Şarjlı matkap tavsiye için en iyi akülü & şarjlı matkaplar (2023)

- En iyi şarjlı matkaplar 2023 🧰
- 1️⃣ Bosch GSB 180-LI Darbeli Akülü Vidalama Şarjlı Matkap
- 2️⃣ Dewalt 18V Kömürsüz Darbeli Şarjlı Matkap
- 3️⃣ Einhell TE-CD 18/50 Akülü Darbeli Matkap
- 4️⃣ Stanley STDC18LHBK Çift Akülü Darbeli Matkap
- 5️⃣ Einhell TC-CD 18/35 Li Solo Akülü Matkap
- 6️⃣ Bosch UniversalImpact 18 Akülü Darbeli Matkap
- 7️⃣ Black Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap
- 8️⃣ Dewalt DCD796P2-QW Şarjlı Kömürsüz Çift Bataryalı Darbeli Matkap
- 9️⃣ Bosch EasyDrill 1200 Akülü Vidalama Makinesi
- 🔟 CAT DX15 Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap
- Akülü vidalama & Şarjlı matkap alırken nelere dikkat etmeli 🧐
- Yorumlar
Piyasadaki en iyi şarjlı matkaplar oldukça güçlü ancak aynı zamanda o kadar kompakt ve hafifler ki, hayatında eline hiç matkap almamış biri bile rahatlıkla kullanabilir. Şarjlı matkap, genelde duvara delik delme ve vidalama işini kolaylaştırmasıyla profesyoneller dışında evde montaj işiyle uğraşanların da tercihi. Bizce akülü vidalama seti, alet çantasında mutlaka bulunması gereken aletlerden biri. Peki, en iyi şarjlı matkap markaları hangileri? Şarjlı matkap önerisi isteyenler için, 2023’te alınabilecek en iyi akülü vidalama seti & şarjlı matkap modelleri burada.
|Marka/Model 🔩
|Fiyat 🏷️
|Bosch GSB 180-LI Darbeli Akülü Vidalama Şarjlı Matkap
|2.957 TL
|Dewalt DCD805NT Darbeli Şarjlı Matkap
|5.295 TL
|Einhell TE-CD 18/50 Akülü Darbeli Matkap
|6.400 TL
|Stanley STDC18LHBK Çift Akülü Profesyonel Darbeli Matkap
|5.815 TL
|Einhell TC-CD 18/35 Li Solo Akülü Matkap
|899 TL
|Bosch Akülü Darbeli Matkap UniversalImpact 18
|4.455 TL
|Black Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap
|2.299 TL
|Dewalt DCD796P2/QW Şarjlı Kömürsüz Çift Akülü Darbeli Matkap
|12.639 TL
|Bosch EasyDrill 1200 Akülü Vidalama Makinesi
|3.306 TL
|CAT DX15 Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap
|2.405 TL
|ProJcb Plus Akülü Vidalama Matkap
|489 TL
|Steiner Alman 58 V Li-ion Çift Akülü Şarjlı Vidalama Matkap Pro Set
|649 TL
Akülü matkap yorumları dikkate alınarak, en iyi şarjlı matkap markaları sıralamasında Bosh, Dewalt, Einhell ve Stanley geliyor. Bileği yormayan, güçlü, kompakt ve dayanıklı olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi şarjlı matkaplar Bosh GSB 180, Einhell TC-CD, ProJcb Plus ve Steiner Alman olarak sıralanabilir.
1️⃣ Bosch GSB 180-LI Darbeli Akülü Vidalama Şarjlı Matkap
- Tork (yumuşak/sert/maks.): 21/54/- Nm
- Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)* 0 - 500 / 0 - 1.900 dev/dak
- Akü gerilimi: 18,0 V
- Akü kapasitesi: 2 Ah
- Akü ile birlikte ağırlığı: 1,7 kg
- Akü tipi: Lityum İyon
- Darbe sayısı (maks.): 27.000 darbe/dak
- Mandren çapı (min./maks.): 1,5 / 13 mm
- Tork kademeleri: 20+2
- Delme çapı: 35mm (ahşapta), 10mm (çelikte), 10mm (duvarda)
- Vidalama çapı: 10mm
Bosch GSB 180-LI Akülü Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ev için çok ideal, kaliteli. Stanley kullanıyordum ama Bosch kalitesi tartışılmaz, onu anladım.
