Şarjlı matkap tavsiye için en iyi akülü & şarjlı matkaplar (2023)

Piyasadaki en iyi şarjlı matkaplar oldukça güçlü ancak aynı zamanda o kadar kompakt ve hafifler ki, hayatında eline hiç matkap almamış biri bile rahatlıkla kullanabilir. Şarjlı matkap, genelde duvara delik delme ve vidalama işini kolaylaştırmasıyla profesyoneller dışında evde montaj işiyle uğraşanların da tercihi. Bizce akülü vidalama seti, alet çantasında mutlaka bulunması gereken aletlerden biri. Peki, en iyi şarjlı matkap markaları hangileri? Şarjlı matkap önerisi isteyenler için, 2023’te alınabilecek en iyi akülü vidalama seti & şarjlı matkap modelleri burada.

Akülü matkap yorumları dikkate alınarak, en iyi şarjlı matkap markaları sıralamasında Bosh, Dewalt, Einhell ve Stanley geliyor. Bileği yormayan, güçlü, kompakt ve dayanıklı olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi şarjlı matkaplar Bosh GSB 180, Einhell TC-CD, ProJcb Plus ve Steiner Alman olarak sıralanabilir.

1️⃣ Bosch GSB 180-LI Darbeli Akülü Vidalama Şarjlı Matkap Bosh, en iyi matkap markası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden. Uygun fiyatlı şarjlı matkaplara bakıyorsanız, güç ve sağlamlığı bir araya getirenBosch GSB 180-LI modelini tavsiye ederiz. Bosh akülü vidalama şarjlı matkap, uygun fiyatlı olmasının yanında motordaki değiştirilebilir kömür fırçalar sayesinde kolay bakım ve servis sunar. Gövdesi oldukça sağlam ve akü hücre koruması vardır. Tork (yumuşak/sert/maks.): 21/54/- Nm

Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)* 0 - 500 / 0 - 1.900 dev/dak

Akü gerilimi: 18,0 V

Akü kapasitesi: 2 Ah

Akü ile birlikte ağırlığı: 1,7 kg

Akü tipi: Lityum İyon

Darbe sayısı (maks.): 27.000 darbe/dak

Mandren çapı (min./maks.): 1,5 / 13 mm

Tork kademeleri: 20+2

Delme çapı: 35mm (ahşapta), 10mm (çelikte), 10mm (duvarda)

Vidalama çapı: 10mm Bosch GSB 180-LI Akülü Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ev için çok ideal, kaliteli. Stanley kullanıyordum ama Bosch kalitesi tartışılmaz, onu anladım. ✍🏻 Çok kuvvetli. Çift batarya olması ve fiyatı, performansı çok çok iyi.

2️⃣ Dewalt 18V Kömürsüz Darbeli Şarjlı Matkap Tam Boyutta Gör Dewalt, en iyi şarjlı matkap markaları arasında ve DCD805NT modeli kömürsüz motoru, ergonomisi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Dewalt darbeli şarjlı matkap, zorlu sabitleme ve delme projeleri için tasarlanmış. Dayanıklı ve performanslı olmasıyla dış mekanlarda kullanım için de son derece ideal. Akü Voltajı: 18 V

Ayna Kapasitesi: 13 mm

Yüksüz Hız (BPM): 2000

Maksimum Delme Kapasitesi (Duvar): 13 mm

Yüksüz Hız (RPM): 2000

Ürün Ağırlığı: 1.34 Kg

Hız Ayarı Sayısı: 2

Maksimum Tork: 90 Nm

Dakika Başına Vuruş: 34000

Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap): 55 mm Dewalt 18V Şarjlı Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 14 sene kullandığım Dewalt bozulunca yerine bunu aldım. Alet şahane, profesyonel olarak kullanıyorum. Boyutu, ağırlığı ve gücü tam istediğim gibi, kaba değil, kolunuzu da yormuyor. Fiyat ta süper. ✍🏻 Kompakt yapısı, hafif ve güçlü oluşu, genel olarak ilk dikkatimi çekenler oldu. Matkap güzel arkadaşlar, ben beğendim.

