaldırma özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazın 7.000 Pa emiş gücü sayesinde fiyatına göre üstün temizlik performansı elde ediyorsunuz. MOVA E30 Ultra, 10,5 mm paspas kaldırma özelliği, otomatik toz boşaltma, otomatik paspas temizleme ve paspas kurutma özelliklerini bu fiyata sunan tek robot süpürge modeli olma özelliği taşıyor.

MOVA E30 Ultra Teknik Özellikleri

Emiş Gücü : 7.000 Pa

: 7.000 Pa İstasyon : DualBoost 2.0

: DualBoost 2.0 Otomatik Toz Boşaltma : Var

: Var Otomatik Paspas Yıkama : Var

: Var Otomatik Paspas Kurutma : Var

: Var Haritalandırma : LiDAR

: LiDAR Paspas Kaldırma : 10,5 mm

: 10,5 mm Toz Haznesi : 300ml

: 300ml İstasyondaki Toz Torbası : 3.2L

: 3.2L Temiz/Kirli Su Tankı : 4,5L/4L

: 4,5L/4L Halı Tanıma : Var (Ultrasonik)

: Var (Ultrasonik) Eşik Aşma : 20mm

: 20mm Batarya : 5,200mAh

: 5,200mAh Hızlı Şarj: Var

MOVA E30 Ultra Kutu İçeriği

Robot Süpürge

Ana İstasyon

Paspas ped x 2

Yan Fırça x 1

Ana İstasyon Rampası x1

Toz Torbası x 1

Temizlik Fırçası x 1

Kullanım Kılavuzu

MOVA E30 Ultra’nın süpürme performansı nasıl?

Tam Boyutta Gör MOVA E30 Ultra’nın 7.000 Pa Vormax emiş gücü halılarda ve tüm zeminlerde ince tozlar da dahil olmak üzere her türlü toza ve kırıntıya karşı etkili performans sergiliyor. Kullandığım süreçte uzun süre temizlik yapmadıktan sonra dahi evdeki birikmiş tozları temizlemede etkili performans sergilediğini gördüm.

Süpürgenin emiş gücü seçeneklerinde Maks+ adında yüksek performans seçeneği mevcut. 7.000 Pa’lık emiş gücünü Maks+ modunda bizlere sunuyor. Tüm robot süpürgelerde olduğu gibi bu modda yüksek ses çıkarıyor ve bataryası daha erken bitiyor. Bu nedenle günlük veya iki günde bir temizlik yapacağınız durumlarda Turbo modunu seçerek yeterli temizlik performansı elde edebilirsiniz.

Süpürme seçenekleri arasında CleanGenius adında bir özellik mevcut. Bu özelliği seçtiğiniz zaman süpürge, evinizdeki toz ve kir miktarına göre hangi güçte temizlik yapacağını yapay zeka ile belirliyor. Üzerindeki sensörler ile kir veya halı algıladığı zaman yüksek güce geçiş yapıyor. Sadece süpürme değil, paspas yoğunluğunu da otomatik olarak ayarlıyor. Bataryanın tasarruflu kullanılması ve sessiz çalışması için bu modu etkinleştirebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Akıllı halı algılama özelliği, halılardaki süpürme performansını artırıyor. Ultrasonik sensörleri ile halıları tanıyor ve halılara geldiğinde otomatik olarak emiş gücünü en üst kademeye alıyor. Ayrıca “Yoğun Halı Temizleme” özelliği ile çapraz bir yol takip ederek halıları iki defa temizliyor. Diğer süpürgelere kıyasla halıda daha fazla tur atarak halı içerisindeki tozları ortadan kaldırıyor.

Süpürgede kullanılan kauçuk rulo, saç ve tüy dolanmayı engelleyen yapıda geliştirilmiş. Bu sayede ruloya dolanacak saçlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Özellikle evcil hayvan besleyen kullanıcılar için bu özelliğin çok kritik olduğunu vurgulamalıyım. Dilerseniz ruloyu yuvasından kolay bir şekilde çıkartarak temizlik yapabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör MOVA E30 Ultra, Dreame’nin üst seviye modellerinde de bulunan DualBoost 2.0 adında istasyona sahip. Bu istasyonda bulunan otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde E30 Ultra her temizlikten sonra tozunu otomatik olarak boşaltıyor. Tozlar istasyondaki 3,2 litre kapasiteli toz torbasında birikiyor. Bir toz torbası ile 75 güne kadar temizlik yapabilirsiniz.

MOVA E30 Ultra bir robot süpürge için etkili süpürme performansına sahip. Temizliğe önem veriyorsanız MOVA E30 Ultra’yı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

MOVA E30 Ultra’nın paspas performansı nasıl?

Tam Boyutta Gör MOVA E30 Ultra, DuoScrub adı verilen paspaslama sistemine sahip. İki adet yüksek hızlı döner paspas pedi ile basınçlı ve ovalamalı temizlik yaparak inatçı kirleri ve sıvı lekelerini temizliyor.

Roboswing adındaki özellik ile süpürge, köşelere geldiğinde yana doğru atılım yaparak paspasın köşelere ulaşmasını ve köşelerde daha iyi temizlik yapmasını sağlıyor. Mobilya ayaklarına yaklaştığında da Roboswing özelliği devreye giriyor. Evlerde köşelerde daha fazla leke biriktiği için bu özelliğin önemli olduğunu belirtmeliyim. MOVA, Roboswing özelliğinin köşe temizlik verimliliğini yüzde 60 oranında artırdığını iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör MOVA E30 Ultra, halılara geldiğinde paspasını 10,5 mm yüksekliğe kadar kaldırıyor. Böylece paspastaki kirlerin halıya bulaşmasını engelliyor. Bu fiyat aralığındaki genellikle 7 mm paspas kaldırma özelliğini görüyoruz. MOVA E30 Ultra, 10,5 mm değeri ile rakiplerin önüne geçiyor.