✍🏻 Çok kuvvetli. Çift batarya olması ve fiyatı, performansı çok çok iyi.
2️⃣ Dewalt 18V Kömürsüz Darbeli Şarjlı Matkap
- Akü Voltajı: 18 V
- Ayna Kapasitesi: 13 mm
- Yüksüz Hız (BPM): 2000
- Maksimum Delme Kapasitesi (Duvar): 13 mm
- Yüksüz Hız (RPM): 2000
- Ürün Ağırlığı: 1.34 Kg
- Hız Ayarı Sayısı: 2
- Maksimum Tork: 90 Nm
- Dakika Başına Vuruş: 34000
- Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap): 55 mm
Dewalt 18V Şarjlı Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 14 sene kullandığım Dewalt bozulunca yerine bunu aldım. Alet şahane, profesyonel olarak kullanıyorum. Boyutu, ağırlığı ve gücü tam istediğim gibi, kaba değil, kolunuzu da yormuyor. Fiyat ta süper.
✍🏻 Kompakt yapısı, hafif ve güçlü oluşu, genel olarak ilk dikkatimi çekenler oldu. Matkap güzel arkadaşlar, ben beğendim.
3️⃣ Einhell TE-CD 18/50 Akülü Darbeli Matkap
- Akü: 18 V | 2000 mAh | Li-Ion
- Dişli sayısı: 2
- Boşta çalışma hızı (1. vites): 0-500 min^-1
- Boşta çalışma hızı (2. vites): 0-1800 min^-1
- Maks. Tork sertliği: 50 Nm
- Tork kademeleri: 22 kademe
- Mandren: 13 mm | tek kollu
- Beton delme kapasitesi: 10 mm
- Darbe oranı (1. vites): 0-8000 min^-1
- Darbe oranı (2. vites): 0-28800 min^-1
Einhell TE-CD 18/50 Kömürsüz Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Matkap gayet güzel. Darbeli ve kömürsüz. Açılmamış ve ambalajlı şekilde geldi. Aküler tek diş doluydu. Ayrıaca Einhell ışığını da aldım. Hepsi kutuya tam sığdı. Darbesi de duvarda gayet iyi. Bununla 60 nm arasında kaldım. Fiyat farkı yerine bunu alıp yanına ek ürünler almaya karar verdim.
✍🏻 Profesyonel ürünler kullanan birisi olarak ürün kaliteli diyebilirim. Torku ve darbesi de oldukça iyi. Diğer yorumlarda bahsedilen yalpalama durumu da üründe yoktu. Kaliteli, evde çok rahat yetebilecek bir ürün. Profesyonel anlamda da devamlı kullanılabilir diye düşünüyorum.
4️⃣ Stanley STDC18LHBK Çift Akülü Darbeli Matkap
- Volt: 18V
- Yüksek hızı (dev/dk): 0-400/0-1600
- Mak. Tork: 51.4 Nm
- Mandren kapasitesi: 13mm
- Maks. delme kapasitesi: 38mm (ahşap), 13mm (çelik), 13mm (beton)
- Ağırlık: 1,34 kg
- Yaklaşık şarj süresi: 60-120 dk
- Akü Voltajı: 18 V
Stanley STDC18LHBK Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Hem ev hem ticari kullanım için aldım. Normalde DeWalt düşünüyordum fakat maddiyattan dolayı bunu tercih ettim. Bu fiyata bundan daha iyisi kesinlikle olamaz. Ürün ele alındığı anda gerek ağırlık gerek tutuş açısından kalitesini hissettiriyor. Kauçuk detaylar inanılmaz kaliteli; ne yumuşak ne sert, kesinlikle kaymıyor. Bel askısı mevcut, çok konforlu bir özellik. 22 tork kademesine ilave bir de darbe kademesi olması müthiş, duvarı zorlanmadan deliyor. Kesinlikle düşünmeden alın, aldırın, tavsiye edin.