3️⃣ Einhell TE-CD 18/50 Akülü Darbeli Matkap Tam Boyutta Gör Akülü darbeli matkap tavsiye isteyenlere Einhell TE-CD 18/50 modelini öneririz. Einhell akülü darbeli vidalama, atölyede, evde vidalama, delme ve darbeli delme fonksiyonlarını bir araya topluyor. Kömürsüz motor daha fazla güç ve daha uzun süre çalışma olanağı sağlıyor. Darbeli delme fonksiyonuna ve güçlü vidalama ve delme için 2 vites seçeneğine sahip olan matkap, hafif beton, taş veya tuğla gibi daha sert malzemeler için de uygun. Yapılan işe uygun çalışma için mevcut olan elektronik hız kontrolü gerektiğinde daha yumuşak malzemeleri vidalamak için daha düşük hız imkanı sağlıyor. Karanlık alanlarda rahatça çalışmanız için LED aydınlatma mevcut. Ergonomik tasarım ve yumuşak tutma yeri, maksimum kullanım kolaylığı sağlıyor. Akü: 18 V | 2000 mAh | Li-Ion

Dişli sayısı: 2

Boşta çalışma hızı (1. vites): 0-500 min^-1

Boşta çalışma hızı (2. vites): 0-1800 min^-1

Maks. Tork sertliği: 50 Nm

Tork kademeleri: 22 kademe

Mandren: 13 mm | tek kollu

Beton delme kapasitesi: 10 mm

Darbe oranı (1. vites): 0-8000 min^-1

Darbe oranı (2. vites): 0-28800 min^-1 Einhell TE-CD 18/50 Kömürsüz Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Matkap gayet güzel. Darbeli ve kömürsüz. Açılmamış ve ambalajlı şekilde geldi. Aküler tek diş doluydu. Ayrıaca Einhell ışığını da aldım. Hepsi kutuya tam sığdı. Darbesi de duvarda gayet iyi. Bununla 60 nm arasında kaldım. Fiyat farkı yerine bunu alıp yanına ek ürünler almaya karar verdim. ✍🏻 Profesyonel ürünler kullanan birisi olarak ürün kaliteli diyebilirim. Torku ve darbesi de oldukça iyi. Diğer yorumlarda bahsedilen yalpalama durumu da üründe yoktu. Kaliteli, evde çok rahat yetebilecek bir ürün. Profesyonel anlamda da devamlı kullanılabilir diye düşünüyorum.

4️⃣ Stanley STDC18LHBK Çift Akülü Darbeli Matkap Tam Boyutta Gör Akülü matkap önerisi isteyenlere en çok tercih edilen markalardan Stanley’nin çift akülü darbeli matkabını öneririz. Stanley matkap, tornavidasız vida takma ve sökme uygulamaları ve ahşap, metal, plastik ve duvar delme islemleri icin tasarlanmış. Matkap, uçları kolayca değiştirmenizi sağlayan anahtarsız mandrene sahip. Çalışma modunu seçmeniz ve vida sıkma torkunu ayarlamanız için bir bilezikle donatılmış. Akü şarj göstergesi sayesinde kullanım sirasında akü şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Minimum bakımla uzun süre çalışacak şekilde tasarlanan Stanley darbeli matkap, karanlıkta çalışma alanını otomatik olarak aydınlatan LED aydınlatmaya sahip. Volt: 18V

Yüksek hızı (dev/dk): 0-400/0-1600

Mak. Tork: 51.4 Nm

Mandren kapasitesi: 13mm

Maks. delme kapasitesi: 38mm (ahşap), 13mm (çelik), 13mm (beton)