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MOVA E30 Ultra’nın DualBoost 2.0 istasyonu paspasla ilgili her türlü temizliği sizin için yapıyor. 4,5 litre temiz su tankı ve 4 litre kirli su tankı mevcut. MOVA E30 Ultra, paspasını kendisi temizliyor. Uygulamadan seçtiğiniz sıklığa göre temizlik esnasında istasyona yanaşıyor ve paspas temizleme yuvasına su dolduruyor. Paspaslar bu bölgede döndürülerek temizleniyor. Biriken kirli suyu içerisine çekiyor.

Temizlik sonrasında ise paspaslarını sıcak hava ile kurutuyor. Bu sayede bakteri oluşumunu engelliyor.

Bu süpürge yerdeki sıvı lekeleri dahi temizleyebilecek paspas performansı sunuyor. DualBoost 2.0 istasyonu sayesinde paspas temizliği yapmanız gerekmiyor. Kirli paspasın evin diğer yerlerine leke yaymasını engelliyor. Pahalı süpürgelerde bulunan mop uzatma özelliğinin olmaması dışında herhangi bir eksiği bulunmuyor.

LiDAR ile Haritalandırma

MOVA E30 Ultra, LiDAR ve 3 boyutlu kameralar ile haritalandırma yapıyor. Hızlı şekilde harita oluşturuyor ve odadaki değişikliklere anında uyum sağlıyor. Mobilya kenarları ve terlik gibi engellere takılmadan temizlik yapıyor. LiDAR sensörün avantajını hissettiriyor.

Pathfinder akıllı teknolojisi ile eviniz için en optimal temizlik rotasını oluşturuyor. İnteraktif haritalama ve temizlik rotası planlama özelliği sunuyor. 3DAdapt Engellerden Kaçınma özelliği, nesneleri algılayıp lazer sensörleri kullanarak çarpışmaları en aza indirirek kesintisiz temizlik sağlıyor.

MOVA ve Dreamehome uygulaması

Tam Boyutta Gör Süpürgeyi kullanmak için MOVA Home veya Dreame Home uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. İki uygulama da Dreame tarafından geliştirildi ve aynı özelliklere sahip.

Dreame, yılların verdiği tecrübe ile eksiksiz bir uygulama deneyimi sunuyor. Süpürme, paspas, akıllı özellikler, harita, zamanlama ve temizlik takibi açısından ihtiyaç duyacağınız her şey uygulamada mevcut.

Tam Boyutta Gör Süpürme ve paspas için yapay zekalı CleanGenius ile temizlik veya seçtiğiniz manuel ayarlara göre temizlik yaptırabilirsiniz. Manuel modda Süpür, Paspasla, Süpür ve Paspasla, Süpürdükten Sonra Paspasla şeklinde dört ayrı seçenek mevcut. Emiş gücü olarak “Sessiz”, “Standart”, “Turbo”, “Maks” ve “Maks+” olarak beş ayrı seçenek sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Paspas yıkama sıklığını kaç metrekarede bir yapacağını ya da odalar arası temizlikten sonra yapması gibi seçenekler var. Paspas yaparken ne kadar sık bir rota izleyeceğini de seçebilirsiniz. Kısa süreli temizlik veya detaylık temizlik için seçim yapabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Uygulamanın harita görünümü gayet anlaşılır tasarıma sahip. Evin tamamını, odaları veya belirli bölgeyi seçerek temizlik yapılıyor. Halıları otomatik olarak algılayıp haritada gösteriyor. Sanal duvar ve girilmez bölge seçenilirsiniz.

Uygulamada temizlik planlama, temizlik geçmişini görme, otomatik yıkama özelliklerini ayarlama, çocuk kilidi ve filtre, fırça gibi bileşenlerin kalan hizmet ömrünü görebilme özellikleri yer alıyor.

Sesli asistan özelliği sayesinde Alexa, Siri ve Google Assistant sesli asistanları kullanarak temizlik rutininizi kolaylıkla yönetebilirsiniz

Batarya

MOVA E30 Ultra'da 5200mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Cihazdaki %30 daha hızlı şarj özelliği sayesinde şarj olmak için uzun süre beklemeniz gerekmiyor. E30 Ultra, tek bir şarj ile 225m2'ye kadar alanı temizleyebiliyor.

Sonuç

MOVA E30 Ultra, 25.999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satılıyor. Bulunduğu fiyat segmentinde 7.000 Payüksek emiş gücü, otomatik toz boşaltma, otomatik paspas yıkama, otomatik paspas kurutma, paspasını 10,5mm yüksekliğe kadar kaldırma özellikleri ve Dreame güvencesi ile rakipsiz durumda. Fiyat/performans açısından oldukça iddiali bir robot süpürge modeli olduğunu söyleyebilirim.

Satın almak için:

https://www.hepsiburada.com/mova-e30-ultra-robot-supurge-ve-paspas-7-000pa-vormax-emis-gucu-otomatik-robot-bakim-10-5mm-paspas-yukseltme-p-HBCV00006TJVJ1" rel="nofollow" target="_blank">Hepsiburada

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