✍🏻 Çok kaliteli ve işinizi rahatça görebilecek hızlı devirli bir matkap. Profesyonel kullanım için uygun.
5️⃣ Einhell TC-CD 18/35 Li Solo Akülü Matkap
- Akü: 18 V | 1.5 Ah | Li-Ion
- Şarj süresi: 1/2 Saat
- Dişli sayısı: 1
- Boşta çalışma hızı (1. vites): 0-550 min^-1
- Maks. Tork sertliği: 35 Nm
- Tork kademeleri: 22 kademe
- Mandren: 10 mm | çift kollu
Einhell TC-CD 18/35 Akülü Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bununla beraber seti tamamladım. Einhell gerçekten çok güzel bir ürün. Her alanda kullanılabilir olması da ayrı bir önem taşıyor.
✍🏻 Küçük ev işleri için aldım. Taşınma esnasında sıklıkla kullandım, üçüncü haftasına girdi, hâlâ şarjı bitmedi. Yorum yazmak için biraz denedikten sonra yazmak uygun olur dedim. Ucuz matkaplar alıp senesine gelmeden bozulmasındansa bir kere para vermenizi tavsiye ederim.
6️⃣ Bosch UniversalImpact 18 Akülü Darbeli Matkap
- Akü gerilimi: 18,0 V
- Akü kapasitesi: 1,5 Ah
- Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 440 / 1.450 dev/dak
- Maks. tork: 34 Nm
- Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork: 23 / 34 Nm
- Tork kademeleri: 20 + 2
- Maks. darbe sayısı: 21.750 darbe/dak
Mandren: 10 mm'lik anahtarsız mandren
- Maks. vida çapı: 8 mm
- Delm çapı: 10 (çelikte), 30 mm (ahşapta), 10 mm (duvarda)
- Alet ölçüleri: 195 x 57 x 215 mm
- Ağırlığı, 1,30 kg (akü ile birlikte)
Bosch UniversalImpact 18 Akülü Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Elinizin altında böyle bir matkap varsa, çoğu şeyin üstesinden gelirsiniz. Hem güçlü hem de çok yer kaplamayan çok modüler bir matkap. Bosch kalitesi zaten, fazla söze gerek bırakmıyor. İçinden işinize yarayacak her türde ve boyutta uç, vida ve dübel çıkıyor. İyi ki almışım.
✍🏻 Alman malı Bosch marka matkap kalitesini hissettiriyor. Profesyonel kullanım için değil, ev için ideal. Sorunsuz, tavsiye ederim.
7️⃣ Black Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap
- Volt: 18 Volt/1.5 Ah Li/Ion
- Maks. Tork gücü: 10/30 Nm
- Maks. dönüş hızı: 650 devir/dk
- Kesme çapı: 26.5 mm
- Delme kapasitesi: 25mm (ahşap), 10mm (metal)
Black Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesi Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Profesyonel iş yapanlar için değil ama evde iş çok rahat görür. Tork seviye ayarı var, tek batarya ne kadar süre gider bilmiyorum. Geldiğinde şarjı vardı, birkaç vida denemesi yaptım, gayet güzel. Ev için ideal.
✍🏻 Black Decker kalitesi tartışılmaz. Ayrıca 18v matkaptan başka kullanılmaz. Mobilya kurulum işi yapıyoruz, çok memnunuz. Ticari amaçlı kullanıma uygun.
8️⃣ Dewalt DCD796P2-QW Şarjlı Kömürsüz Çift Bataryalı Darbeli Matkap
- Ayna Kapasitesi: 1.5-13 mm
- Yüksüz Hız (BPM): 0-550/2000
- Maksimum Delme Kapasitesi (Duvar): 13 mm
- Akü Kapasitesi: 5 Ah
- Ürün Ağırlığı: 1.9 kg (pil dahil)
- Hız Ayarı Sayısı: 2
- Güç Çıkışı: 420 W
- Maksimum Tork: 27 Nm
- Derinlik: 67 mm
- Maksimum delme kapasitesi: 13 mm (metal), 40mm (ahşap)
- Dakika Başına Vuruş: 0-9350/34000
Dewalt DCD796P2 Darbeli Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Matkap gayet başarılı ve profesyoneller için birebir. Çok memnunum. Aşırı pratik ve hızlı bir matkap. Elektrikli matkaplardan bile kuvvetli. Işık ledleri 3 kademeli olması iyi.