Ağırlık: 1,34 kg

Yaklaşık şarj süresi: 60-120 dk

Akü Voltajı: 18 V Stanley STDC18LHBK Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Hem ev hem ticari kullanım için aldım. Normalde DeWalt düşünüyordum fakat maddiyattan dolayı bunu tercih ettim. Bu fiyata bundan daha iyisi kesinlikle olamaz. Ürün ele alındığı anda gerek ağırlık gerek tutuş açısından kalitesini hissettiriyor. Kauçuk detaylar inanılmaz kaliteli; ne yumuşak ne sert, kesinlikle kaymıyor. Bel askısı mevcut, çok konforlu bir özellik. 22 tork kademesine ilave bir de darbe kademesi olması müthiş, duvarı zorlanmadan deliyor. Kesinlikle düşünmeden alın, aldırın, tavsiye edin. ✍🏻 Çok kaliteli ve işinizi rahatça görebilecek hızlı devirli bir matkap. Profesyonel kullanım için uygun.

5️⃣ Einhell TC-CD 18/35 Li Solo Akülü Matkap Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı akülü matkap arıyorsanız, Einhell TC-CD 18/35 Li modeline kesinlikle bakmalısınız. Einhell akülü vidalama, atölye, garaj ve ev çevresindeki tüm işler için en iyi yardımcı Şarj edilebilir akü ve yüksek hızlı şarj cihazı ile her zaman kullanıma hazır. 35 Nm tork ve 21 tork ayarıyla elektronik hız kontrolü, matkabı belirli malzeme ve uygulamaya göre ayarlamanızı sağlıyor. Mandren (10 mm), aksesuarları kolaylıkla takmanızı sağlıyor. Karanlık veya ulaşılması zor alanlarda optimum çalışma için çalışma alanının her zaman mükemmel bir şekilde görülebilmesini sağlayan LED aydınlatma mevcut. Ergonomik tasarımı, son derece kolay kullanımı, yumuşak tutamağı sayesinde konforlu çalışma sağlıyor. Akü: 18 V | 1.5 Ah | Li-Ion

Şarj süresi: 1/2 Saat

Dişli sayısı: 1

Boşta çalışma hızı (1. vites): 0-550 min^-1

Maks. Tork sertliği: 35 Nm

Tork kademeleri: 22 kademe

Mandren: 10 mm | çift kollu Einhell TC-CD 18/35 Akülü Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bununla beraber seti tamamladım. Einhell gerçekten çok güzel bir ürün. Her alanda kullanılabilir olması da ayrı bir önem taşıyor. ✍🏻 Küçük ev işleri için aldım. Taşınma esnasında sıklıkla kullandım, üçüncü haftasına girdi, hâlâ şarjı bitmedi. Yorum yazmak için biraz denedikten sonra yazmak uygun olur dedim. Ucuz matkaplar alıp senesine gelmeden bozulmasındansa bir kere para vermenizi tavsiye ederim.

6️⃣ Bosch UniversalImpact 18 Akülü Darbeli Matkap Tam Boyutta Gör Bosh UniversalImpact 18, çeşitli işleri halletmek için kompakt ve güçlü akülü matkap arayanlara tavsiyemiz. Bu güçlü, hafif ve kompakt darbeli delme/vidalama makinesi, şık ve ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım sunuyor. 20 farklı tork ayarı ve delme ve darbeli delme seçenekleri, her işte her zaman doğru miktarda güç kullanmanızı sağlıyor. Bosh akülü darbeli matkap, hem ahşapta ve metalde delme ve vidalama için, hem de duvarda darbeli delme için tasarlanmış. Kolay vidalama ucu ve delme ucu değişimleri için 10 mm şaftı ve tek anahtarlı mandreni var. Akü gerilimi: 18,0 V