✍🏻 Bir süredir kullanıyorum, matkap gerçekten çok kaliteli. Tüm vidalama ve delme işlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tavsiye ederim.
9️⃣ Bosch EasyDrill 1200 Akülü Vidalama Makinesi
- Akü gerilimi: 12,0 V
- Akü tavsiyesi: >= 1,5 Ah
- Akü kapasitesi: 1,5 Ah
- Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 0 – 400 / 1.500 dev/dak
- Maks. tork: 30 Nm
- Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork: 18 / 30 Nm
- Tork kademeleri: 20 + 1
- Mandren: 10 mm'lik anahtarsız mandren
- Maks. vida çapı: 6 mm
- Delme çapı: 8 mm (çelikte), 20 mm (ahşapta)
- Alet ölçüleri: 232 x 209 x 64 mm
- Ağırlığı: 0,94 kg (akü ile birlikte)
Bosch EasyDrill 1200 Akülü Vidalama Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tork ayarı var. İstediğiniz kuvvetle sıkma veya sökme yapabiliyorsunuz. Çanta içerisinde geliyor. Ben Bosch'un vidalama üç setini de aldım. Kutunun içerisine bunun için yer yapmışlar. Şahane, bayıldım, içerisine koydum. Kutuyu al git, işini hallet gel. Delme işlemi yapmadım, umarım o işlemde de başarılı olur. Tavsiye ederim.
✍🏻 Bu alet ile ufak delme işlemleri yapabilirsiniz. Vidalamada zaten sorun yok ancak duvar delmeyi deneyenler olmuş, insanı güldürmeyin. Aletin adı darbeli matkap değil vidalama ve delme makinesi.
🔟 CAT DX15 Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap
- Güç: 12 Volt
- Akü kapasitesi: 2.0Ah Li-ion
- Maks. Tork gücü: 30Nm
- CAT Aktif Akü Koruma Teknolojisi
- 2 vitesli şanzıman
- 15 farklı tork ayar özelliği
- Mandren kapasitesi: 10mm
- Şarj süresi: 1.20 sa/hızlı şarj
- Yüksüz Hızı: 0-400/0-1500 dev/dk.
- Darbe Sayısı: 0-5800/0-22500 darbe/dk.
- Maksimum delme kapasitesi: 8mm (duvar), 8mm (metal), 20mm (ahşap)
- Ağırlık: 1,1 kg
CAT DX15 Profesyonel Şarjlı Matkap Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ufak tefek ev işleri için aldım ama beklediğimden daha güçlü çıktı. Motosikletimin bijonlarını daha önce 2 farklı matkapla sökmeye çalıştım, sökülmedi. Bu matkapla çok rahat bir şekilde çıkardım. Delme performansı da gayet iyi. Ayrıca görüntüsü ve rengi de çok hoş. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tavsiye ederim.
✍🏻 Matkap, elim ayağım oldu resmen, herşey o kadar kolaylaştı ki her eve lazım birşeymiş. Matkap pratik çok ağır değil, düşük güçte her türlü vida sökme takma işleri yapılabiliyor. Henüz güç artırmaya ihtiyaç duymadık. Belki duvar delerken gerekebilir.
2023 en iyi şarjlı matkap markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi akülü matkaplara yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan şarjlı darbeli/darbesiz matkaplar, akülü vidalama seti ürünlerine Black Friday indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Akülü vidalama & Şarjlı matkap alırken nelere dikkat etmeli 🧐
- Voltaj değeri olabildiğince yüksek olmalı.
- Kesintsiz iş için yüksek amper değerli akülü vidalamalar tercih edilmeli.
- Tork değeri (dönme gücü)
- Yeni nesil lityum iyon (Li-Ion) akü kullanılmalı.
- Garantisi uzun, yetkili servis ağı geniş olmalı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.