Akü kapasitesi: 1,5 Ah

Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 440 / 1.450 dev/dak

Maks. tork: 34 Nm

Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork: 23 / 34 Nm

Tork kademeleri: 20 + 2

Maks. darbe sayısı: 21.750 darbe/dak

Mandren: 10 mm'lik anahtarsız mandren

Mandren: 10 mm'lik anahtarsız mandren Maks. vida çapı: 8 mm

Delm çapı: 10 (çelikte), 30 mm (ahşapta), 10 mm (duvarda)

Alet ölçüleri: 195 x 57 x 215 mm

Ağırlığı, 1,30 kg (akü ile birlikte) Bosch UniversalImpact 18 Akülü Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Elinizin altında böyle bir matkap varsa, çoğu şeyin üstesinden gelirsiniz. Hem güçlü hem de çok yer kaplamayan çok modüler bir matkap. Bosch kalitesi zaten, fazla söze gerek bırakmıyor. İçinden işinize yarayacak her türde ve boyutta uç, vida ve dübel çıkıyor. İyi ki almışım. ✍🏻 Alman malı Bosch marka matkap kalitesini hissettiriyor. Profesyonel kullanım için değil, ev için ideal. Sorunsuz, tavsiye ederim.

7️⃣ Black Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap Tam Boyutta Gör Black Decker BDCDC18, şarjlı matkap yorumları en iyi modeller arasında. Kömürsüz motor teknolojisi, herhangi bir projeyi hayata geçirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz ekstra gücü, torku ve çalışma süresini sağlıyor. Kömürsüz motor teknolojisi, sürtünmeyi azaltan ve size %50 daha fazla güç, %25 daha fazla çalışma süresi ve daha uzun alet ömrü sağlayan temassız bir elektronik kontrolöre sahip. Kömürsüz darbesiz matkap, 52 Nm'lik güçlü tork ve 1650 dev/dk kadar güç üretiyor. Dakikada 28.000 vuruş ile yüksek performanslı çekiç hareketi, duvar, beton ve tuğlayı kolaylıkla delip geçerek günlük işleri hafif, daha iddialı Kendin Yap işlerini rahatlıkla halletmenizi sağlıyor. 24 konumlu debriyaj ve 2 vitesli değişken hız ile delme ve vidalama işlerinde hassas kontrol sağlıyor. Kompakt motor tasarımı ve hafif lityum-iyon batarya ile Black Decker kömürsüz matkabın manevrası, en dar alanlarda ve yükseklerde bile kolay. Volt: 18 Volt/1.5 Ah Li/Ion

Maks. Tork gücü: 10/30 Nm

Maks. dönüş hızı: 650 devir/dk

Kesme çapı: 26.5 mm

Delme kapasitesi: 25mm (ahşap), 10mm (metal) Black Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesi Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Profesyonel iş yapanlar için değil ama evde iş çok rahat görür. Tork seviye ayarı var, tek batarya ne kadar süre gider bilmiyorum. Geldiğinde şarjı vardı, birkaç vida denemesi yaptım, gayet güzel. Ev için ideal. ✍🏻 Black Decker kalitesi tartışılmaz. Ayrıca 18v matkaptan başka kullanılmaz. Mobilya kurulum işi yapıyoruz, çok memnunuz. Ticari amaçlı kullanıma uygun.

8️⃣ Dewalt DCD796P2-QW Şarjlı Kömürsüz Çift Bataryalı Darbeli Matkap Tam Boyutta Gör Darbeli matkap şarjlı tavsiye isteyenler için, Dewalt DCD796P2/QW modelini öneririz. Dewalt DCD796, %30 daha fazla güç ve mükemmel verimlilik için 2. nesil kömürsüz teknolojiye sahip. Kömürsüz motor sürtünmeyi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışma süresini ve alet ömrünü de uzatıyor. Daha fazla çalışma süresi ve uzun makine ömrü için sağlam 2 vitesli metal şanzımana sahip. Otomatik mil kilitli 13mm tek kovanlı anahtarsız metal mandren ile tek elinizle kolay ve hızlı bir şekilde uçları değiştirebiliyorsunuz. Darbe özelliği taş, tuğla ve betonda darbeli delme için uygun. 12 kademeli tork ayarı, ahşap, metal, plastikte delme ile her türlü vidalama uygulamasında kontrol ve hassaslık sağlıyor. Tork bileziği ayarlanan tork gücüne ulaştığında malzemeye zarar vermeden otomatik olarak durmasını sağlıyor. Rahat kullanım için titreşimi emen kauçuk kaplı kabzaya sahip. İki vitesli şanzıman ile farklı malzemelerde kullanılmak için değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarına sahip. İki vitesli şanzıman, duvar, ahşap, beton, çelik, plastik ve metalde tüm uygulamalar için yeterli. Kompakt tasarım tek elle rahat kullanım ve dar alanlara erişmenizi sağlıyor. Kayar batarya sistemi ile bataryayı değiştirmek son derece kolay ve güvenli. Çift akü sayesinde şarj olmasını beklemeden kesintisiz çalışma olanağınız var. Akü göstergesi, akünün ne kadar dolu olduğunu kolayca görmenizi sağlıyor. LED aydınlatma çalışma alanını aydınlatıyor. Çelik kemer kancası ve manyetik uç yuvası mevcut. Ayna Kapasitesi: 1.5-13 mm

Yüksüz Hız (BPM): 0-550/2000

Maksimum Delme Kapasitesi (Duvar): 13 mm

Akü Kapasitesi: 5 Ah

Ürün Ağırlığı: 1.9 kg (pil dahil)

Hız Ayarı Sayısı: 2

Güç Çıkışı: 420 W

Maksimum Tork: 27 Nm

Derinlik: 67 mm

Maksimum delme kapasitesi: 13 mm (metal), 40mm (ahşap)

Dakika Başına Vuruş: 0-9350/34000 Dewalt DCD796P2 Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Matkap gayet başarılı ve profesyoneller için birebir. Çok memnunum. Aşırı pratik ve hızlı bir matkap. Elektrikli matkaplardan bile kuvvetli. Işık ledleri 3 kademeli olması iyi. ✍🏻 Bir süredir kullanıyorum, matkap gerçekten çok kaliteli. Tüm vidalama ve delme işlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tavsiye ederim.

9️⃣ Bosch EasyDrill 1200 Akülü Vidalama Makinesi Tam Boyutta Gör Akülü vidalama tavsiye istiyorsanız, Bosh EasyDrill 1200 modeline bakmadan geçmemelisiniz. Bosh akülü vidalama, küçük, hafif ve kullanımı kolay ayarlara sahip. 20 ön seçimli tork ayarı, bir delme ayarı ve her uygulamada optimum güç ve hız sağlayan 2 vitesli bir şanzımana sahip. Dahili LED projektör iş alanını aydınlatarak her çalışma koşulunda en iyi görünürlüğü sağlıyor. Tek bilezikli mandreni sayesinde uç değişimi hızlı ve kolay. Vidalama aleti, ahşapta, metalde ve plastikte delme gerektiren işler veya vidalama işleri içeren projelere hızla başlamak için en iyi seçenek. Akü gerilimi: 12,0 V

Akü tavsiyesi: >= 1,5 Ah

Akü kapasitesi: 1,5 Ah

Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 0 – 400 / 1.500 dev/dak

Maks. tork: 30 Nm

Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork: 18 / 30 Nm

Tork kademeleri: 20 + 1

Mandren: 10 mm'lik anahtarsız mandren

Maks. vida çapı: 6 mm

Delme çapı: 8 mm (çelikte), 20 mm (ahşapta)

Alet ölçüleri: 232 x 209 x 64 mm

Ağırlığı: 0,94 kg (akü ile birlikte) Bosch EasyDrill 1200 Akülü Vidalama Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tork ayarı var. İstediğiniz kuvvetle sıkma veya sökme yapabiliyorsunuz. Çanta içerisinde geliyor. Ben Bosch'un vidalama üç setini de aldım. Kutunun içerisine bunun için yer yapmışlar. Şahane, bayıldım, içerisine koydum. Kutuyu al git, işini hallet gel. Delme işlemi yapmadım, umarım o işlemde de başarılı olur. Tavsiye ederim. ✍🏻 Bu alet ile ufak delme işlemleri yapabilirsiniz. Vidalamada zaten sorun yok ancak duvar delmeyi deneyenler olmuş, insanı güldürmeyin. Aletin adı darbeli matkap değil vidalama ve delme makinesi.

🔟 CAT DX15 Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap Tam Boyutta Gör Şarjlı darbeli matkap önerisi isteyenler, kompakt, hafif ve uzun süre yorulmadan çalışma imkanı sağlayan CAT DX15 modeline kesinlikle göz atmalı. CAT şarjlı matkap, delme, vidalama gibi tüm profesyonel işlerde kullanmak üzere tasarlanmış üstün motor teknolojisi sayesinde son derece güçlü ve sağlam şanzıman yapısı ile en zorlu uygulamalarda dahi üstün performans sağlıyor. CAT darbe teknolojisi ve yüksek darbe gücü ile tuğla duvarda delme performansına şaşıracaksınız. 30Nm maksimum tork gücü ve iki vitesli şanzıman sayesinde üstün güç ve performans ile en zorlu uygulamalarda dahi zorlanmadan delme ve vidalama yapma imkanı sağlıyor. Aktif akü koruma teknolojisi ile aşırı zorlanmalarda ve uç sıkışması gibi durumlarda otomatik olarak akü enerjiyi durduruyor ve LED ikaz ışığı yanıp sönüyor, aküyü ve motoru korumaya alıyor. Tetiğe tekrar bastığınızda çalışmaya başlıyor. Güç: 12 Volt

Akü kapasitesi: 2.0Ah Li-ion

Maks. Tork gücü: 30Nm

CAT Aktif Akü Koruma Teknolojisi

2 vitesli şanzıman

15 farklı tork ayar özelliği

Mandren kapasitesi: 10mm

Şarj süresi: 1.20 sa/hızlı şarj

Yüksüz Hızı: 0-400/0-1500 dev/dk.

Darbe Sayısı: 0-5800/0-22500 darbe/dk.

Maksimum delme kapasitesi: 8mm (duvar), 8mm (metal), 20mm (ahşap)

Ağırlık: 1,1 kg CAT DX15 Profesyonel Şarjlı Matkap Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ufak tefek ev işleri için aldım ama beklediğimden daha güçlü çıktı. Motosikletimin bijonlarını daha önce 2 farklı matkapla sökmeye çalıştım, sökülmedi. Bu matkapla çok rahat bir şekilde çıkardım. Delme performansı da gayet iyi. Ayrıca görüntüsü ve rengi de çok hoş. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tavsiye ederim. ✍🏻 Matkap, elim ayağım oldu resmen, herşey o kadar kolaylaştı ki her eve lazım birşeymiş. Matkap pratik çok ağır değil, düşük güçte her türlü vida sökme takma işleri yapılabiliyor. Henüz güç artırmaya ihtiyaç duymadık. Belki duvar delerken gerekebilir.

En iyi klima tavsiyeleri 1 ay önce eklendi

2023 en iyi şarjlı matkap markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi akülü matkaplara yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan şarjlı darbeli/darbesiz matkaplar, akülü vidalama seti ürünlerine Black Friday indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Akülü vidalama & Şarjlı matkap alırken nelere dikkat etmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Voltaj değeri olabildiğince yüksek olmalı. Kesintsiz iş için yüksek amper değerli akülü vidalamalar tercih edilmeli. Tork değeri (dönme gücü) Yeni nesil lityum iyon (Li-Ion) akü kullanılmalı. Garantisi uzun, yetkili servis ağı geniş olmalı.

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